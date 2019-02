Liveticker

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Kurzer Auftritt der Skandinavierin. Fuerst Holtmann schafft es nur bis kurz nach der ersten Zwischenzeit, ehe sie einfädelt und das Rennen für sie beendet ist.

Katharina Huber (AUT) Sehr ordentlicher Auftritt der Österreicherin. Huber schiebt sich mit rund 1,5 Sekunden auf den neunten Platz und ist aktuell zweitbeste Österreicherin.

Lena Dürr (GER) Der Start von Lena Dürr ist einer der besten, den wir seit der Spitzengruppe sehen durften. Danach jedoch hat Dürr einige Patzer drin und fällt noch auf Rang 14 zurück.

Aline Danioth (SUI) Die junge Schweizerin sammelt aktuell sicherlich noch Erfahrung im Kreise der Weltspitze. Heute reicht es vorerst nur zu Platz 15.

Roni Remme (CAN) Die Kanadierin lächelt zufrieden im Ziel und das obwohl es nach einem durschnittlichen Lauf nur zu Rang Zwölf reichte.

Christina Geiger (GER) Guter Auftritt der Deutschen, die jedoch unter der schlechteren Piste leidet. Immerhin reiht sich Geiger auf der Sieben ein.

Chiara Costazza (ITA) Costazza ist viel zu verhalten unterwegs und fällt weit zurück. Über drei Sekunden Rückstand bedeutet Platz 13.

Irene Curtoni (ITA) Der erste Ausfall des Tages geht auf das Konto von Irene Curtoni. Die Italiener kommt mit der schnellen Kombination in der Vertikalen nicht zurecht und fädelt ein.

Kristin Lysdahl (NOR) In dieser Richtung ist auch Kristin Lysdahl unterwegs, die dann aber einen Patzer einbaut und viel Tempo verliert. Da war mehr drin, als der elfte Rang.

Erin Mielzynski (CAN) Knapp dahinter reiht sich die zweite Kanadierin ein. Mielzynksi hat bei einigen Schwüngen etwas zu viel Rückenlage und muss viel korrigieren. Dementsprechend reicht es nur zu Platz Neun.

Katharina Truppe (AUT) Die Piste beginnt nun bereits nachzulassen, was die 1,9 Sekunden Rückstand von Katharina Truppe aber nicht in Gänze erklärt. Das war keine optimale Fahrt der Österreicherin.

Nastasia Noens (FRA) Noch schlechter läuft es für die erste Französin des Tages. Noens hat große Schwierigkeiten und steht am Ende bei knappen neun Sekunden Rückstand.

Laurence St-Germain (CAN) Das war nichts! Die Kanadierin ist zu verhalten unterwegs und hat deshalb große Probleme auf dem schnellen Kurs die nötige Geschwindigkeit aufzubauen. Platz Sieben für St-Germain.

Frida Hansdotter (SWE) Der Steilhang wird auch Frida Hansdotter zum Verhängnis. Die Schwedin ist sehr gut unterwegs, verliert dort aber eine halbe Sekunde.

Petra Vlhova (SVK) Man muss auf dem Kurs schon ins Risiko gehen. Das gelingt Petra Vlhova nicht und so fällt sie auf Rang Fünf zurück. Mit 0,5 Sekunden Rückstand ist die Slowakin aber noch nicht ganz raus aus dem Rennen.

Bernadette Schild (AUT) Sehr verhaltener Auftritt von Bernadette Schild, die ohne Vertrauen auftritt und weit zurückfällt. Mit knappen zwei Sekunden Rückstand ist in Sachen Top-Platzierung der Zug wohl schon abgefahren.

Anna Swenn-Larsson (SWE) Jubel bei den heimischen Fans! Die Schwedin geht voll ins Risiko und ist zunächst auch richtig gut drin im Rennen. Erst im Steilhang wird Swenn-Larsson zu unrund und verliert noch etwas Zeit. Platz Zwei für die Lokalmatadorin!

Wendy Holdener (SUI) In genau dem Teil, in dem Shiffrin ihre Probleme hatte, holt Holdener richtig Zeit auf und kann sich am Ende sogar in Führung setzen. Holdener übernimmt den Platz an der Sonne.

Mikaela Shiffrin (USA) Denn jetzt kommt Mikaela Shiffrin. Und die US-Amerikanerin startet nicht optimal ins Rennen. Vor dem Steilhang hat Shiffrin sogar 0,3 Sekunden Rückstand. Dort aber dreht die Favoritin auf und kann zumindest die Führung übernehmen.

Katharina Liensberger (AUT) Sehr ordentlicher Auftakt der Österreicherin, die auf dem rund gesteckten Kurs keine großen Fehler macht. Was diese Zeit wert ist, wird schon die nächste Läuferin zeigen.

Gefährliches Trio Mit Platz Sechs, Sieben und Acht im Slalom-Weltcup haben die Österreicher die meisten Läuferinnen in den Top Ten zu bejubeln. Doch wirklich viel wert ist das heute nicht, heute geht es um Edelmetall. Doch auch da traut man Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Bernadette Schild durchaus etwas zu.

Was ist möglich? Auch Christina Geiger zeigte im Parallelslalom gute Ansätze und ist damit heute sicherlich in der Liga sich in die Top Ten zu fahren. Was dann möglich ist, wird man sehen. Neben ihr möchte auch Lena Dürr wieder besser Fuß fassen und um die Top 15 mitkämpfen.

Holdener in guter Form! Der Teamwettbewerb am Dienstag war für Wendy Holdener eine gute Standortbestimmung. Die Schweizerin war richtig schnell unterwegs und zeigte, dass sie mit der Piste zurecht kommt. Nun soll ihm richtigen Slalom mindestens eine Medaille her. Darauf gilt sicherlich die Konzentration im Team der Eidgenossen, denn nach dem Ausfall von Michelle Gisin ist Holdener die einzige Anwärterin auf eine Top-Platzierung.

Alle jagen Shiffrin Es ist die Geschichte der letzten Jahre. Möchte man im Slalom gewinnen, muss man an Mikaela Shiffrin vorbei. Die US-Amerikanerin ist natürlich auch heute die Topfavoritin. Neben ihr rechnen sich auch Petra Vlhova und die beiden Schwedinnen Anna Swenn Larsson und Frida Hansdotter etwas aus.