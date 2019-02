Liveticker

Aber der DSV hat ja noch ein zweites Eisen im Feuer: Kira Weidle (Starnberg, Startnummer 23) ist zwar eigentlich stärker in der Abfahrt einzuschätzen, aber vielleicht gelingt dem 23-jährigen Shooting Star heute ein WM-Coup. Für den DSV sind außerdem noch Michaela Wenig (Lenggries, Startnummer 22) und Meike Pfister (Krumbach, Startnummer 32) am Start.

Viktoria Rebensburg (Kreuth, Startnummer 19) fuhr in dieser Saison einmal - als Dritte in Lake Louise - aufs Super-G-Podest. Bei der WM-Generalprobe in Garmisch kam sie nicht ins Ziel. Optimistisch gibt sich die 29-Jährige dennoch: "Das ist Geschichte. Ich nehme jetzt erst mal die Position der Jägerin ein, und das ist doch eine coole Ausgangsposition", sagte sie im heute erschienenen "SZ"-Interview.

Mehrere Topfavoritinnen auf Gold (1)

Der erste Name auf dieser Liste ist Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin (Startnummer 15) führt die aktuelle Super-G-Wertung an und gewann auch schon drei Mal in dieser Disziplin in dieser Saison. Titelverteidigerin ist die Österreicherin Nicole Schmidhofer (Startnummer 7), die beim letzten Super-G von Garmisch-Partenkirchen die Nase vorn hatte.