Liveticker

Priska Nufer (SUI) Das Publikum ist in Partystimmung! Oben rauscht Priska Nufer gut durch, steht dann aber gleich mehrfach nicht sauber auf dem Außenski. Ihr Schliddern im Mittelabschnitt kostet enorm viel Zeit und so ist es "nur" Platz sieben!

Nina Ortlieb (AUT) Als drittletzte geht ÖSV-Fahrerin Nina Ortlieb an den Start! Gleich zu Beginn steht sie zu hart auf den Kanten und kommt in engeren Passagen aus der Balance. Nach einem großen Fehler ist das Ding eigentlich durch, dennoch fährt sie zu Ende und verabschiedet sich trotzt Patzers würdig.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Zunächst sieht es so aus, als könne Ragnhild Mowinckel (NOR) das Podium angreifen. Jedoch misslingt ihr die größere Kurve im Mittelhang, sodass die vermeintliche Führung zu einer noch größeren Enttäuschung wird. Vermutlich kommt sie nichtmal in die Top Zehn!

Romane Miradoli (FRA) Rein in die Top Five der Abfahrt! Romane Miradoli aus Frankreich eröffnet den großen Showdown. Ihr großer Vorsprung schmilzt aber, weil sie nicht mit dem Start von Remme mithalten kann. Miradoli fightet sich zurück auf den Parcours, muss sich letztlich jedoch mit den Top Ten zufrieden geben. Trotzdem eine gute Leistung.

Roni Remme (CAN) Als sechstletzte Fahrerin geht Roni Remme aus Kanada an den Start. Seit langer Zeit kann eine Fahrerin im ersten Sektor wieder Zeit rausholen. Remme bleibt druckvoll auf dem Ski und geht die schwierigen Passagen mit dosiertem Risiko an. Ihr runder Lauf trägt sie sicher nach unten. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Holdener beträgt 0,66 Sekunden.

Marta Bassino (ITA) Hier zeigt sich eben die Schwierigkeit der Alpinen Kombinationen. Sehr gute Abfahrerinnen müssen im Slalom abreißen lassen. Italien Marta Bassino kämpft sich irgendwie durch die Strecke und gleicht technische Schwächen mit Mut und Tempo aus. Vorerst Platz fünf!

Elisabeth Reisinger (AUT) Mit ihr kommen noch acht Fahrerinnen den Slalom runter. Bei den letzten Damen ist aufgefallen, dass vor allem oben viel Boden verloren werden kann. Elisabeth Reisinger aus Österreich startet bei bestem Sonnenschein dynamisch und hat zu Beginn einer Viertelsekunde Vorsprung im Rücken. Der entwickelt sich gleich nach der ersten Messung zu einem größeren Rückstand. Mit den Bodenwellen und Streckengegebenheiten kommt Elisabeth Reisinger nicht klar und verpasst den Anschluss überdeutlich. Sie wird aus den Top 20 fallen.

Lisa Hörnblad (SWE) Nach zwei kleineren Wacklern fährt die Schwedin zu zimperlich und baut in den weiteren Sektoren dennoch Fehler ein. Unten schüttelt Lisa Hörnblad den Kopf und ist enttäuscht von diesem Slalom und Platz 15.

Nicol Delago (ITA) Schade! Ihre schöne Leistung bei der Abfahrt kann Nicol Delago aus Italien nicht mit in den Slalom-Parcours nehmen. Ab der Hälfte der Strecke muss sie stark gegenarbeiten und hätte die Ski fast verloren. Rang zwölf für sie.

Wendy Holdener (SUI) Jetzt kocht hier der Kessel! Frenetisch peitscht das Publikum Wendy Holdener nach vorne. Sie muss nach der bescheidenen Abfahrt heute Vormittag in ihrer Paradedisziplin Vollgas geben. Und das tut sie durchaus! Zwar schleichen sich insbesondere im Mittelteil einige Fehler ein, was angesichts des enormen Drucks und Tempos aber kaum ins Gewicht fällt. Sie führt verdient und komfortabel vor Kopp und Dorsch.

Alice Merryweather (USA) Dicker Patzer der US-Amerikanerin! Sie fährt zu aggressiv und muss für eine Stange ganz weit nach außen fahren. Schon nach der zweiten Zwischenzeit hat sie über zwei Sekunden Rückstand und am Ende sind es fast viereinhalb.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Kein Führungswechsel! Momentan scheinen keine guten Zeiten mehr drin zu sein! Kopp (SUI) führt weiter vor Dorsch (GER). Marie-Michèle Gagnon wird nach einem mäßigen Lauf vorerst Sechste.

