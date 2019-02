Liveticker

Wendy Holdener (SUI) Hoch dekoriert begibt sich Wendy Holdener in den zweiten Auf. Die zweifache Goldmedaillengewinnerin von Åre kommt heute nicht in die Gänge, kommt mit einer Dreiviertelsekunde Rückstand unten an. Platz sieben!

Frida Hansdotter (SWE) Dann fiebern die WM-Gastgeber Frida Hansdotter entgegen. Die Schwedin zehrt von von ihrem Vorsprung. Bis zur letzten Zwischenzeit ist noch etwas übrig - nicht aber im Ziel. Dort fehlt eine halbe Sekunde, weshalb Hansdotter auf Platz vier zurückfällt.

Meta Hrovat (SLO) Zwei zehntel Polster bringt Meta Hrovat mit. Dieses ist alsbald aufgebraucht. Permanent verliert die Slowenin Zeit, ist unten dann auch noch recht spät dran, windet sich ins nächste Tor. Hrovat fällt auf Rang elf zurück.

Katharina Liensberger (AUT) Weiter geht es mit Katharina Liensberger. Und die Österreicherin bleibt beim Schwungansatz hängen und fährt im Anschluss ganz weite Wege durch tiefen Schnee. Zumindest hält sich die 21-Jährige im Rennen und gibt nicht auf. Unten ist Liensberger richtig gut unterwegs, holt noch auf und kommt als Vierte an.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Eine brave Fahrt zeigt Thea Louise Stjernesund, da fehlt es an Bissigkeit. So erlaubt sich die Norwegerin zwar keine Fehler, ist aber auch nicht schnell genug. Fast eine Sekunde bleibt auf der Strecke. Platz sechs!

Sara Hector (SWE) Sara Hector blieb im ersten Lauf unter ihren Möglichkeiten. Was lässt sich da jetzt noch gut machen? Der Wille ist in jedem Fall da. Die Schwedin fährt aggressiv, versucht alles. Unter dem Jubel des Publikums bringt Hector 27 Hundertstel ins Ziel. Als Spitzenreiterin winkt sie erfreut in die Zuschauern.

Kristin Lysdahl (NOR) Fast vier Zehntel Guthaben bringt Kristin Lysdahl mit. Die Norwegerin vermag das nicht zu behaupten. Es geht zurück auf Rang sechs.

Andrea Ellenberger (SUI) Anschließend macht sich gleich noch eine Schweizerin unterwegs. Und Andrea Ellenberger weiß zu gefallen. Fast über den gesamten Lauf liegt die 25-Jährige stabil vorn. Doch ohne Fehler bleibt auch sie nicht. Am Ende fehlen zwei zehntel zur Führung. Dennoch wird das ein gutes Ergebnis.

Lara Gut-Behrami (SUI) Dann geht es noch einmal Lara Gut-Behrami an. Zu retten ist bei dieser WM nichts mehr, dafür liegt die Tessinerin zu weit zurück. Und die 27-Jährige schafft es zudem nicht, wenigstens mal eine zwischenzeitliche Bestzeit zu setzen. mehr als acht Zehntel fehlen.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Deutlich weniger gut findet sich Marie-Michèle Gagnon zurecht. Die Kanadierin kämpft ziemlich, findet nicht so richtig den Rhythmus und rutscht auf Position fünf ab.

Marlene Schmotz (GER) Nun schwingt sich Marlene Schmotz in den Hang. Polster bringt die Deutsche praktisch nicht mit. Die 24-Jährige fährt technisch sauber, behauptet sich zunächst gut. Im letzten Streckenteil verdreht es sie dann noch ein wenig, das ist der entscheidende Fehler, der noch fast sieben Zehntel kostet. Rang vier!

Ylva Stålnacke (SWE) Mit recht hoher Startnummer 35 führ Ylva Stålnacke im ersten Lauf noch gut nach vorn. Unter dem Jubel der Zuschauer bewegt sich die Schwedin auf das Ziel zu. Auf diesem Weg gehen ihr vier Zehntel verloren - Platz zwei!

