Corinne Suter (SUI) Die nächste Schweizerin zeigt eine gute erste Zwischenzeit. Im Anschluss kann sie die Wellen im Gelände aber nicht so gefühlvoll nehmen wie die Topläuferinnen. In der Traverse folgen dann noch einige kleinere Rutschphasen und so fällt Corinne Suter nach starkem oberen Abschnitt noch auf Rang 17 zurück. Schade!

Jasmine Flury (SUI) Jasmine Flury hat im Training überzeugt. Doch Medaillenerwartungen scheinen trotz aller Anfeuerungsrufe vermessen. In der Traverse wird sie weit nach unten gedrückt, muss einen langen Weg fahren und verliert wichtige Zehntel. Das war keine schlechte Fahrt der Schweizerin, aber mehr als Rang elf ist aufgrund der kleinen Fehler nicht drin.

Kajsa Kling (SWE) Jetzt könnte es noch einmal spannend werden, denn Kajsa Kling hat in dieser Saison bereits tolle Abfahrtsleistungen gezeigt. Doch auch die Schwedin liegt gleich zu Beginn hinten. Ihre Fahrt ist ein Abbild von der Viktoria Rebensburgs. Die Damen bilden eine Trainingsgemeinschaft und scheinen hier nicht die cleverste Taktik gefunden zu haben: Auch Kajsa Kling bleibt mit Platz 16 weit hinter ihren Erwartungen zurück!

Breezy Johnson (USA) Auch die 21-Jährige beginnt mit einem deutlichen Rückstand, der sich bereits über das Tempo beim Start andeutete. Breezy Johnson kann dies auch im technischen Bereich nicht mehr gutmachen. Im Gegenteil: Auch die Amerikanerin liegt im Ziel fast zwei Sekunden hinter der Spitze.

Johanna Schnarf (ITA) Die Nächste ist Johanna Schnarf, die sich hier zwar besser zeigt als bei ihren enttäuschenden Trainingsleistungen, aber auch nicht an die Spitzenzeiten herankommt. Aufgrund einiger Fehler im unteren Abschnitt ist ihr Rückstand im Ziel dann doch wieder groß: Über zwei Sekunden liegt sie hinter der Bestzeit.

Ramona Siebenhofer (AUT) Auch Ramona Siebenhofer beginnt mit leichtem Rückstand, der sich im weiteren Verlauf, ähnlich wie bei der DSV-Athletin zuvor, immer weiter aufsummiert. Damit hat auch sie nichts mit der Medaillenvergabe zutun. Schade für Ramona Siebenhofer, die auf Rang acht ins Ziel kommt.

Viktoria Rebensburg (GER) Jetzt gilt's für Viktoria Rebensburg. Die 27-Jährige beginnt mit einem leichten Rückstand, der sich bis zur zweiten Zwischenzeit schon auf fast eine Sekunde aufsummiert. Im Mittelteil verliert sie dann einmal komplett die Ideallinie. Das ist nicht die Medaillenfahrt der Deutschen, die unten zwar besser in Fahrt kommt, aber mehr als Rang neun ist nicht mehr drin. Das ist eine kleine Enttäuschung für den DSV, schade!

Ragnhild Mowinckel (NOR) Die Norwegerin hat gleich zu Beginn einen ordentlichen Rückstand, der sich auch im weiteren Verlauf gewaltig aufsummiert. Technisch zeigt Ragnhild Mowinckel eigentlich eine saubere Fahrt, doch sie fährt deutlich zu verhalten. Damit hat sie im Ziel sogar über zwei Sekunden Rückstand.

Fabienne Suter (SUI) Wer kann die Fabelzeit von Ilka Stuhec noch knacken? Die Schweizerinnen möchten der verletzten Lara Gut heute eine Medaille widmen, doch die Konkurrenz ist groß. Die Zuschauer jubeln der 32-Jährigen zu, doch die Schweizerin kann die Podiumsplätze nicht angreifen, verliert ein, zwei Mal die Ideallinie und kommt auf Rang sieben über die Ziellinie.

