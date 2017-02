Neue Startzeit der alpinen Kombination vom Reservestart ist also 11.30 Uhr, wir sind pünktlich wieder da und begleiten das Rennen natürlich trotzdem live für Sie!

Man möchte natürlich versuchen, eine der nur drei alpinen Kombinationen des Winters hier austragen zu können. Doch diese Stelle im oberen Abschnitt ist zu gefährlich für die Athletinnen. Die Jury hat soeben entschieden, dass das Rennen auf 11.30 Uhr verschoben wird und die Kombination vom Reservestart weiter unten am Hang komplett neu gestartet wird.

Jetzt wird es natürlich enorm schwierig für Laurenne Ross, die eigentlich immer volles Riskio geht, und jetzt warten muss. Doch diese Piste hat es mehr als in sich, die ersten drei Starterinnen sind hier ja keinesfalls schlechte. Bereits die besten Kombiniererinnen des Winters hat es gleich zu Beginn zerlegt, hier ist wirklich enorme Konzentration gefragt! Für die Starterinnen, die noch oben stehen wird jetzt vielleicht sogar der Kurs leicht versetzt, diese Stelle an der langen Kurve ist zu gefährlich für die Athletinnen.

Das gibt's doch nicht! Auch der Schweizerin wird diese erste lange Kurve zum Verhängnis. Denise Feierabend übersieht eine Welle, wird ausgehoben und stürzt in die Fangnetze. Das sieht gar nicht gut aus, denn der Schweizerin verdreht es dabei die Knie. Zunächst bleibt die 27-Jährige sogar im Schnee liegen, humpelt dann nach oben. Denise Feierabends Schreie sind noch immer über die Außenmikros zu hören, wir wünschen der Schweizerin natürlich alles Gute!

Der Himmel ist leicht bewölkt, die Sicht ist nicht optimal für die Kombi-Fahrerinnen. Ilka Stuhec ist aber eine erfahrene Athletin, der solche Bedingungen eigentlich nichts ausmachen sollten. Doch die Slowenin hat gleich zu Beginn in der langgezogenen Kurve auf den Sprung hin Probleme, verliert die Richtung und fährt am Tor vorbei. Das ist die erste faustdicke Überraschung: Die erste Favoritin ist ausgeschieden.

Der Countdown läuft, die ersten Vorläuferinnen sind bereits auf der Strecke. In wenigen Minuten wird die Führende der Disziplinwertung Ilka Stuhec das Rennen eröffnen. Insgesamt stehen 62 Athletinnen am Start, dabei sind die großen Skinationen aber wieder deutlich zahlreicher vertreten als bei der WM. Exoten aus den südlichen Ländern werden wir jetzt wieder nur vereinzelt sehen.

Nachdem es bei der WM keine Medaille für Viktoria Rebensburg gab, versucht die 27-Jährige heute auch in der alpinen Kombination ihr Glück und kann damit den Super-G auch als wichtige Trainingsfahrt für das Rennen morgen verbuchen. Neben der Top-Athletin des DSV gehen auch Marlene Schmotz, Lena Dürr, Patrizia Dorsch und Michaela Wenig an den Start.

Fünf DSV-Damen am Start

Auch für den ÖSV gab es bei der WM einen fast unerwartet starken Medaillenregen. In der alpinen Kombination konnte sich Michaela Kirchgasser Bronze sichern. Die 31-Jährige hat als Fünfte der Disziplinwertung auch durchaus noch Chancen auf die kleine Kristallkugel. Neben ihr wollen sich Auch Ricarda Haaser (8), Rosina Schneeberger (14), Christine Scheyer (18), Ramona Siebenhofer (23), Stefanie Brunner (25) Elisabeth Kappaurer (34), Stephanie Venier (40), Nina Ortlieb (42) und Nicole Schmidhofer (60) gut präsentieren.

Michaela Kirchgasser führt ÖSV-Team an

Beste Aussichten für die Gastgeber

Nach dem Doppelsieg von Wendy Holdener und Michelle Gisin in der WM-Kombi darf es nach dem Geschmack des Schweizer Publikum gern so weitergehen! Neben den beiden Medaillengewinnerinnen geht auch Denise Feierabend aussichtsreich an den Start - Das Gastgeber-Team aus der Schweiz ist trotz der verletzten Lara Gut bestens aufgestellt!