Clara Direz (FRA) Eine Dreiviertelsekunde Guthaben bringt Clara Direz mit. Wird das denn reichen? Die Französin behauptet sich recht gut, büßt nicht so viel ein, steht gut überm Ski. Im Ziel spricht mehr als eine halbe Sekunde für sie. Das ist die Führung!

Katharina Truppe (AUT) Nun wird Katharina Truppe doch sicher die Bestzeit angreifen. Nein, das schafft die Österreicherin nicht, die verspielt mehr als sechs Zehntel Vorsprung. Auch die 23-Jährige nimmt weite Wege in Kauf und kommt als Zweite unten an.

Mikaela Tommy (CAN) In dem flüssig gesetzten Lauf kommt Mikaela Tommy gut voran, fährt eine halbe Sekunde vorneweg. Doch im unteren Teil gibt es schon ein paar Klippen und Geländeübergänge. Da hebt es Tommy aus, sie gerät weit am vom Kurs und kommt als Dritte unten an.

Alexandra Tilley (GBR) Immer wieder ist Alexandra Tilley spät dran, muss dann den Ski hart setzen. Und auf Dauer geht das nicht gut. Irgendwann geht ihr der Platz aus, sie erwischt das nächste Tor nicht mehr und scheidet aus.

Romane Miradoli (FRA) Aufgrund der geringen Zeitabstände aus dem ersten Lauf bringen die Damen kaum Polster mit. Entsprechend hat auch Romane Miradoli nichts, worauf sie lange bauen kann. Die Französin reiht sich als Zweite ein.

Asa Ando (JPN) Es deuten sich noch schnellere Laufzeiten an als im ersten Durchgang. Die Besten werden unter einer Minute schnell sein. Asa Ando schafft das wegen einiger Fehler nicht, verliert reichlich Zeit und muss Alice Robinson den Vortritt lassen.

Francesca Marsaglia (ITA) Nun macht sich Francesca Marsaglia auf den Weg. Und die Italienerin kommt nicht sonderlich weit, ist zu spät dran. beim Versuch das zu korrigieren, gerät die 29_Jährige bei einem Linksschwung auf den Innenski und den Schuhrand und rutscht raus.

Alice Robinson (NZL) Los geht's! Alice Robinson eröffnet den Finaldurchgang beim Riesenslalom der Frauen. Die Neuseeländerin darf sich auf der frischen Piste bewähren. Unter dem Flutlicht in Åre bringt die 17-Jährige ihre saubere Technik zur Geltung und setzt die erste Zeit.

2. Lauf Erneut werden die Sportlerinnen auf verkürzter Piste unterwegs sein, das Rennen vom Reservestart auf 736 Metern aufnehmen. So bleiben auch nur 340 Meter Höhenunterschied auf dem Weg ins Tal. Dabei müssen die Damen die Kurssetzung von Gianluca Rulfi beachten. Wieder also hat ein Italiener 43 Tore gesteckt, Rulfi aber steht auch – anders als Livio Magoni – in Diensten des italienischen Verbandes.

Der Wind bläst kräftig Wegen des starken Windes musste der Betrieb des Sesselliftes eingestellt werden. Nun waren andere Transportmittel gefragt, um die Sportlerinnen zum Start zu bringen. Zum Teil wurde das mit Pistenbullys bewerkstelligt. In jedem Fall lag auch hierin der Grund für den verspäteten Beginn des zweiten Durchgangs.

Verschiebung Ein wenig Geduld wird uns noch abverlangt. Der zweite Lauf soll eine Viertelstunde später beginnen, als ursprünglich geplant. Die Entscheidung im Riesentorlauf der Damen ist nun für 18 Uhr angesetzt.

