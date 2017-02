Flury bleibt bei ihrem Sturz über die Kante des Sprungs noch an einem Tor hängen und verkeilt sich dann im Sicherheitszaun. Aber das war wohl Glück im Unglück. Sie steht zumindest wieder.

Die nächste Schweizerin - und die ist richtig schnell unterwegs! Im oberen Bereich kommt sie an Stuhecs Zeit ran. Aber dann bei der Zieleinfahrt, in der letzten Rechtskurve verliert sie die Kontrolle und hebt ab. Schlimmer Sturz!

"Ich bin zu gerade in die Passage reingefahren. Dann hat es mich versetzt und ich bin am Tor vorbeigefahren", analysiert die Deutsche ihren Fehler.

Sie geht volles Risiko! Das geht oben auf, wo sie fast an die Zeit von Stuhec rankommt. Unten sind dann zwei zu lange Schwünge dabei, weshalb sie etwas verliert. Mit Platz fünf kann sie aber zufrieden sein.

Oh nein! Vonn rutscht gleich in einer der ersten Kurven weg und kracht durch eine Werbeplanke in den Schutzzaun. Sie bleibt erstmal liegen. Aber das war wohl eher der Schock. Vonn kommt wieder auf die Beine.