Liveticker

Nina Ortlieb (AUT) Ortlieb war gestern Trainingsschnellste. Die Österreicherin zeigt heute keine fehlerfreie Fahrt. Im Moment ist sie Fünfte.

Startnummer 13: Ilka Stuhec (SLO) Letztes Jahr stürzte Stuhec hier und erlitt einen Kreußbandriss. Und auch heute hat sie wieder an der gleichen Stelle Probleme und nimmt Geschwindigkeit aus der Fahrt - Platz acht.

Startnummer 12: Nicol Delago (ITA) Die Fahrt von Venier hat gezeigt: Die Piste ist noch in gutem Zustand. Delago kann es aber der Österreicherin nicht machen. Ihr Rückstand wächst und wächst. Nach dem Zielsprung kann sie gerade noch einen Sturz vermeiden und kommt mit einer Sekunde Rückstand ins Ziel.

Startnummer 11: Stephanie Venier (AUT) Die Österreicherin bekommt oben einen Schlag, und hat dann Probleme die Ideallinie wieder zu finden. Doch unten fährt Venier butterweich. Das zahlt sich aus! Mit 0,12 Sekunden Rückstand ist sie aktuell Zweite!

Weidle: "Nicht mein Tag" Kira Weidle zeigt sich im ARD-Interview enttäuscht: "Das war mal wieder nicht mein Tag. Schade, wenn man sieht, wie eng alle beieinander liegen - da wäre mehr drinnen gewesen."

Startnummer 10: Michelle Gisin (SUI) Auch Gisin kennt diese Strecke wie ihre Westentasche: Oben ist sie gut dabei - doch dann stürzt die Schweizerin. Gisin kann ohne Hilfe weiter fahren, da scheint wohl alles okay zu sein!

Startnummer 9: Ester Ledecka (CZE) Ledecka wurde in Garmisch Dritte. Kann sie Suter unter Druck setzen? Leider wählt die Tschechin einen weiteren Weg und verliert Zeit, im Moment ist sie Sechste.

Startnummer 8: Marta Bassino (ITA) Die Italienerin überraschte bei der Abfahrt in Bansko mit dem zweiten Platz. Sie ist an der Zeit von Suter dran, aber Bassino verliert etwas Zeit in der Gleitpassage. 0,56 Sekunden Rückstand bedeutet aktuell den fünften Platz.

Startnummer 7: Nicole Schmidhofer (AUT) Nach ihrem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise lief es für Schmidhofer überhaupt nicht gut: Platz 24 in Bansko, 16 in Garmisch. Die Österreicherin kommt auch hier in Crans Montana nicht in Fahrt - vorläufig Rang fünf.

Startnummer 6: Tamara Tippler (AUT) Die Österreicherin hat Probleme ins Rennen zu finden. Fährt eine weite Linie und verliert viel Zeit. Das wird heute kein Top-Platz für Tippler.

Startnummer 5: Corinne Suter (SUI) Jetzt die Führende im Abfahrtsweltcup: Suter nutzt ihren Heimvorteil aus und kommt mit Bestzeit ins Ziel! Sollte die Schweizerin gewinnen, könnte sie schon über die kleine Kristallkugel jubeln!

Startnummer 4: Breezy Johnson (USA) Johnson ist schnell unterwegs! Die 24-Jährige zeigt eine super Leistung und baut ihren Vorsprung auf, doch im Zielhang leistet sich die US-Amerikanerin einen dicken Patzer - nur Platz zwei. Da war mehr drin!

Startnummer 3: Kira Weidle (GER) Und jetzt Kira Weidle. Die Starnbergerin oben mit Zwischenbestzeit, doch dann übersieht sie einen Übergang. Keine technisch saubere Fahrt von Weidle - leider hat sie 1,36 Sekunden Rückstand im Ziel.

Startnummer 2: Petra Vlhova (SVK) Die Technik-Spezialistin wird auch in der Abfahrt immer stärker. Zuletzt wurde sie Achte in Garmisch-Partenkirchen. Die Slowakin hat im oberen Streckenabschnitt Rückstand auf Brignone, doch dann holt Vlhova auf und übernimmt die Führung!

Startnummer 1: Federica Brignone (ITA) Brignone hat bewusst die Nummer eins gewählt. Sie befürchtet, dass die Piste mit zunehmender Sonneneinstrahlung weicher wird. Im Training war sie Zweite. Und heute? Keine größeren Fehler zu erkennen. Ihre Zeit im Ziel: 1:28,46 Minuten. Mal sehen, was die Zeit Wert ist.

Startnummer 1: Federica Brignone (ITA) Brignone eröffnet gleich das Rennen. Die Italienerin kann vom Startverzicht Shiffrins profitieren und weiter Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup gut machen. Brignone ist aktuell Zweite mit einem Rückstand von 113 Punkten.

Shiffrin auch in Crans Montana nicht am Start Die Führende im Gesamtweltcup, Mikaela Shiffrin, ist auch in Crans Montana nach dem Tod ihres Vaters nicht am Start. Ihre Rückkehr in den Weltcup ist offen.

Die deutschen Starterinnen Nach dem Ausfall von Viktoria Rebensburg ruhen die Hoffnungen des DSV vor allem auf Kira Weidle (SC Starnberg), die als Dritte ins Rennen geht. Neben ihr starten noch Michaela Wenig (Startnummer 27/ SC Lenggries), Veronique Hronek (41/SV Unterwössen) und Patrizia Dorsch (42/SC Schellenberg)

Letzte Saison Chaos-Abfahrt in Crans Montana Letztes Jahr sorgten Probleme mit der Zeitmessung für Aufregung. Immer wieder fiel sie aus, die Zeit wurde dann mit der Hand gestoppt. Das Klassement musste nachgebessert werden.