Bis später! Damit verabschieden auch wir uns einstweilen. Vielen Dank bis hierhin für die Aufmerksamkeit und die Geduld angesichts des großen Starterfeldes! Wir melden uns selbstverständlich rechtzeitig zurück, ehe um 17:45 Uhr der Finaldurchgang der besten 60 beginnt. Bis dahin!

Céline Marti (HAI) Nun erwarten wir die letzte Athletin. Céline Marti ist im Weltcup noch nicht in Erscheinung getreten. Die Dame aus Haiti jedoch mischte bereits vor zwei Jahren bei der WM in St. Moritz mit. Den 78. Platz vom Riesentorlauf gilt es zu verbessern. Das allerdings mag nicht gelingen. Marti bekommt tatsächlich mehr als eine halbe Minute Rückstand aufgebrummt und sortiert sich als 88. und Letzte im Klassement ein. Der erste Lauf ist beendet.

Forough Abbasi (IRN) Inzwischen haben wir mit Forough Abbasi ein neues Schlusslicht. Die Iranerin weist mehr als 25 Rückstand auf. In den olympischen Slaloms 2014 und 2018 schlug sich die 25-Jährige deutlich besser, fand sich dort unter den Top 50 wieder.

Anastasia Mantsiou (GRE) Den Vogel schießt jetzt fürs Erste Anastasia Mantsiou ab. De Griechin ist noch langsamer als eben die Peruanerin Ornella Oettl Reyes, braucht fast 20 Sekunden länger für diesen Lauf, den Viktoria Rebensburg in gut einer Minute absolvierte. Selbst die Iranerinnen schlagen sich im Anschluss besser.

Skifahrexoten aus aller Welt Portugal, Albanien, Griechenland, Zypern, China, Peru, Iran, Libanon – das sind einige der "Skinationen", aus denen die Sportlerinnen kommen, die sich jetzt noch dem Wettkampf stellen wollen. Zeitrückstände von mehr als zehn Sekunden sind da inzwischen an der Tagesordnung. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich da unter den besten 30 noch etwas tun sollte. Alice Robinson also wird sich langsam damit anfreunden, den Finaldurchgang eröffnen zu dürfen.

Für die Schweiz kein weiteres Edelmetall in Reichweite Mit Wendy Holdener als bester Schweizerin war zu rechnen. Zeitgleich mit Ricarda Hasser belegt die zweifache Weltmeisterin von Åre den zehnten Platz. Erneutes Edelmetall liegt da nicht mehr in der Luft. Ein ordentliches Ergebnis lässt sich für Andrea Ellenbeger vermelden (18.). Eher enttäuscht dürfte Lara Gut-Behrami sein, die sich direkt hinter der eidgenössischen Landsfrau einreihte (19.).

Das österreichische Abschneiden Ganz vorn spielten die Österreicherinnen, wie erwartet, keine Rolle. Beste war Ricarda Haaser, mit deren zehntem Rang wir durchaus gerechnet hatten. Auch Katharina Liensberger (15.) bewegte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, besitzt aber ganz gewiss noch zeitlichen Spielraum in Richtung Top 10. Und für Katharina Truppe (24.) lässt sich auch noch an Positionsverbesserungen arbeiten.

Robinson noch immer 30. Mittlerweile sind wir in den 50er-Startnummer. Und seit Alice Robinson hat es keine mehr unter die besten 30 geschafft. Da aber mit Ausnahme von Bernadette Schild, Kateřina Pauláthová und Jessica Anderson alle Frauen das Ziel erreichten, werden wir auch im zweiten Lauf in jedem Fall ein 60 Damen großes Starterfeld erleben.

Auch Schmotz überzeugt Neben Viktoria Rebensburg wusste auch Marlene Schmotz zu gefallen. Die zweite Deutsche im Wettbewerb fuhr mit Startnummer 30 auf Platz 21 und wird dann auf deutlich besserer Piste unterwegs sein. Die Top 10 sind nur eine Dreiviertelsekunde weg. Mit einem couragierten Lauf ist da noch einiges drin.

