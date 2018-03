Liveticker

Im Interview erklärt Brignone, dass für sie die Saison nach den Olympischen Spielen noch lange nicht vorbei sei. Das merkte man der Italienerin durchaus an und so fuhr sie auch zum Sieg - auch wenn sie nur drei Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Michelle Gisin hat.

Jetzt fallen die Fahrerinnen doch zahlreich aus - der steile Hang und der schwere weiche Schnee - das ist sehr schwierig.

36. Slalom/36. Super G: Kira Weidle (GER/Starnberg) Auch Kira Weidle kann mit dem schwierigen Slalom nichts anfangen, fädelt ein und scheidet aus.

Insgesamt sind 40 Läuferinnen im zweiten Lauf dabei. Insgesamt starten 40 Läuferinnen. Ana Bucik ist mit 3,74 Sekunden Rückstand auf Rang 25 gefahren.

33. Slalom/33. Super G: Meike Pfister (GER/Krumbach) Nach dem guten Resultat von gestern war Meike Pfister heute durchaus motiviert - aber leider ist sie nun im Slalom nach einem Fahrfehler ausgeschieden.

32. Slalom /32. Super G: Michaela Wenig (GER/Lenggries) Michael Wenig ist mit 1,39 Sekunden Rückstand ins Rennen gegangen und fährt nach dem Slalom auf Rang 28.

Noch ist das Rennen nicht zu Ende ... Auch wenn sich an den Podiumsplätzen aufgrund der Rückstände nichts mehr ändern wird: noch ist das Rennen nicht zu Ende, denn nun starten die weiteren Läuferinnen ab 30 im Super G der Reihe nach.

Holdener Vierte und gewinnt kleine Kristallkugel Die Schweizerin Wendy Holdener wird mit 0,26 Sekunden Rückstand Vierte und sichert sich mit dieser Platzierung und dem Sieg in der Lenzerheide die kleine Kristallkugel in der Alpinen Kombination.

Nach den ersten 30 Läuferinnen: Brignone gewinnt Federica Brignone, die Bronze-Medaillen-Gewinnerin im Riesenslalom, holt sich den Sieg in der Schweiz, vor Michelle Gisin aus der Schweiz und Petra Vlhova aus der Slowakei.

30. Slalom/1. Super G: Sofia Goggia (ITA) Nun kommt die Führende Sofia Goggia - Slalom ist sicher nicht ihre Spezialität, aber sie hat neun Zehntel Vorsprung - sie riskiert, verliert aber dennoch viel Zeit, weil sie schon quer steht - mit 0,73 Sekunden Rückstand fährt sie auf Rang acht.

29. Slalom/2. Super G: Nicol Delago (ITA) Die Speed-Spezialistin hat ihre über sechs Zehntel Vorsprung schon im oberen Teil verspielt und kommt mit 2,60 Sekunden Rückstand auf Platz 17. Nun dürfen wir gespannt sein ...

28. Slalom/3. Super G: Ragnhild Mowinckel (NOR) Die Norwegerin hat 0,42 Sekunden Vorsprung, doch sie verliert schon oben ihren Vorteil, ist aber dennoch gut dabei und kommt mit 0,43 Sekunden Rückstand ins Ziel - Mowinckel jetzt auf Rang sechs.

Brignone vor Gisin und Vlhova Noch drei Läuferinnen sind oben ...

27. Slalom/4. Super G: Ricarda Haaser (AUT) Haaser verliert ihren Vorsprung schon zu Beginn und fährt nicht eng genug, gibt den Ski nicht frei - 1,48 Sekunden Rückstand - derzeit Rang 7.

26. Slalom/5. Super G: Stephanie Brunner (AUT) Brunner verliert schon oben, sie kommt nicht so gut in den Lauf. Sie ist ein bisschen zu weit hinten, 0,38 Sekunden und im Moment Rang 5.

25. Slalom/6. Super G: Federica Brignone (ITA) Auch Brignone attackiert schon oben und fährt fantastisch - sie hat in der zweiten Zwischenzeit noch 0,48 Sekunden Vorspsrung - und am Ende hat sie drei Hundertstel Sekunden Vorsprung vor Gisin - Wahnsinn!

