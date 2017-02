Unangefochten an der Spitze nach 15 Läuferinnen: Mikaela Shiffrin (USA) , vor der Schweizerin Wendy Holdener und der Slowakin Veronika Velez Zuzulova.

Die Schwedin hat schon in der zweiten Zwischenzeit über eine Sekunde Rückstand und der wird noch größer: mit über zwei Sekunden hat sie kaum Chancen. Gleich gilt es Daumen drücken: Dann kommt Lena Dürr!

Stiegler ist gut unterwegs, fährt mit Druck. Doch im untersten Teil, macht sie einen Fehler in der Haarnadel und verliert viel Speed. 1,58 Sekunden Rückstand für die US-Amerikanerin.

Auch Truppe ist oben schon nicht so schnell und auch sie macht fast den gleichen Fehler wie Costazza - das hat Zeit gekostet. Zwei Sekunden Rückstand für die Österreicherin. Aber Chapeau - wie sie sich nach ihrem Fehler noch akrobatisch gerettet hat und den Lauf beenden konnte.

12. Starterin: Chiara Costazza (ITA)

Auch die erste Italienerin, Costazza, verliert am Steilhang und rutscht an einem Tor ab. Sie rutscht praktisch an ihrem Skischuh aus und scheidet damit aus.