Rebensburg führt Unterdessen blicken wir auf die Situation im Kampf um die Medaillen. Die beste Ausgangsposition genießt Viktoria Rebensburg, die einen richtig starken ersten Lauf erwischte, mit den Schneeverhältnissen gut klar kam und auch mit der Sonne ein wenig Glück hatte. Knapp zwei Zehntel ist ihr Polster groß auf die starke Slowakin Petra Vlhová, die ganz sicher noch zulegen kann. Mit 37 Hundertsteln Rückstand folgt Ragnhild Mowinckel. Auf der Rechnung müssen wir zudem Mikaela Shiffrin haben. Die viertplatzierte Olympiasiegerin liegt nicht einmal eine halbe Sekunde hinter der Spitze und hat sehr wohl das Zeug, noch ganz nach vorn zu fahren. Tessa Worley, die Titelverteidigerin auf Rang fünf, scheint mit einer Dreiviertelsekunde schon zu weit weg von Gold. Eine Medaille aber ist für die Französin ganz sicher noch drin. Die übrigen Sportlerinnen müssen auf Ausfälle hoffen, wenn denn noch was in Richtung Edelmetall gehen soll.

Wettkampf noch in vollem Gange Noch nicht einmal die Hälfte der Athletinnen ist gestartet. Trotz des auf 40 Sekunden verkürzten Startintervalls wird sich das noch eine Weile hinziehen. Wir werden beobachten, ob es die eine oder andere Sportlerin noch unter die besten 30 schafft.

Alice Robinson (NZL) Noch einmal zur Erinnerung: Wer es nicht unter die Top 30 schafft, wird im zweiten Durchgang trotzdem noch einmal antreten dürfen - allerdings erst, wenn die besten 30 gefahren sind. Und genau diesen 30. Platz belegt ab sofort Alice Robinson. Die 3:27 Sekunden Rückstand stellen jetzt das Maß der Dinge für die verbleibenden Fahrerinnen dar.

Ylva Stålnacke (SWE) Schließlich steckt noch mehr in der Piste. Das beweist Ylva Stålnacke. Die Schwedin erfreut das Publikum in Åre mit einer Fahrt auf Platz 22. Landsfrau Magdalena Fjällström sortiert sich direkt im Anschluss als 30. ein.

Asa Ando (JPN) Auch Asa Ando sammelt mehr als drei Sekunden ein und reiht sich im Ziel als 27. ein. Ein Ruhekissen stellt das wahrlich nicht dar.

Adriana Jelinkova (NED) Exakt diese Position übernimmt nun Adriana Jelinkova. Auch das sollte doch deutlich schneller gehen. Das Zittern um die Startpositionen für den Finaldurchgang geht weiter.

Nina O'Brien (USA) Für einen Platz unter den besten 30 scheint Nina O'Brien nicht schnell genug zu sein. Die Amerikanerin kommt als 29. unten an. Mehr als drei Sekunden Rückstand dürften zu viel sein.

Marlene Schmotz (GER) Sehr vielversprechend legt Marlene Schmotz los. Die zweite und zugleich letzte Deutsche ist am ersten Messpunkt zeitgleich mit Viktoria Rebensburg. Das vermag die 24-Jährige nicht zu halten, büßt noch exakt zweieinhalb Sekunden ein. Immerhin ist das für Rang 21 gut und könnte eine sehr passable Startnummer für den zweiten Lauf zur Folge haben.

Romane Miradoli (FRA) Romane Miradoli hat mehr Mühe mit diesem Lauf als ihre französische Landsfrau. Mehr als Platz 25 ist da nicht drin.