Holdener verliert an Zeit - was auch an den schwieriger werdenden Bedingungen liegt. Der Schnee spritzt. Holdener kämpft und fällt auf Rang 3 zurück mit 0,23 Sekunden Rückstand auf Gisin.

24. Slalom/7. Super G: Wendy Holdener (CH) So, nun wird es spannend. Die Top-Favoritin und Weltmeisterin ist am Start. 39 Hundertstel hat sie Vorsprung - und geht das Rennen sehr flott an.

23. Slalom/8. Super G: Stephanie Venier (AUT) Venier ist auch keine Slalom-Spezialistin - und das macht sich bei diesem schwierigen Kurs bemerkbar. Mit 4,06 Sekunden auf Gisin fällt sie auf Platz 18 zurück.

Die acht Besten fehlen noch Noch fehlen die acht Besten des ersten Laufs!

Gisin führt Wie wird die Favoritin Wendy Holdener reagieren? Derzeit führt ihre Team-Kollegin Michelle Gisin, sechs Hundertstel vor der Slowakin Petra Vlhova und 61 Hundertstel vor der Schweizerin Rahel Kopp.

22. Slalom/9. Super G: Johanna Schnarf (ITA) Die Italienerin hat 0,29 Sekunden vor Gisin, doch sie fährt viel zu verhalten, kämpft und verliert schon bei der ersten Zwischenzeit über sechs Zehntel - am Ende 2,56 Sekunden Rückstand für Schnardf, Rang 11 im Moment.

21. Slalom/10. Super G: Christine Scheyer (AUT) Nun die Österreicherin, die schon fast ganz oben einfädelt, fährt sehr ansprechend für eine Speed-Spezialistin, hat dann aber ihre Schwierigkeiten zwischen den Toren: 1,78 Sekunden auf Gisin, derzeit Rang 8.

20. Slalom/11. Super G: Rahel Kopp (SUI) Die nächste Schweizerin fährt auch sehr gut, liegt nur knapp hinter Gisin, doch am Ende verliert sie - vielleicht wird dort der Schnee auch wirklich sehr weit - derzeit Platz drei für Kopp mit 0,61 Sekunden Rückstand.

19. Slalom/12. Super G: Petra Vhlova (SVK) Die Slowakin wird sicher attackieren, oben zeigt sie was sie kann, kommt im Steilen gut zurecht - doch am Ende fehlen tatsächlich sechs Hundertstel auf Platz eins - Michelle Gisin bleibt vorne.

18. Slalom/13. Super G: Ramona Siebenhofer (AUT) Siebenhofer ist ein durchaus gutes Rennen zuzutrauen, oben schafft sie das auch, doch im steilen Teil verliert sie doch zu viel. Mit 1,72 Sekunden Rückstand fällt sie auf Rang fünf im Moment zurück.

17. Slalom/14. Super G: Esther Paslier (FRA) Die 20-Jährige hat ihr zweites Weltcup-Rennen und kommt eigentlich von Super G und Abfahrt - auch sie kämpft mit den schweren Bedingungen. Mit 4,53 Sekunden Rückstand liegt sie auf Platz 13 derzeit.

16. Slalom/15. Super G: Priska Nufer (SUI) Auch Nufer kommt eher vor den Speed-Disziplinen, mal sehen, wie sie mit dem steilen Hang im Slalom zurechtkommt. Nuefer verliert schon im oberen Teil sechs Zehntel, hat Probleme aber kämpft - mit 1,55 Sekunden Rückstand reiht sie sich auf Platz 2 ein.

Nach 15 Läuferinnen führt Gisin Michelle Gisin führt mit 1,57 Sekunden Vorsprung vor der Österreicherin Nadine Fest und 1,71 Sekunden Vorsprung auf Denise Feierabend aus der Schweiz.

15. Slalom/16. Super G: Joana Hählen (SUI) Auch Hählen kommt von den Speed-Disziplinen und fädelt vor der zweiten Zwischenzeit auf dem Steilhang ein - sie scheidet aus.