Ariane Rädler (AUT) Langsam aber sicher geht es auf die Top Ten der Abfahrerinnen zu. Schweizerin Ariane Rädler geht den Slalom aggressiv , vielleicht zu aggressiv an. Phasenweise sind ihre Beine zu weit auseinander und die Skiführung ist somit weniger effektiv. Nach und nach baut sich ein letztlich großer Rückstand zur Spitze auf. Nur mit Glück wird sie in den Top 15 abschließen.

Nathalie Gröbli (SUI) Nein! Schon die erste Zwischenzeit lässt nichts Gutes vermuten. Nathalie Gröbli aus der Schweiz kommt nicht in den Flow, geht viel zu weite Wege und fährt auch ganz unten technisch unsauber. Nur der achte Platz für sie.

Christina Ager (AUT) Österreich und die Schweiz haben im Gegensatz zu Deutschland zahlreiche Fahrerinnen an den Start gebracht. Christina Ager (AUT) muss nach einer guten Abfahrt allerdings abreißen lassen. Direkt nach dem Start fehlt ihr der Schwung, was sie auch durch ordentliche Technik im unteren Teil nicht ausbügeln kann. Platz drei für sie.

Rahel Kopp (SUI) Wieder unterstützen die Schweizer Fans lautstark! Rahel Kopp kann ihren Vorsprung zwischenzeitlich ein wenig ausbauen, fährt dann aber einmal zu weit raus und verliert viele, viele Meter und damit Zeit. Ihre Führung vor DSV-Athletin Dorsch hätte größer sein können.

Ricarda Haaser (AUT) Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung geht Ricarda Haaser aus Österreich an den Start des Slaloms. Oben verkantet sie gleich mehrfach und wirkt im letzten Teil überfordert. Mit recht großem Rückstand wird sie auf die Drei geworfen. Dorsch freut sich!

Ramona Siebenhofer (AUT) Gleich im ersten Teil ist der Abfahrt-Vorsprung weg und auch im weiteren Verlauf kann Österreicherin Ramona Siebenhofer kein Tempo aufbauen. Ihr Körperschwerpunkt ist nicht gut der Strecke angepasst und so geht es nur auf Rang sieben. Dorsch holt weiter auf!

Greta Small (AUS) Eieiei! Im Stangenwald hat Greta Small mächtig zu kämpfen, stellt den Außenski nicht gut auf und zeigt zu wenig Rotation im Oberkörper. Ihre unrunde Fahrweise spiegelt sich in der Zeit wider. Das war leider nichts.

Patrizia Dorsch (GER) Als Zehnte von 30 startet mit Patrizia Dorsch die einzige DSV-Athletin . In diesem Winter konnte die 25-Jährige noch nicht in die Top 20 fahren. Hier und heute darf sie jubeln. Nach einem soliden Lauf ohne größere Ausrutscher schnappt sie sich die Führung. Mal sehen, was sie aufholen kann.

Nadia Delago (ITA) Die Spuren auf der Strecke werden größer und offenbar haben einige Fahrerinnen Probleme damit, den richtigen bzw. schnellsten Weg zu finden. Nadia Delago aus Italien verpatzt den Slalom völlig und rauscht etliche Plätze nach hinten. Sie ist fast drei Sekunden langsamer als die noch Führende.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Puh! Im ersten Teil läuft die Norwegerin flüssig durch, kommt im zweiten Abschnitt aber komplett aus dem Takt. In Summe begeht Kajsa Vickhoff Lie einfach zu viele Fehler, hat oft ohne Schwung agieren müssen und reiht sich hinter Ignjatovic und Gritsch auf der Drei ein.

Franziska Gritsch (AUT) Kann ÖSV-Athletin Franziska Gritsch etwas reißen? Nein! Bereits oben fehlen ihr vier Hundertstel und der rote Faden ist nicht ersichtlich. Schade!

Nevena Ignjatovic (SRB) Sukzessive nimmt die Serbin ihren bisherigen Konkurrentinnen einige Hundertstel ab und liegt aktuell mit fast 1,7 Sekunden in Führung. Natürlich wird diese nicht lange Bestand haben, könnte aber vielleicht ein paar Plätze einbringen.