Clara Direz (FRA) Etwas besser schlägt sich Clara Direz. Rang 21 ist unter diesen Umständen in Ordnung. So lange die Sonne nicht wieder rausschaut, sind Rückstände unter zwei Sekunden vermutlich nicht mehr möglich.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Maryna Gasienica Daniel baut Fehler ein, die sich bereits die Läuferinnen vor ihr erlaubten. In der Summe aber schießt die Polin den Vogel ab und muss im Ziel über die Rote Laterne quittieren. Das wird ganz sicher nicht für einen Startplatz unter den besten 30 reichen. Da wird sie dann wieder eine schlechte Piste vorfinden.

Mikaela Tommy (CAN) Inzwischen stehen 24 Namen im Klassement. So langsam geht es um die Startpositionen für den zweiten Lauf. Ein Platz unter den Top 30 wird dringend nötig sein, um dann annehmbare Bedingungen vorzufinden. Mikaela Tommy wird allerdings mit mehr als zweieinhalb Sekunden Fehlbetrag noch eine Weile zittern müssen.

Andrea Ellenberger (SUI) Als Ersatzfahrerin gehörte Andrea Ellenberger zu den schweizerischen Teamweltmeistern. Das scheint zu beflügeln. Doch die Eidgenossin bleibt nicht frei von Fehlern, fährt weite Wege und sammelt so noch gut zwei Sekunden ein.

Alexandra Tilley (GBR) Gefühlvoll geht Alexandra Tilley zu Werke. An den Geländeübergängen ist die Britin ohne die ideale Sicht stets zu spät dran, rutscht mitunter zu weit raus. Diese Umwege kosten Zeit - fast drei Sekunden.

Francesca Marsaglia (ITA) Bissig geht es Francesca Marsaglia an. Nach unten jedoch bringt es die Italienerin nicht. Dafür fehlt ganz einfach die Form. Die 29-Jährige gelangt nicht einmal unter die Top 20.

Kristine Gjelsten Haugen (NOR) Einen völlig verpatzten Lauf zeigt Kristine Gjelsten Haugen. Die Norwegerin ist stets zu weit von den Stangen weg - aber nicht, weil sie in die Linie investieren würde. Bei einem Rechtsschwung legt sie dann fast einen Stehversuch ein. Im Ziel setzt das weit über drei Sekunden Rückstand.

Coralie Frasse Sombet (FRA) Schon lange muss sich Viktoria Rebensburg um ihre Führung nicht mehr sorgen. Nach wie vor aber ist eine Platzierung in den Top 10 drin. Das beweist jetzt Coralie Frasse Sombet. Die Französin vollbringt dieses Kunststück ohne die ideale Sicht. Respekt!

Katharina Truppe (AUT) Mit Silber vom Team-Event im Gepäck macht sich Katharina Truppe auf den Weg. Anfangs wirkt die Österreicherin beflügelt, doch zu konservieren vermag die 23-Jährige das nicht, wird da bei einem Linksschwung zu weit abgetragen. Truppe rutscht ganz ans Ende des Klassements.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Konstant schaut die Sonne nicht heraus, hat sich jetzt wieder hinter die Wolken verzogen. Entsprechend reicht es aktuell nicht für die besten Zehn. Das trifft nun Marie-Michèle Gagnon, die sich fast zweieinhalb Sekunden einfängt.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Wind und Sicht nehmen also durchaus Einfluss. Wichtig aber ist auch, Wagnisse einzugehen. Zu brav dürfen die Damen nicht fahren. Das aber tut Thea Louise Stjernesund, die im Ziel mit zwei Sekunden Rückstand die Quittung bekommt.

Sofia Goggia (ITA) Deutlich aggressiver geht Sofia Goggia zu Werke. Gerade bei ihr schaut die Sonne wieder raus, was die Bodensicht verbessert. Die Italienerin nutzt die Gunst der Stunde, begrenzt den Rückstand auf unter eine Sekunde und schiebt sich damit auf Rang sechs.