14. Slalom/17. Super G: Patrizia Dorsch (GER/Schellenberg) Patrizia Dorsch ist nicht unbedingt eine Slalom-Spezialistin - und für sie ist der steile Hang echt eine Herausforderung - sie reiht sich mit 2,72 Sekunden Rückstand und einem dicken Schnitzer auf Platz sechs ein im Moment.

Gisin übernimmt Führung Gisin greift an und übernimmt die Führung vor Nadine Fest und Denise Feierabend.

13. Slalom/18. Super G: Michelle Gisin (SUI) Wird die Olympiasiegerin in der Kombination nun die Führung übernehmen? Sie attackiert und baut den Vorsprung aus. Sie riskiert viel und fährt im unteren Teil sehr stark - mit 1,57 Sekunden Vorsprung übernimmt Gisin die Führung - starker Lauf!

12. Slalom/19. Super G: Christina Ager (AUT) Die Tirolerin hatte schon im ersten steilen Teil einen Fehler und verliert zwischen den Toren noch mehr Zeit, si kämpft - fährt vom Tor weg - 2,12 Sekunden Rückstand - im Moment Rang 8.

11. Slalom/20. Super G: Marusa Ferk (SLO) Die Slowenin fährt eigentlich die Spezialslaloms, doch auch sie verliert im oberen Teil ihren Vorsprung, mit 0,47 Sekunden Rückstand belegt sie derzeit Rang 3.

10. Slalom/21. Super G: Nevena Ignjatovic (SRB) Die Serbin ist oben gut unterwegs, kommt aber nicht an die zeit der Österreicherin Fest heran, die wirklich sehr gut gelaufen ist. Über eine halbe Sekunde Rückstand, derzeit Platz 3.

9. Slalom/22. Super G: Nathalie Groebli (SUI) Die 21-Jährige ist sehr direkt unterwegs auf dem steilen Hang, verliert als Speed-Spezialistin bei diesem anspruchsvollen, kurzen Kurs - 1,29 Sekunden Rückstand, Rang 3 im Moment.

Die Piste wird mit der Sonne immer weicher - das ist keine leichte Aufgabe für die Läuferinnen.

8. Slalom/23. Super G: Marta Bassino (ITA) So nun kommt Bassino, die schon auf die führende Nadine Fest verliert. Zwei Sekunden sind es am Ende - Rang vier im Moment.

7. Slalom/24. Super G: Romane Miradoli (FRA) Die Französin fädelt schon vor der ersten Zwischenzeit ein und scheidet damit aus.

6. Slalom/25. Super G: Laura Gauche (FRA) Die Französin kommt nicht so gut in Schwung, hat schon in der Zwischenzeit über eine Sekunde Rückstand und belegt derzeit mit 2,48 Sekunden Rückstand Rang vier.

5. Slalom/26. Super G: Nadine Fest (AUT) Nadine Fest hat 0,20 Sekunden Vorsprung und legt gleich gut los. Mit nur 0,14 Sekunden Vorsprung geht die Österreicherin in Führung.

4. Slalom/27. Super G: Lisa Hoernblad (SWE) Die Schwedin kommt nicht so gut wie Denise Feierabend mit dem Rennen zurecht. Sie kommt mit 1,71 Sekunden Rückstand derzeit auf Platz 2.

Da Lin Ivarsson disqualifziert wurde, geht es gleich weiter mit einer Schwedin.

2. Slalom/29. Super G: Luana Flütsch (CH) Die zweite Starterin ist die Schweizerin Laura Flütsch, doch sie scheidet schon nach der zweiten Zwischenzeit aus.

1. Slalom/30. Super G: Denise Feierabend (CH) Die Schweizerin hat mit 1:48.21 die erste Zeit vorgelegt.

Gleich geht es los Kurz vor dem Start wartet schon eine Schweizerin. Im Zielraum warten begeisterte Zuschauer, die sehr zahlreich ihr Schweizer Team anfeuern. Los geht's.

Dorsch als 17. Partizia Dorsch ist als beste DSV auf Rang 17. gelaufen, sie wird als 14. in das Slalom-Rennen gehen.

Norweger hat 2. Lauf gesteckt Der Kurs für den Slalom hat der norwegischer Trainer Thomas Roedseth gesteckt.

Mittlerweile sind die ersten Vorläufer auf der Piste.

