Liveticker

Die ersten Vorläuferinnen sind bereits auf der Strecke. Gleich geht's also los mit dem Nacht-Slalom von Flachau! Die Bedingungen sind ideal und die Piste ist erstklassig präpariert.

Ganz vorn werden voraussichtlich wieder zwei alte Bekannte um den Sieg kämpfen. Mikaela Shiffrin (USA) geht mit der Startnummer vier an den Start. Ihre große Slalom-Konkurrentin Petra Vlhova (SVK) startet als Zweite.

Gute Leistungen beim DSV

Auch aus deutscher Sicht verläuft die Saison im Slalom bisher sehr ordentlich. Christina Ackermann auf Rang acht und Lena Dürr auf Platz elf fahren in diesem Winter oft in der erweiterten Spitzengruppe mit und auch Marlene Schmotz zeigte schon gute Ergebnisse. An die Leistungen möchten die DSV-Läuferinnen heute natürlich gern anknüpfen.