Lara Gut-Behrami (SUI) Also die Top 10 sind nach wie vor drin. Trotz der hohen Temperaturen von sieben Grad hält die Piste bislang. Jetzt möchte sich Lara Gut-Behrami eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf schaffen. Die Tessinerin bemüht sich um saubere Technik, es fehlt allerdings der Biss. Richtig nah an den Torstangen ist die 27-Jährige nicht dran. Ernüchterung im Ziel! Es setzt die Rote Laterne.

Marta Bassino (ITA) Marta Bassino stand heute schon einmal auf einem Riesenslalom-Podium. Heute lässt sich das wohl nicht wiederholen. Im Vergleich zu den letzten Athletinnen jedoch schlägt sich die Italienerin recht gut, fängt sich lediglich anderthalb Sekunden Defizit ein und wird damit Siebte.

Frida Hansdotter (SWE) Die WM-Gastgeber haben noch einen Trumpf im Ärmel, auch wenn Frida Hansdotter im Slalom stärker einzuschätzen ist. Dennoch geht es die Schwedin engagiert an. All das Bemühen zahlt sich nicht aus, es setzt ebenfalls beinahe zwei Sekunden. Brav winkt Hansdotter ins Publikum, zufrieden aber wirkt sie nicht.

Kristin Lysdahl (NOR) Die Spitzenfahrerinnen sind unten, die Top 5 sollten stehen. Wie nah kommen die übrigen Sportlerinnen da noch ran? Von Schlagdistanz lässt sich bei Kristin Lysdahl bei Weitem nicht sprechen. Die Norwegerin fährt der Spitze um mehr als zwei Sekunden hinterher und übernimmt die Rote Laterne.

Meta Hrovat (SLO) Nun macht sich Meta Hrovat auf den Weg. Oben ist die Slowenin ganz gut dabei. Das aber bleibt nur eine Momentaufnahme. In der Folge büßt die 20-Jährige gewaltig ein. Mehr als Rang neun ist da nicht drin.

Bernadette Schild (AUT) Den ÖSV-Dreierpack macht Bernadette Schild komplett. Auch die 29-Jährige ist ja im Slalom stärker einzuordnen. Zudem hat sie immer wieder Probleme mit dem Nervenkostüm. Bei einem Rechtsschwung lehnt sie sich zu weit nach innen, rutscht über den Innenski weg und scheidet aus. Im Liegen schlittert die Athletin gegen ein Tor, was Schmerzen verursachen dürfte. Aber kurz Zeit später steht Schild schon wieder.

Katharina Liensberger (AUT) Dann stößt sich Katharina Liensberger oben ab. Ohne schweren Fehler büßt die ÖSV-Fahrerin erheblich Zeit ein. Auch die 21-jährige österreichische Hoffnung muss eine Packung von annähernd zwei Sekunden zur Kenntnis nehmen.

Ricarda Haaser (AUT) Auch bei Ricarda Haaser geht es nicht voran. Die Österreicherin bemüht sich um eine saubere Linie, lässt die letzte Aggressivität vermissen. Wie sich oben der Wind ausgewirkt hat, lässt sich schwer einschätzen. Auch Haaser fällt deutlich zurück.

Sara Hector (SWE) Nun schiebt sich die schwedische Hoffnung in den Hang. Bei veränderlichen Sicht- und Windverhältnissen braucht es sicherlich auch etwas Glück. Das scheint Sara Hector nicht zu haben. Im Ziel macht die 26-Jährige gute Miene zum bösen Spiel, winkt ins Publikum. Mehr als zwei Sekunden Rückstand sind allerdings gewaltig.

Federica Brignone (ITA) Auch Federica Brignone müht sich mehr, als dass sie schnell Ski fährt. Immer wieder ist die Italienerin zu spät dran, wird dann noch ausgehoben. So geht ihr eine Sekunde verloren.