Alexandra Coletti (MON) Fast dreieinhalb Sekunden haben vor dem Slalom auf die Führende gefehlt. Und im Slalom ist das Ding nach wneigen Stangen durch gewesen. Alexandra Coletti verklantet, bleibt stehen und muss im großen Bogen zurück, um das Hindernis zu umfahren. Nach einem weiteren Fehler bricht sie das Rennen ab. Der Tag ist gelaufen!

Jasmina Suter (SUI) Die Stimmung ist ohnehin prächtig und nun geben die Schweizerin mächtig Gas. Lokalmatadorin Jasmina Suter wird quasi nach unten getragen. Sie brennt kein Feuerwerk ab, bleibt jedoch in allen Abschnitten technisch sauber und kompensiert den Speed durchaus gut.

Tifany Roux (FRA) Macht es ihre Landsfrau besser? Den ersten Abschnitt erwischt Tifany Roux gut, baut schön Druck auf und wirkt agil auf den Beinen. Im mittleren Teil des Slaloms schmilzt ihr Vorsprung etwas, weil sie die Ski verkantet und ihre Linie verliert. Doch nach einigem Kampf ist die zwischenzeitliche Führung gesichert.

Margot Bailet (FRA) Puh! Tatsächlich kann die Dame aus Frankreich ihre halbe Sekunde Vorsprung vor Birkner nicht retten. Sie muss mehrfach größere Bogen fahren und verliert einiges an Zeit. Am Ende landet sie über eine Sekunde hinter der Argentinierin.

Macarena Simari Birkner (ARG) Die 34-Jährige aus Bariloche eröffnet den Slalom. Wie gewohnt starten die Läuferinnen den zweiten Durchgang in umgekehrter Reihenfolge, sodass die besten Damen der Abfahrt zuletzt in den Stangenwald gehen. Macarena Simari Birkner wirkt im gesamten Durchgang unruhig und bekommt nicht genügend Druck auf die Ski, sodass die Uhr am Ende bei 2:20.00 stoppt. Einige Stangen hätte die Argentinier viel enger anfahren müssen.

Gleich geht es los! In wenigen Augenblicken beginnt der die Kombination abschließende Slalom der Damen. Die Strecke wird aktuell noch von Vorläufern getestet und anschließend freigegeben. Freuen wir uns auf einen schönen Wettkamp-Abschluss! Viel Spaß!

Spannung pur Realistisch gesehen dürfte ÖSV-Athletin Ortlieb den dritten Rang wohl nicht gegen Mowinckel verteidigen können. Dennoch verspricht der Slalom eine Menge Spannung und hält womöglich einige Überraschungen bereit. Holdener wird von einem enttäuschenden elften Rang in ihrer Paradedisziplin sicherlich attackieren und Risiko fahren. Das wiederum könnte anderen Fahrerinnen eventuell in die Karten spielen.

Die Ausgangslage Federica Brignone (Italien) geht als Führende in die Slalom-Entscheidung der Alpinen Kombination in der Schweiz. Nach der Abfahrt liegen Priska Nufer (Schweiz/+0,37 Sekunden), Nina Ortlieb (Österreich/+0,43) und die WM-Dritte Ragnhild Mowinckel (Norwegen/+0,48) auf den Plätzen zwei bis vier. Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) hat vor dem Slalom bereits 1,47 Sekunden Rückstand auf Brignone.

Willkommen zurück Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Crans-Montana! Im französischsprachigen Teil des Schweizer Kantons Wallis kämpfen in gut 20 Minuten 30 Damen um den Sieg in der Alpinen Kombination. Nach der Abfahrt heute Vormittag geht es in den Slalom.

Um 13:30 Uhr fällt die Entscheidung Für den Moment verabschieden wir uns erstmal aus Crans-Montana, sind aber natürlich rechtzeitig zur Entscheidung im Slalom zurück. Um 13:30 Uhr geht die erste Läuferin in den Stangenwald. Bis später!

Brignone vor Nufer und Ortlieb Federica Brignone hat beste Aussichten auf ihren dritten Kombinations-Erfolg in Crans-Montana! Die Italienerin führt nach der Abfahrt und geht mit 0,37 Sekunden Vorsprung auf die überraschend starke Schweizerin Priska Nufer in den Slalom. Die sensationell auf der drei liegende Österreicherin Nina Ortlieb dürfte im Slalom eher zurückfallen und dürfte Probleme haben, das Podest gegen die hinter ihr liegende Norwegerin Ragnhild Mowinckel zu verteidigen. Weltmeisterin Wendy Holdener geht nur von Rang elf in den Slalom, wird in ihrer Paradedisziplin aber sicher auch nochmal attackieren.