Kann Wendy Holdener noch nach vorne Favoritin Wendy Holdener liegt auf Platz 7 nach dem ersten Lauf. Die Schweizerin hatte die Kombination in der Lenzerheide gewonnen.

Die 30 ersten Läuferinnen in umgekehrter Reihenfolge Die Dreißigste des Super Gs wird den Slalom eröffnen: Denise Feierabend aus der Schweiz. Sofia Goggia, die Führende, geht dann als 30. im Slalom an den Start. Bei strahlendem Sonnenschein könnte eine frühe Startnummer von Vorteil sein, da der Schnee immer weicher wird. Wir werden es gleich sehen.

2. Teil der alpinen Kombination: Slalom Um 13.30 Uhr geht es los, bei den Damen. Dann wird entschieden, wer sich die kleine Glaskugel in der Alpinen Kombination in diesem Jahr schnappt. Nur zwei Wettbewerbe werden in dieser Saison ausgetragen.

Wir sind um 13.30 Uhr wieder für Sie in Crans Montana Wir sind beim Slalom wieder live für Sie dabei. Dann werden wir auch beobachten, wie Patrizia Dorsch sich im Slalom schlägt - sie ist derzeit 17. Bis später!

13.30 Uhr geht es weiter mit dem Slalom der Kombination Um 13.30 Uhr wird der Slalom der Damen-Kombination ausgetragen. Nach dem ersten Lauf führt Sofia Goggia vor Nicol Delago (beide Italien) und Ragnhild Mowinckel (Norwegen). Die Favoritin Wendy Holdener hat 1,14 Sekunden Rückstand auf Goggia. Olympiasiegerin Michelle Gisin liegt 1,53 Sekunden zurück.

43. Starterin: Maria Belen Simari Birkner (ARG) Die letzte Starterin des Super G kommt wieder aus Argentinien. Auch sie hat Probleme - und scheidet schließlich aus.

42. Starterin: Tereza Kmochova (CZE) Kmochova hat ähnliche Probleme im oberen Abschnitt, mit über viereinhalb Sekunden Rückstand ist sie 40.

41. Starterin: Macarena Simari Birkner (ARG) Nun die erste von zwei Argentinierinnen: Macarena und Maria Bellen Simari Birkner. Macarena hat große Probleme mit der schweren Strecke - 3,73 Sekunden Rückstand - Platz 39.

40. Starterin: Lin Ivarsson (SWE) Auch Ivarsson ist im oberen Teil nicht schnell genug. Über eine Sekunde Rückstand in der zweiten Zwischenzeit - zum Schluss sind es knapp über zwei Sekunden - Platz 28.

39. Starterin: Luana Flütsch (CH) Und noch eine Schweizerin - Flütsch hat auch schon oben einiges an Rückstand, ist aber schneller als Keidle im mittleren Teil und fährt mit 2,02 Sekunden Rückstand auf einen momentanen 28. Platz.

38. Starterin: Kira Weidle (GER/Starnberg) Mal sehen, ob Kira Weidle da mithalten kann. Die Starnbergerin war gestern 17. und hat keinen guten Beginn in das heutige Rennen, mit 2,60 Sekunden Rückstand belegt sie im Moment Platz 34.

37. Starterin: Esther Paslier (FRA) Und schon werde ich eines Besseren belehrt: Die Französin macht ein super-rennen im oberen Teil, hat gut Tempo aufgenommen und fährt mit nur 1,39 Sekunden Rückstand auf Platz 14 vor - sehr gut!

36. Starterin: Maryna Gasienica-Daniel (POL) Auch die Polin hat schon oben einiges an zeit verloren, was in dieser verkürzten Version des Super Gs auch nicht mehr aufzuholen ist. 2,59 Sekunden Rückstand und Platz 32 - derzeit liegen alle Läuferinnen etwa beim gleichen Rückstand.

35. Starterin: Michaela Wenig (GER/Lenggries) Und gleich die nächste deutsche Läuferin: Die Lenggrieserin war gestern 18., kämpft aber schon oben und kann nicht genug Speed aufnehmen, mit 2,30 Sekunden Rückstand verdrängt sie Meike Pfister von Platz 29.