Wendy Holdener (SUI) Wendy Holdener kommt bei diesen Bedingungen gar nicht zurecht. Die Schweizerin agiert verbissen, setzt die Kanten zu hart und verbremst den Lauf. So rutscht die 25-Jährige ganz ans Ende des Klassements. Ein wenig mehr hatte sie sich das gewiss erwartet.

Tessa Worley (FRA) Es geht Schlag auf Schlag, das Startintervalle ist schon zu Beginn 1:15 Minuten kurz. Tessa Worley scheint anfangs ebenfalls voll dabei zu sein. Im letzten Streckenteil jedoch bringt die zweifache Weltmeisterin die Ski nicht so auf Zug und lässt noch sieben Zehntel liegen. Das ist eine Menge.

Petra Vlhová (SVK) Petra Vlhová beginnt auf dem Niveau von Rebensburg. Dann unterläuft der Slowakin ein Fehler, da wird sie zu weit nach unten abgetragen. Trotz des Patzers forciert Vlhová. Im Ziel allerdings fehlen ihr zwei Zehntel.

Viktoria Rebensburg (GER) Laufzeiten von einer Minute lassen nicht viel Gelegenheit, etwas rauszufahren. Viktoria Rebensburg tut das aber trotzdem. Die Deutsche fährt permanent vorneweg, hat zwischenzeitlich überragende sieben Zehntel Vorsprung. Das vermag sie nicht ganz zu behaupten. Wegen eines kleinen Fehlers bleiben knapp vier Zehntel, das reicht zur Führung.

Mikaela Shiffrin (USA) Dann ist schon Mikaela Shiffrin an der Reihe. Die Olympiasiegerin bewegt sich auf dem Niveau der Norwegerin. Es geht um Hundertstel. Im Ziel fehlen ihr sieben davon - nur Platz zwei. Aber noch ist da gar nichts entschieden.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Auf geht's! Ragnhild Mowinckel eröffnet den Riesenslalom der Damen. Zunächst zeigt sich das Gefälle gemäßigt. Da ist es schwer, Tempo aufzunehmen. Alles in Allem kommt die Norwegerin gut in Fahrt, erlaubt sich keine schweren Fehler und setzt die erste Zeit.

Bedingungen Nach einem Wärmeeinbruch und Regen zeigen sich die Bedingungen in Åre deutlich verändert. Das und der starke Wind haben zur Folge, dass die Strecke verkürzt werden musste. Es geht vom Reservestart auf 736 Metern los. Verblieben sind 43 Tore.

Favoritenkreis Zum Favoritenkreis gehört von den bisher genannten Damen einzig Viktoria Rebensburg. Dazu gesellen sich noch einige andere, die aktuell vermutlich noch eine Stufe höher einzuordnen sind. Mikaela Shiffrin (2) hat in Åre schon Gold im Super G geholt. Der dreifachen Saisonsiegerin und amtierenden Olympiasiegerin im Riesenslalom ist alles zuzutrauen. Sehr zu beachten ist ferner die Titelverteidigerin. Auch Tessa Worley (5) hat heuer bereits einen Riesentorlauf gewonnen und strebt ihren dritten WM-Titel in dieser Disziplin an. Dann müssen wir unbedingt ein Auge auf Petra Vlhová (4) werfen, die Shiffrin zuletzt immer häufiger Paroli bot und zwei Saisonrennen im Riesenslalom gewann. Diese drei Damen sollten die Medaillen unter normalen Umständen unter sich ausmachen. Sollte eine patzen, könnte der erweiterte Kreis um Rebensburg, Ragnhild Mowinckel (1), Federica Brignone (7) oder Sara Hector (8) zum Zug kommen.