Alexandra Coletti (MON) Den Abschluss des ersten Durchgangs bildet heute Alexandra Coletti. Die 35-Jährige, die für Monaco startet, hat immer noch ihren Spaß an den Weltcuprennen und kann sich im Ziel auch über Platz 27 durchaus freuen.

Nadia Delago (ITA) Nadia Delago kann an die Leistung ihrer älteren Schwester Nicol erwartungsgemäß nicht ganz abknüpfen und reiht sich auf Rang 23 ein.

Greta Small (AUS) Die australischen Einzelkämpferin im Weltcup hält sich zunächst ganz beachtlich, verliert am Ende aber nochmal eine Menge. Rang 21 ist unter dem Strich aber noch ganz ordentlich für Greta Small.

Jasmina Suter (SUI) Jasmina Suter kann den Heimvorteil nicht nutzen und fährt die Abfahrt von Crans-Montana äußerst vorsichtig hinab. Rang 25 für die Schweizerin.

Ariane Rädler (AUT) Die Nachwuchsfahrerinnen zeigen den erfahrenen Österreicherinnen heute wie es geht! Auch Ariane Rädler legt einen ordentlichen Ritt hin, der nur durch einen groben Patzer im Mittelteil geschmälert wird. Rang 14!

Nathalie Gröbli (SUI) Jetzt gibt es zumindest nochmal ein bisschen was zu jubeln für das heimische Publikum. Nathalie Gröbli fightet sich mit viel Einsatz immerhin auf Rang 14 und kann im zweiten Lauf nochmal angreifen.

Luana Flütsch (SUI) Da hat doch wirklich nicht mehr viel gefehlt. Kurz vor dem Ziel erwischt Luana Flütsch einen heftigen Schlag und rast am drittletzten Tor vorbei. So gibt es leider keine gültige zeit für die 24-Jährige.

Margot Bailet (FRA) Margot Bailet verliert gleich in einer kurvigen Passage vor dem Mittelabschnitt viel Zeit und fällt weit zurück. Nur die Argentinierin Macarena Simari Birkner war langsamer.

Elisabeth Reisinger (AUT) Die nächste österreichische Nachwuchsfahrerin ist unterwegs und kann ebenfalls überzeugen! Elisabeth Reisinger überdreht zwar im Mittelteil einmal leicht, kämpft sich aber stark zurück und fährt mit der Nummer 27 auf Platz acht vor.

Tifany Roux (FRA) Tifany Roux tut sich ähnlich schwer wie Michaela Heider zuvor, rettet sich aber zumindest ins Ziel. Die 21-Jährige kommt mit einem satten Rückstand von über vier Sekunden an.

Michaela Heider (AUT) nach ihrem Weltcupdebüt in der gestrigen Abfahrt darf Michaela Heider heute gleich nochmal ran. Aber nicht lange! Die 23-Jährige gerät früh zu weit auf den Außenski und verpasst ein Tor.

Nina Ortlieb (AUT) Wow! es geht doch beim ÖSV! Da darf Nina Ortlieb im Ziel aber mal zu Recht die Faust ballen. Die 22-Jährige fährt die Strecke mit vollem Risiko und das zahlt sich in einer Spitzenzeit aus. Rang drei für die Österreicherin!

Patrizia Dorsch (GER) Die einzige deutsche Starterin an diesem Tage patzt im Mittelteil einmal deutlich und verliert Zeit, rettet aber immerhin den Lauf und Rang 17 ins Ziel. das sollte zumindest für den zweiten Durchgang reichen.

Alice Merryweather (USA) Wenn da nicht dieser verkorkste letzte Sprung gewesen wäre, hätte das ein richtig toller Lauf von Alice Merryweather werden können. Die US-Amerikanerin kann sich immerhin auf Rang zehn einreihen.

Macarena Simari Birkner (ARG) Die Argentinierin darf heute mal mit einer ungewohnt niedrigen Startnummer ins Rennen, kann davon aber nicht wirklich profitieren. Macarena Simari Birkner kann sich nur unter größten Anstrengungen überhaupt auf der Strecke halten und hat im Ziel fast fünf Sekunden Rückstand.