34. Starterin: Meike Pfister (GER/Krumbach) Nun die zweite DSV-Läuferin, die gestern 19. wurde. Heute läuft es nicht ganz so gut im oberen Teil, vielleicht ist das auch dem Wind geschuldet - 2,39 Sekunden Rückstand - derzeit Platz 29.

33. Starterin: Lisa Hoernblad (SWE) Die Schwedin kommt mit knapp zwei Sekunden Rückstand ins Ziel - Derzeit bedeutet das Rang 26.

32. Starterin: Franziska Gritsch (AUT) Gritsch fährt ihre erste Kombination heute, auch sie kämpft mit den Windverhältnissen, verliert erst im Steilen an Zeit und setzt den Ziel"sprung" zu früh an, 2,62 Sekunden Rückstand im Moment 29.

31. Starterin: Nadine Fest (AUT) Die 19-Jährige hat gestern bei ihrem 7. Weltcup-Einsatz ihre ersten Weltcup-Punkte geholt. Und auch heute attackiert die Kärntnerin - kämpft aber mit dem Wind oben. Im Steilen fährt sie etwas verhaltener - 1,87 Sekunden Rückstand, Platz 25.

Nach 30 Läuferinnen: Goggia führt weiter Nach 30 Läuferinnen im Super G der Kombination führt weiter Sofia Goggia in 1.03,70 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Nicol Delago (+0,24 Sekunden) und Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,49 Sekunden). Favoritin Wendy Holdener aus der Schweiz hat 1,14 Sekunden Rückstand.

30. Starterin: Joana Hählen (SUI) Hählen hat schon im oberen Teil viel Rückstand, kommt dann aber im Steilen besser ins Fahren und kommt mit 1,51 Sekunden Rückstand auf derzeit Platz 15.

29. Starterin: Rahel Kopp (SUI) Von den Zuschauern begeistert angefeuert: die nächste Schweizer Athletin. Kopp startet schnell, doch dann unterläuft schon der erste Fehler, Kopp macht einen weiteren Fehler im Steilhang - 1,29 Sekunden Rückstand - Platz 11.

28. Starterin: Alice Merryweather (USA) Merryweather - die einzige US-Amerikanerin ist nicht am Start. Damit geht es gleich weiter mit der 29:

Derweil sind die zahlreichen begeisterten Zuschauer immer noch guter Dinge.

Austausch von Torstangen wegen Wind Derzeit werden die äußeren Kippstangen der Tore ausgetauscht, damit bei dem Wind, die Tore nicht herumkippeln, wenn die Läuferinnen sie passieren.

Im Moment werden Tore auf der Piste repariert, es windet immer noch ziemlich.

Dorsch im Moment 14. Patrizia Dorsch liegt nach 27 Läuferinnen im Super G auf Platz 14. Noch kommen vom DSV Meike Pfister, Michaela Wenig und Kira Weidle. Insgesamt sind 43 Läuferinnen am Start.

Goggia führt Nach 27 Läuferinnen führt im ersten Lauf der Kombi Sofia Goggia vor Nicol Delago. Dritte hinter den beiden Italienerinnen ist die Norwegerin Ragnhild Mowinckel.

Rennen ist unterbrochen Jetzt ist das Rennen unterbrochen.

27. Starterin: Christine Scheyer (AUT) Scheyer ist gut unterwegs und kommt trotz der schwierigen Bedingungen mit 1,25 Sekunden auf Platz zehn. Wirklich gut gelaufen, trotz Gegenwinds im oberen Teil.

Die Bedingungen werden wohl nicht einfacher für die höheren Startnummern - Gegenwind oben.

26. Starterin: Katerina Paulathova (CZE) Bei der Tschechin sieht man, dass nun auch noch Wind im oberen Teil einfällt. Mit 3,43 Sekunden Rückstand liegt sie derzeit auf Rang 25.

25. Starterin: Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Die Norwegerin nimmt eher die weiteren Wege, fährt nicht eng an die Stangen, die Juniorenweltmeisterin im Super G ist mit 2,23 Sekunden 23. Bei ihr sieht man auch, wie der Schnee richtig aufspritzt - da ist es schwierig Tempo zu machen.