Drei Eidgenossinnen Auch die Schweizerinnen haben mit Mélanie Meillard (Kreuzbandoperation) einen schmerzlichen Verlust zu verkraften. So soll es Wendy Holdener (6) richten, die in Åre bereits zwei Goldmedaillen (Kombi und Team) abgeräumt hat. Allerdings kommt die 25-Jährige im Slalom deutlich besser klar, hat im Riesentorlauf noch keinen Weltcupsieg zu Buche stehen. Dann wäre da noch Lara Gut-Behrami (16), die bereits den ganzen Winter über nach ihrer Form sucht. Ganz vereinzelnd klappte es mal – gerade im Super G, doch insgesamt trat die Tessinerin viel zu inkonstant auf, um einen Platz im Favoritenkreis zu ergattern. So ein wenig den Durchbruch im Weltcup schaffte in dieser Saison Andrea Ellenberger (25). Die 25-Jährige gewann in der vergangenen Woche noch einen FIS-Riesenslalom in Meiringen und besitzt das Potenzial für die Top 20.

Quartett aus Österreich Seine vier Startplätze nutzt der ÖSV natürlich aus. Für die Österreicherinnen jedoch stellt der Riesenslalom eine Problemdisziplin dar – vor allem nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stephanie Brunner (Kreuzbandriss). Dieses Schicksal ereilte zudem Anna Veith, die Weltmeisterin von 2015. Die verbleibenden Damen gehören nicht zu den Medaillenanwärterinnen. Allenfalls die Top 10 scheinen beispielsweise für Allrounderin Ricarda Haaser (9) möglich. Katharina Liensberger (10) und Bernadette Schild (11) sind im Slalom stärker einzuschätzen. Vierte im Bunde ist Katharina Truppe (20). Das letztgenannte Trio besitzt eher Top-15-Potenzial.

Deutsches Duo Lediglich zwei Eisen hat der Deutsche Skiverband im Feuer. Die größten Hoffnungen verbinden sich mit dem Namen Viktoria Rebensburg, die den Vorteil der frühen Startnummer 3 genießen darf. Doch die langjährige Vorzeigefahrerin des DSV ist in diesem Winter noch ohne Sieg. In ihrer Paradedisziplin Riesenslalom, in der sie 2010 Olympiasiegerin und 2015 Vizeweltmeisterin wurde, holte die 29-Jährige als beste Saisonergebnisse zwei zweite Plätze. Der letzte Weltcupsieg liegt mehr als ein Jahr zurück – geschehen im Januar 2018 am Kronplatz. Für die zweite deutsche Starterin gilt erst einmal, den zweiten Durchgang unter den Top 30 zu erreichen. Das nämlich hat Marlene Schmotz (Startnummer 30) in dieser Saison im Riesentorlauf auf Weltcup-Ebene erst einmal geschafft. Die zahlreichen guten Ergebnisse bei FIS- und Europacup-Rennen spielen da eher eine untergeordnete Rolle.

Startliste und Reglement Dieser Aufgabe wollen sich 98 Athletinnen stellen. Eine ursprünglich für Montag angesetzte Qualifikation wurde ersatzlos gestrichen, weshalb wir ein für Weltmeisterschaften typisch großes Starterfeld erleben. Und die besten 60 des ersten Laufes dürfen im Finaldurchgang nochmals antreten. Also auch dann bekommen wir es mit einer üppigen Anzahl an Sportlerinnen zu tun, was eine weitere Besonderheit bei Großereignissen darstellt. Zumindest werden die schnellsten 30 am frühen Abend den Vorzug erhalten, in umgekehrter Reihenfolge starten, wie das aus dem Weltcup bekannt ist. Erst danach folgen die Hinterbänkler.

Die Aufgabe im ersten Durchgang Vor den Frauen liegt eine 1.257 Meter lange Wettkampfstrecke mit einem durchschnittlichen Gefälle von 36 Prozent. An der steilsten Stelle sind es gar 48. Dadurch wird ein Höhenunterschied von exakt 400 Metern überwunden. Für die Kurssetzung des ersten Durchgangs zeichnet Livio Magoni verantwortlich. Vom Start auf 796 Metern weisen die 51 gesteckten Tore des Italieners in Diensten der Slowakei den Weg hinunter ins Ziel.