Ricarda Haaser (AUT) Bei den Österreicherinnen ist heute einfach der Wurm drin. Auch Ricarda Haaser kann ihr Potenzial nicht konstant abrufen und verliert im zweiten Teil des Rennen kräftig. Im Ziel fehlen auch ihr über zwei Sekunden auf die Spitze.

Roni Remme (CAN) Die kanadische Allrounderin zeigt einmal mehr, dass sie es auch in den schnellen Disziplinen drauf hat. Die 22-Jährige checkt nach einem couragierten Auftritt auf der fünf ein und hat gute Chancen für den Slalom.

Lisa Hörnblad (SWE) Guter Lauf von Lisa Hörnblad! Die Schwedin hält den Rückstand konstant bei nur einer halben Sekunde, bis sie im Zielhang etwas die Kräfte verlassen und es sie ordentlich durchschüttelt. Immerhin Rang sechs, da ist noch was möglich.

Anne-Sophie Barthet (FRA) Der erste Ausfall des Tages trifft Anne-Sophie Barthet. Die Französin kommt vor dem zweiten Sprung leicht von der Ideallinie ab und springt dann ganz einfach am nächsten Tor vorbei.

Rahel Kopp (SUI) Rahel Kopp legt furios los und ist bei der ersten Zwischenzeit sogar vorne. Das ist ein mutiger Auftritt der Schweizerin, die das zunächst sehr rund und locker fährt. Dann aber gerät sie einmal mächtig in Rücklage und büßt gleich mächtig ein. Rang zehn!

Nevena Ignjatovic (SRB) Das war nichts. Nevena Ignjatovic hat von Anfang an große Mühe, sich überhaupt auf dem Kurs zu halten und kann leider nur die bisher langsamste Zeit für sich verbuchen.

Marusa Ferk (SLO) Nach dem erneuten Kreuzbandriss bei Ilka Stuhec ruhen die slowenischen Hoffnungen mal wieder auf Marusa Ferk. Die 30-Jährige ist ja eine Kombinations-Expertin, müsste aber im Slalom auch satte zwei Sekunden aufholen.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Da die Französin Laura Gauche nicht an den Start geht, ist Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen die nächste Starterin. Die 20-Jährige fährt diese Abfahrt viel zu vorsichtig und kommt überhaupt nicht in die Gänge.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Marie-Michèle Gagnon tut sich nach ihrer Kreuzbandverletzung in den Speed-Disziplinen noch immer schwer. Da fehlt einfach das letzte Vertrauen in den Körper und die Kanadierin handelt sich einen stattlichen Rückstand für den Slalom ein.

Nicol Delago (ITA) Das war mal wieder eine sehr schöne Fahrt von Nicol Delago! Die Italienerin lässt den Ski wunderbar gleiten und fliegt dem Ziel entgegen, patzt aber im Zielhang nochmal entscheidend! da wäre deutlich mehr drin gewesen als Rang sechs.

Marta Bassino (ITA) Die italienische Allrounderin kommt gut ins Rennen und hat einen ordentlichen Speed drauf, bis sie im Mittelteil einmal abdriftet und einbüßt. Das Tempo ist weg und es wird nur Rang fünf. Dennoch eine ganz ordentliche Ausgangsposition für den Slalom.

Christina Ager (AUT) Christina Ager könnte im Slalom sicher was bewegen, wenn sie einigermaßen durch diese Abfahrt kommt. das gelingt der Österreicherin aber nicht. Ager leistet sich einige grobe Patzer und kann nur ihre beiden Landsfrauen hinter sich lassen.

Ramona Siebenhofer (AUT) Der Österreicherin merkt man deutlich an, dass der lädierte Knöchel sie doch stark behindert. Ramona Siebenhofer kann einfach nicht wirklich auf Attacke fahren und verliert von einer Zwischenzeit zur anderen Zeit. Der Rückstand im Ziel ist deftig!

Priska Nufer (SUI) Starker Auftritt von Priska Nufer! Die Schweizerin hatte schon in der gestrigen Abfahrt eine gute Form gezeigt und begeistert das heimische Publikum heute mit einer ganz engen Linie. Knapp hinter Federica Brignone checkt Nufer auf der zwei ein.