Christine Scheyer (AUT) Christine Scheyer hat bereits im oberen Teil fast eine halbe Sekunde Rückstand. Das ist schon bedenklich, denn es war kein grober Fehler zu erkennen. Im weiteren Verlauf sind dann noch einige kleine Rutschphasen zu erkennen. Damit kann sie nicht an die Leistung ihrer Teamkollegin anknüpfen, sichert sich aber einen soliden sechsten Rang.

Lindsey Vonn (USA) Jetzt sind wir gespannt, was die Speed-Queen aus den USA leisten kann. Doch im Training sah die US-Amerikanerin nicht so gut aus und auch hier hat sie gleich ein paar Zehntel Rückstand. Für Lindsey Vonn kommt diese WM noch ein paar Wochen zu früh, doch sie kämpft und hat Zwischenzeiten, die sie um eine Medaille mitkämpfen lassen. Im Ziel reicht es für Lindsey Vonn zunächst für Platz drei. Damit verdrängt sie die enttäuschte Sofia Goggia und muss jetzt zittern, ob es dabei bleibt.

Elena Fanchini (ITA) Elena Fanchini gelingt es nicht, die Bestzeit zu knacken. Die Italienerin zeigt eine Fahrt mit vielen kleinen Rutschphasen, sodass sich bis ins Ziel ein gewaltiger Rückstand von 1.5 Sekunden aufsummiert hat.

Ilka Stuhec (SLO) Jetzt könnte sich das Rennen schon entscheiden, denn die Dominatorin des Abfahrtstrainings ist auf der Strecke und hat gleich fast eine halbe Sekunde Vorsprung. Wer soll Ilka Stuhec in dieser Form schlagen? Doch im mittleren Teil stimmt die Linie nicht ganz und es leuchtet sogar eine rote Zwischenzeit auf. Doch unten spielt die Slowenin ihre Fähigkeiten aus und holt noch einmal vier Zehntel heraus. Ilka Stuhec gilt es jetzt zu schlagen.

Stephanie Venier (AUT) Jetzt gilt's für Stephanie Venier. Die Österreicherin ist oben noch einmal schneller als Sofia Goggia zuvor. An einer Kurve wird sie dann allerdings etwas zu weit nach unten getragen, verliert die Ideallinie und damit auch die Bestzeit. Doch unten hatte sich die Italienerin ihren dicken Patzer geleistet, das wird ganz eng. Doch Stephanie Venier kann sich zehn Hundertstel in Führung setzten.

Sofia Goggia (ITA) Die Beste der Kombinationsabfahrt geht mit vollem Angriff in die ersten Tore, was sich gleich in den Zwischenzeiten auszahlt. Die Linie der jungen Italienerin passt bis hierhin optimal und auch das Tempo stimmt. Das könnte eine beeindruckende neue Bestzeit geben, doch dann die Schrecksekunde: Nach sieben Zehnteln Vorsprung bleibt sie in der Steilhangkurve am Tor hängen und wird komplett verdreht. Im Ziel hat sie dennoch zwei zehntel Vorsprung, Mensch, was wäre da möglich gewesen!

Laurenne Ross (USA) Das geht hier allerdings noch etwas besser, die Sicht ist perfekt, das sollte Laurenne Ross in die Karten spielen. Und die US-Amerikanerin attackiert gut, fährt ihre Schwünge voll auf Zug. Die Zwischenzeiten leuchten grün auf, bis ins Ziel hat Laurenne Ross fast eine halbe Sekunde Rückstand, das war eine klasse Leistung der Amerikanerin, die es jetzt zu schlagen gilt!

Tina Weirather (LIE) Tina Weirather sieht sich selbst hier nicht als eine der Favoritinnen, liegt aber gleich zu Beginn drei Zehntel vor der Konkurrenz. An den vielen Geländeübergängen spielt sie ihr enormes Skigefühl aus und baut den Vorsprung aus. Kurz vorm Ziel muss auch sie einmal etwas zu weit ausholen, doch drei Zehntel kann sie ins Ziel retten und setzt sich zunächst an die Spitze.

