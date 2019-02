Liveticker

Ja, er schafft es in Ziel. Aber mit +3,31 bedeute das momentan Rang 20. Das wäre mit etwas mehr Gas mehr drin gewesen.

26. Starter, 1. Lauf: Jonathan Nordbotten (NOR)

25. Starter, 1. Lauf: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

Der Mannschaftskollege macht es noch schlechter. Er legt sich an einem Tor zu weit herein und scheidet aus.

Der Franzose ist zu zaghaft an den Toren. +3,70 Sekunden Rückstand - und bei genauem Hinwehen erkennt man: Er hat auch noch eingefädelt.

17. Starter, 1. Lauf: Sebsatina Voss-Solevaag (NOR)

Weiter geht es mit dem nächsten Franzosen. Mit nur drei Zehntel Rückstand ist er sehr ordentlich gestartet. An einem Geländeübergang und im Zielhang kommt er dann nicht mehr gut durch. Auch er bekommt mehr als drei Sekunden Rückstand aufgebrummt.

Hirschbühl dreht voll auf. Trotzdem summiert sich sein Rückstand. Mit +2,22 Sekunden Rückstand kommt er gerade noch so unter die Top-10.

Der Olympiasieger zieht manchmal zu früh herein. Mit viel Routine bringt er den Lauf zwar durch. Aber +2,28 Rückstand, das ist sehr viel!

Der Schweizer kommt bei einer Kombination etwas aus dem Rhythmus. Und am gleichen Tor wie sein Teamkollege Yule scheidet er aus.

Er zeigt gleich zu Beginn eine Unsicherheit, hat aber dort wenig eingebüßt. Der lässt nicht locker, ist elf Hundertstel an Hirscher dran. Dann sitzt er zu weit hinten und scheidet aus.

Der Bronzegewinner in der Kombination fährt im oberen Flachstück sauber. Im steilen Zielhang bekommt er aber Probleme. +1,22 - da übernimmt er Rang drei.

Der nächste Österreicher steuert an einigen Toren zu direkt auf die Tore zu. Das ist nicht die optimale Lösung. Am Ende hat er 1,35 Sekunden Rückstand, das ist erst einmal Rang drei.

Ein Patzer an der Einfahrt zum Steilhang kostet ihn dann aber eine halbe Sekunde (+0,56).

Der Weltmeister in der Kombination kann es: Nur neun Hundertstel liegt er bei der zweiten Zwischenzeit zurück.

Was macht der Franzose nach dieser Kampfansage des Österreichers?

Der Österreicher fährt sehr eng an die Tore, das ist eine furiose Fahrt. Und wie: Sein Vorsprung wächst und gedeiht. 1,70 Sekunden - das war perfekt!

2. Starter, 1. Lauf: Henrik Kristoffersen (NOR)

"Alles ok, nichts tut weh", sagt Neureuther vor dem Rennen. Mit großer Vorfreude geht er hier ins Rennen.

Gesteckt ist ein wunderschöner Lauf. Aber er birgt einige große Herausforderungen. Besonders ein Geländeübergang mit einem kniffligen Tor hat es in sich: Nach der Kante an einer der steilsten Stellen der Strecke steht eine Haarnadelkurve.

Insgesamt gehen in diesen WM-Slalom ganze hundert Läufer an den Start.

Medaillenerfahrung

Neureuther hat bei den letzten drei WM-Slaloms jeweils auf dem Podest gestanden. 2013 in Schladming holte er hinter Hirscher mit Silber seine erste Einzelmedaille überhaupt, 2015 in Beaver Creek/USA und 2017 in St. Moritz/Schweiz fuhr er jeweils zu Bronze.