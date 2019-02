Liveticker

Gute Startnummer?!

An Nummer Sechs geht heute Loic Meillard ins Rennen. Nicht zu früh und nicht zu spät also. Soweit zur Theorie, denn der Schweizer muss an seine guten Leistungen der Saison anknüpfen, um im Medaillenrennen mitsprechen zu können. Auch Thomas Tumler und Gino Caviezel schielen mit Sicherheit auf die Top 10.