Jacqueline Wiles (USA) Jacqueline Wiles liegt im oberen Abschnitt im Bereich der Österreicherin, wird in der Steilkurve allerdings von einer Welle erwischt und verliert ein bisschen die Ideallinie. Das hat nicht enorm viel Zeit gekostet, wirft sie aber etwas zurück. Kurz vorm Ziel stimmt dann aber das Tempo und so kann sie sich noch gut zwei Zehntel vor Nicole Schmidhofer schieben.

Nicole Schmidhofer (AUT) Mehr als 35.000 Menschen erwarten die erste Starterin dieser Abfahrt und Nicole Schmidhofer macht sich beflügelt von ihrer Goldmedaille aus dem Super-G auf die Piste und lässt sich die Startrampe hinuntergleiten. Ein paar Mal staubt der Schnee in den Kurven auf, doch insgesamt war das eine sehr gefühlvolle Fahrt von Nicole Schmidhofer, die die erste Zeit in den Schnee von St. Moritz setzt.

Gleich geht es los! Die ersten Vorläuferinnen sind bereits auf der Strecke, das Rennen kann also gestartet werden. Der Nebel von der Besichtigung heute morgen hat sich verzogen und die Sonne strahlt über der Piste! Beste Bedingungen also für die Damen: Wir freuen uns auf den Auftritt von Nicole Schmidhofer, die in wenigen Minuten das Rennen eröffnen wird.

Neue Weltmeisterin gesucht Eine Titelverteidigung ist heute übrigens nicht möglich. 2015 hieß die Weltmeisterin in Vail/Beaver Creek Tina Maze. Die Slowenin hat ihre Karriere bereits beendet, es wird also definitiv eine neue Abfahrtsweltmeisterin geben!

ÖSV will erneut überraschen Eine Goldmedaille hat Team Austria hier schon eingefahren. Heute wollen Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Christine Scheyer den nächsten Coup landen. Letztere konnte in dieser Saison bereits eine Abfahrt gewinnen. Anna Veith ist nach dem Ausfall im Super-G heute nicht am Start.

Schweizerinnen für Lara Gut Welche der Schweizer Damen kann heute für Lara Gut einspringen? Im Training zeigten sich Fabienne Suter, Jasmine Flury und Michelle Gisin, beflügelt vom Kombinationssilber in guter Form. Zusammen mit Corinne Suter wollen sie Lara Gut am liebsten eine Medaille widmen.

Viktoria Rebensburg auf Medaillenjagd Für den DSV ist Top-Athletin Viktoria Rebensburg in Topform. Bereits im Super-G zeigte die 27-Jährige eine starke Leistung, kratzte mit Rang vier schon am Podest. In der Abfahrt schätzt sie sich selbst noch ein bisschen stärker ein, die Medaillen sind also klar im Visier. Mit Startnummer 29 geht auch Kira Weidle wieder an den Start.

Die Favoritinnen Absolut in Topform präsentierte sich in den Trainingsläufen dafür Ilka Stuhec. Die Slowenin hat bereits dreimal in dieser Saison ganz oben auf dem Abfahrts-Podest stehen können und ist heute die absolute Topfavoritin auf dem WM-Titel. Neben ihr melden aber auch die Italienerin Sofia Goggia, die Schwedin Kaisa Kling, Tina Weirather aus Liechtenstein sowie Lindsey Vonn Ansprüche auf das Podest an.

Bitterer Ausfall Eigentlich hatte das heimische Publikum hier auf den Angriff von Lara Gut gefreut, die nach ihrem dritten Platz im Super-G nicht ganz zufrieden war. Doch für die Schweizerin ist die Heim-WM leider schon beendet. Bei der Vorbereitung auf den Kombinationsslalom verletzte sich die 25-Jährige. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss und Meniskusschaden im linken Knie.