24. Starterin: Nathalie Groebli (SUI) Groebli ist ähnlich unterwegs wir Dorsch im oberen Teil. Sie war gestern ausgeschieden. Heute nimmt sie ihr Tor gerade noch - 1,58 Sekunden Rückstand, Platz 18 im Moment. Sie ist glücklich im Ziel.

Dorsch ist unterwegs, startet aber nicht ganz so schnell, enge Linien, verliert sechs Zehntel bis zur zweiten Zwischenzeit, bleibt aber eng - 1,53 Sekunden Rückstand am Ende, ohne echten Fehler - Platz 13 derzeit.

23. Starterin: Patrizia Dorsch (GER/Schellenberg) So, nun kommt die erste DSV Läuferin: Patrizia Dorsch war gestern Vierzehnte und wir wünschen ihr heute einen ähnlich guten Lauf.

22. Starterin: Johanna Schnarf (ITA) Die Tirolerin ist oben sehr gut unterwegs, geht tief und attackiert - doch im Steilen hat sie ein wenig Probleme - 1,24 Sekunden hinter Goggia kommt Schnarf ins Ziel.

21. Starterin: Stephanie Brunner (AUT) Weiter geht es mit der Österreicherin, die im Super G eine gute Vorgabe für den Slalom legen will. Sie startet gut ins Rennen, ist mutig im Steilen unterwegs und kommt mit 0,91 Sekunden Rückstand ins Ziel - derzeit Platz 5 - eine gute Ausgangsposition für den Slalom für Brunner.

Favoritin Wendy Holdener aus der Schweiz hat 1,14 Sekunden Rückstand auf Goggia und belegt im Moment Rang 6, Michelle Gisin, die Kombi-Olympiasiegerin belegt im Moment Platz 11.

Nach 20 Starterinnen: Goggia vorn Sofia Goggia behält auch nach 20 Läuferinnen die Führung. Die Italienerin war 0,24 Sekunden schneller als ihr Teamkollegin Nicol Delago. Dritte ist die Norwegerin Ragnhild Mowinckel mit 49 Hundertstel Rückstand.

20. Starterin: Romane Miradoli (FRA) Miradoli kommt dagegen eher von den Speed-Fahrerinnen - fährt aber schon im oberen Teil zu verhalten. Mit 1,78 Sekunden Rückstand liegt sie im Moment auf rang 16 - das wird wohl zu viel Rückstand sein, um im Slalom noch viel aufzuholen.

19. Starterin: Marusa Ferk (SLO) Die Slowenin verliert oben ein wenig, hat rund 80 km/h drauf - Goggia hatte zum vergleich 85,7 km/h - aber sie fährt sehr sauber - mit 1,57 Sekunden Rückstand reiht sie sich als 13 ins Klassement ein.

18. Starterin: Petra Vhlova (SVK) Vhlova war in der olympischen Kombi Fünfte und fährt natürlich hervorragend Slalom - also auch bei ihr gilt es wenig Rückstand einzufahren im Super G. Sie ist gut unterwegs und kommt mit 1,31 Sekunden Rückstand ins Ziel - das ist ein sehr gutes Ergebnis für die Slalom-Läuferin - im Moment ist sie Achte.

Starterin: Nevena Ignjatovic (SRB) Die Serbin war Sechste in Lenzerheide. Sie fährt im Weltcup eigentlich Slalom - das heißt für sie gilt es, möglichst wenig Rückstand einzufahren. Im Steilen verliert sie immer mehr Zeit, mit 1,57 Sekunden liegt sie im Moment auf Platz 12 - und freut sich im Ziel strahlend über ihre Leistung im Super G.

16. Starterin: Federica Sosio (ITA) Und nun Sosio, die schon oben ein wenig Probleme hat und deshalb nicht genug Tempo aufnehmen kann. Da kommen einige kleiner Fehler zusammen und am Ende fährt sie zu spät über die Welle - und nimmt das Tor nicht mehr - ausgeschieden.

15. Starterin: Ragnhild Mowinckel (NOR) Nun die Norwegerin, die bei der olympischen Kombination Vierte wurde. Sie ist oben sehr schnell unterwegs, mit feiner Technik, geht tief, hat aber nicht dieselbe Geschwindigkeit wie Goggia - super in den Zielhang gekommen - nur 0,49 Sekunden Rückstand auf Goggia - Rang drei.