Federica Brignone (ITA) Federica Brignone weiß, wie man hier gewinnt. Die Italienerin hat zwei der letzten drei Kombinationen in Crans-Montana für sich entschieden. Auch heute sieht es zunächst mal sehr gut aus. Brignone kommt mit leichtem Rückstand aus dem Mittelteil, schiebt sich dann aber noch nach vorne, weil Ranghild Mowinckel unten ja leicht gepatzt hatte.

Romane Miradoli (FRA) Der erste Schreckmoment! Romane Miradoli verliert kurz vor einem Sprung die Balance und fliegt etwas unkontrolliert durch die Luft, landet aber zum Glück sicher. Die Französin fährt das sehr couragiert und greift unten nochmal voll an. Rang zwei.

Wendy Holdener (SUI) Auch Wendy Holdener ist im Slalom stärker einzuschätzen, hat sich aber auch in der Abfahrt immer weiter verbessert. Das sieht man auch heute. Nach gemächlichem Beginn kämpft sich die Weltmeisterin zurück und bleibt knapp unter einer Sekunde Rückstand. Da geht was!

Franziska Gritsch (AUT) Franziska Gritsch hat ihre Stärken ganz sicher mehr im Slalom und muss versuchen, in der Abfahrt einfach dranzubleiben. Das gelingt ihr allerdings nicht wirklich, denn die Österreicherin ist deutlich zu vorsichtig unterwegs-. So fehlen am Ende über zwei Sekunden auf Mowinckel.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Norwegens Dauerbrennerin legt hier gleich mutig los und fährt im oberen Abschnitt ordentlich auf Zug. Wir haben natürlich noch keine Referenz, aber das sah ziemlich locker und flott aus bei Ragnhild Mowinckel. Am Ende wird die 26-Jährige noch einmal leicht abgetragen und bringt mit 1:31,42 Minuten die erste zeit ins Ziel.

Gleich gehts los Auch heute sind die Bedingungen in Crans-Montana nahezu sommerlich. Die Sonne brennt auf die Strecke und der Schnee wird auch an diesem Sonntag eher weich sein. Das dürfte eher die Fahrerinnen mit den frühen Startnummern bevorteilen. Ragnhild Mowinckel aus Norwegen wird die Abfahrt dieser einzigen alpinen Kombination des Winters gleich eröffnen.

Sextett aus der Schweiz Für die Schweiz gehen heute insgesamt sechs Damen an der Start. Topfavoritin Holdener eröffnet mit der Startnummer drei. Auch Priska Nufer und Rahel Kopp konnten in der Vergangenheit in der Kombination schon überzeugen. Außerdem sind Luana Flütsch, Nathalie Gröbli und Jasmina Suter für den Schweizer Verband am Start.

Österreich mit großem Aufgebot Beim ÖSV hat man in dieser Kombination einige heiße Eisen im Feuer. Ramona Siebenhofer hat das Podest bei der Weltmeisterschaft in Åre nur um ganze vier Hundertstel verpasst und will heute mindestens eine Rang weiter nach oben. Auch Ricarda Haaser und Franziska Gritsch sind Kandidaten für die vorderen Plätze. Komplettiert wird das ÖSV-Aufgebot von Christina Ager, Nina Ortlieb, Michaela Heider, Elisabeth Reisinger und Ariane Rädler.

Dorsch einzige DSV-Starterin Die deutschen Aussichten in dieser Kombi von Crans-Montana sind nicht gerade blendend. Mit Patrizia Dorsch ist nur eine einzige DSV-Athletin am Start und die konnte in diesem Winter bisher noch nicht in die Top 20 vorfahren. Die 25-Jährige geht heute mit der Nummer 23 auf die Piste.

Ausgedünntes Feld Nur 35 Damen nehmen die Herausforderung beim speziellen Mix aus Speed und Technik an. Topfavoritin auf den Sieg ist auch in den Schweizer Alpen Lokalmatadorin Wendy Holdener. Die 25-Jährige hat ihren Kombinations-Titel jüngst bei der WM in Åre verteidigt und bleibt im Zusammenspiel von Abfahrt und Slalom das Maß aller Dinge. In Abwesenheit von den freiwillig pausierenden Mikaela Shiffrin und Petra Vlhová sowie der verletzten Kombi-Olympiasiegerin Michelle Gisin und der gestern gestürzten Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec dürften die WM-Dritte Ragnhild Mowinckel aus Norwegen und die Italienerin Federica Brignone Holdeners ärgste Konkurrentinnen sein.