14. Starterin: Stephanie Venier (AUT) Vernier war gestern auf Rang 28 gefahren. Oben startet sie mit 15 Hundertstel Rückstand auf Goggia. Doch dann verliert sie, fährt zu weite Wege und kommt mit 1,15 Sekunden Rückstand ins Ziel - Rang 6 derzeit.

1,33 Sekunden Rückstand für die Österreicherin. Sie hat viel zeit verloren und liegt im Moment auf Platz 6.

13. Starterin: Ramona Siebenhofer (AUT) kann die Österreicherin die italienische Doppelführung durchbrechen? Sie geht das Rennen sehr schnell an, macht viel Tempo, kommt allerdings dann auch wieder nicht gut in den steilen Zielhang.

12. Starterin: Nicol Delgado (ITA) Delgado ist sehr engagiert ins Rennen gegangen, ist sehr gut unterwegs im oberen Teil und attackiert im Steilen. Sie ist fantastisch unterwegs - mit nur 0,24 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin Goggia setzt sie sich auf Rang 2.

2,07 Sekunden Rückstand nach einer sehr verhaltenen Fahrt für die Schweizerin - das wird schwierig, sich von der Platzierung weit nach vorne zu arbeiten im Slalom.

11. Starterin: Denise Feierabend (CH) Und wieder eine Schweizerin. Feierabend hatte gestern einen ganz schlechten Tag, kam nicht unter die ersten 40 - mal sehen, ob sie heute besser in Schwung ist.

Mittlerweile zeigt die Sonne im unteren Teil wohl schon ein wenig Wirkung und der Schnee wird weicher - es spritzt schon immer mehr Schnee weg - hoffentlich hält er!

Nach 10 Läuferinnen: Goggia vor Haaser und Brignone Nach 10 Läuferinnen führt Sofia Goggia vor der Österreicherin Ricarda Haaser und der Italienerin Federica Brignone.

Zum Geburtstag viel Glück! Gauche kommt mit 1,80 Sekunden Rückstand auf Platz 9 - im Ziel wird für Gauche ein Geburstagsständchen gesungen - sehr nett, die Schweizer Zuschauer.

10. Starterin: Laura Gauche (FRA) Auch Laura Gauche ist eine Speed-Spezialistin - kann aber im Moment ihren Vorteil nicht ausspielen, schon über eine Sekunde Rückstand in der 2. Zwischenzeit.

Auch Gisin nimmt einen Schlag mit, muss sehr nachkorrigieren und verliert nach noch einem schweren Fehler im Zielhang noch mehr Zeit: 1,53 Sekunden Rückstand liegt Gisin auf Platz 6 im Moment.

9. Starterin: Michelle Gisin (SUI) So, nun kommt die Kombinations-Olympiasiegerin. Sie startet sehr schnell, fährt eine enge Linie, verliert aber dennoch auf Goggia - die im Mittelteil sensationell gefahren ist.

8. Starterin: Priska Nufer (SUI) Und gleich die nächst Läuferin aus der Schweiz. Nufer ist oben ein wenig zu weit unterwegs. Sie fährt rund, aber nicht schnell genug, dann verliert sie die Linie und kommt ein bisschen in den aufgehäuften Schnee. 1,40 Sekunden für Nufer - im Moment Rang 5.

In der Kurve zum Steilhang verliert sie ein wenig - sie hat die Kurve ein wenig verpasst. Dann lässt sie die Ski laufen - 1,14 Sekunden Rückstand auf Sofia Goggia und Platz4 - das wird spannend, ob sie die Zeit im Slalom aufholen kann, möglich ist es sicher.

7. Starterin: Wendy Holdener (CH) So, nun eine der Favoritinnen: Wird Holdener nach der Lenzerheide auch Crans Montana gewinnen. Sie beginnt stark.

Ager hat 1,54 Sekunden Rückstand - gerade unten hat die Österreicherin verloren - Rang 4 derzeit.

6. Starterin: Christina Ager (AUT) Ager war das letzte Mal in der Lenzerheide dabei, hat sich dort verletzt. Nun ist sie nach Europacuprennen wieder im Weltcup dabei. Und sie ist oben gut unterwegs - wenn auch nicht so schnell wie Goggia.

Brignone fehlt heute die Sicherheit, wirkt ein bisschen verkrampft - mit 0,91 Sekunden Rückstand liegt sie im Moment auf Rang 3.

5. Starterin: Federica Brignone (ITA) Nun die Italienerin, die im vergangenen Jahr eine Kombination gewonnen hat. In der Lenzerheide war sie allerdings ausgeschieden. Sie verliert schon bis zur zweiten Zwischenzeit über acht Zehntel.

Doch jetzt verliert sie bis zur Einfahrt in den Zielhang, nimmt die letzte Kurve gut - verliert aber dennoch auf Goggia - sechs Zehntel Rückstand auf die Italienerin - derzeit Rang 2.

4. Starterin: Ricarda Haaser (AUT) Die Österreicherin fährt oben eine sehr direkte Linie und ist schon drei Zehntel schneller als Goggia.

1,76 Sekunden Rückstand - auch wegen einiger Fahrfehler vor allem im unteren Teil - derzeit Rang 2 für Bassino.

3. Starterin: Marta Bassino (ITA) Bassino ist unterwegs - bei dem Sonnenschein darf man gespannt sein, wie der Schnee hält - wahrscheinlich ist eine vordere Nummer besser. Bis zur zweiten Zwischenzeit hat Bassino schon fast eine Sekunde Rückstand.

2. Starterin: Sofia Goggia (ITA) Goggia war mit ihrem Rennen gestern nicht zufrieden - heute ist sie schneller unterwegs, so scheint es. Sie hat einen riesigen Vorsprung herausgefahren - mit 2,54 Sekunden Vorsprung setzt sie sich an die Spitze - mal sehen, was die zeit wert ist.

Bucik setzt in 1.06,24 Minuten die erste Richtzeit.

1. Starterin: Ana Bucik (SLO) Bucik war im ersten Kombinationsrennen der Saison Dritte. Bei ihr merkt man schon, dass es extrem drehend in den Steilhang geht und der Sprung in den Zielhang scheint tatsächlich entschärft, die Fahrlinie ist weiter rechts und die Kuppe weiter links entschärft.

43 Starterinnen gemeldet 43 Läuferinnen stellen sich der Kombination. Und los geht's.

Schweizer Favoritinnen Neben Wendy Holdener wird noch einer zweiten Schweizerin die Favoritinnenrolle gegeben: der Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin.

Wieder verkürzter Super G Auch heute starten die Frauen auf der verkürzten Super-G-Strecke. Dafür ist wundervolles Wetter und die Verhältnisse auf der Piste "Mont Lachaux" sind perfekt.

Vier deutsche Starterinnen dabei Für das DSV-Team starten: Patrizia Dorsch (Schellenberg/Startnummer 23), Meike Pfister (Krumbach/Startnummer 34), Michaela Wenig (Lenggries/Startnummer 35) und Kira Weidle (Starnberg/Startnummer 38)

Tom Trinker entschärft Sprung Gesetzt hat den Kurs der Österreicher Tom Trinker, die Österreicherinnen hatten gestern beim Super G große Probleme, vor allem mit dem Sprung vor dem Zielhang. Den hat Trinker heute versucht zu entschärfen mit seiner Kurssetzung.

Bucik eröffnet Rennen Aufgrund der verkürzten Super-G-Strecke gilt Holdener als Favoritin. Sie hatte schon die erste Kombination in der Lenzerheide gewonnen, vor Marta Bassino aus Italien und Ana Bucik – die heute das Rennen eröffnen wird.

Holdener als Favoritin Zum vorletzten Mal wird heute die kleine Kristallkugel in dieser Kombi-Disziplin vergeben. Nach der nächsten Saison läuft der Wettbewerb aus. Beste Chancen hat die Schweizerin Wendy Holdener.

2. Alpine Kombination für die Frauen Schönen guten Morgen! Um 10.30 Uhr starten die alpinen Frauen mit dem Super G in die 2. Kombination des Winters. Für 13.30 Uhr ist dann der Slalom geplant.