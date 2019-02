Liveticker

Cook war 2015 überraschend WM-Zweiter im Super-G, heute fährt er leichtfertig an einem Tor vorbei - der dritte Ausfall.

10. Starter: Dustin Cook (CAN) Erst der Kanadier, dann Svindal.

Und im Ziel fehlen ihm 9 Hundertstel - Platz 2. Wird das ein ähnlich knappes Rennen wie gestern bei den Frauen?

Trotzdem fehlen im Mittelteil 7 Hundertstel.

Im Gegensatz zu vielen Läufern vor ihm fährt er die Piste fast spielerisch hinunter.

9. Starter: Vincent Kriechmayr (AUT) Aber jetzt wird's gefährlich für Dominik Paris.

Besser als bei Jansrud, aber keine Gefahr für Paris. Platz 3 vorläufig, eine halbe Sekunde zurück.

8. Starter: Adrian Smiseth Sejersted (NOR) Vielleicht klappt's bei Jansruds jungem Teamkollegen besser.

Jansrud kämpft, aber der angeschlagene Norweger ist im Ziel nur 4. mit einem Rückstand von 1,18 Sekunden. Man sieht ihm die Schmerzen an der Hand an.

Im Mittelteil bekommt er einen Schlag, das wirft ihn etwas zurück.

Aber - oben leicht vorne.

Er konnte nur mit der linken Hand am Start anschieben, die rechte ist getaped.

7. Starter: Kjetil Jansrud (NOR) Eigentlich ein Topfavorit im Super-G, gewann den Wettbewerb in Lake Louise. Doch in Kitzbühel brach er sich zwei Finger, er startet mit einem Handicap.

Er kommt gar nicht ins Ziel, fährt an einem Tor vorbei - Besichtigungsfehler.

6. Starter: Bostjan Kline (SLO) Auch vom Slowenen kann man nicht unbedingt erwarten, dass er in die Medaillenränge fährt.

Das hat Tempo gekostet, unten verpasst er fast ein Tor, das kostet wieder Zeit - am Ende zu viel Risiko, Platz 4 mit einem Rückstand von 1,63 Sekunden auf Paris.

Riesenschnitzer oben, hat sich mehr oder weniger verfahren.

5. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der erste der norwegischen Mitfavoriten - Kilde gewann ja schon eine Abfahrt in diesem Winter.

Roger zeigt oben eine wilde Vorstellung, aber nicht ohne Fehler. Immerhin fehlen ihm im Ziel nur 41 Hundertstel auf Paris.

4. Starter: Brice Roger (FRA) Durchatmen - der Franzose gehört nicht unbedingt zu den Medaillenanwärtern.

Paris hat offenbar ausgezeichnet besichtigt - eine fast fehlerlose Vorstellung. Im Ziel ist er genau eine Sekunde schneller als Feuz.

Oben eine halbe Sekunde schneller als Feuz.

3. Starter: Dominik Paris (ITA) Jetzt einer der absoluten Topfavoriten - den Super-G von Bormio gewann er, auch die Abfahrt auf der "Streif".

Oben schneller unterwegs als Feuz, dann übersieht er eine Welle und fährt an einem Tor vorbei. Zu viel Risiko - der erste Ausfall des Herren-Super-G heute.

2. Starter: Thomas Tumler (SUI) Einmal stand der Schweizer erst auf einem Weltcup-Podest, als Zweiter bei einem Riesenslalom.

Der Kurs ist für Speed-Fahrer gesetzt. Feuz setzt die erste Richtzeit: 1:25,20 Minuten.

1. Starter: Beat Feuz (SUI) Für den Schweizer verlief die Super-G-Saison noch nicht optimal, ein sechster Platz war bislang sein bestes Resultat. Das Super-G-WM-Rennen der Männer ist eröffnet.

Übrigens Beim Super-G wird - im Gegensatz zur Abfahrt - kein Trainingslauf absolviert. Die insgesamt 70 Starter müssen sich also bei der Besichtigung die Strecke gut einprägen. Den Kurs setzte ein Trainer der Norweger.

Die äußeren Bedingungen Den Wetterprognosen zufolge soll der Wind im Lauf des Rennens auffrischen. Deshalb wurden die Startintervalle laut FIS-Renndirektor Markus Waldner verkürzt. Am Vormittag herrschte in Are strahlender Sonnenschein, nun sind jedoch Wolken sind aufgezogen, hoffentlich wird nicht - wie gestern beim Frauen-Super-G - die Sicht beeinträchtigt. Für die kommenden Tage ist laut Waldner stärkerer Wind möglich. Gestern schon musste wegen des Windes der Super-G der Frauen verkürzt werden.

Weitere deutsche Starter Für den DSV außerdem am Start: Dominik Schwaiger (Königssee, Startnummer 21) und Manuel Schmid (Fischen, 41). Beide wurden vom DSV trotz fehlender sportlicher Qualifikation nominiert. Thomas Dreßen (Mittenwald) und Andreas Sander (Ennepetal) fehlen verletzungsbedingt.

Der Titelverteidiger? Fehlt. Bei der letzten WM in St. Moritz gewann Erik Guay den Super-G-Titel. Doch der 37-jährige Kanadier trat zu Saisonbeginn zurück.

Svindals letzter Super-G Hoch motiviert ins Rennen gehen wird zudem Aksel Lund Svindal (Startnummer 11) beim letzten Super-G seiner langen Karriere. Der Norweger hatte kürzlich angekündigt, nach Are aufzuhören. Ein WM-Titel im Super-G fehlt dem 36-jährigen vielfachen Weltmeister noch.

Die weiteren Favoriten Zu Ferstls gefährlichsten Konkurrenten gehört Vincent Kriechmayr (Startnummer 9). Der Österreicher führt die aktuelle Super-G-Wertung an und fühlt sich darüberhinaus offensichtlich in Are sehr wohl, gewann er doch 2018 dort beim Weltcup-Finale. Nur drei Punkte hinter Kriechmayr liegt dessen Teamkollege Matthias Mayer (Startnummer 13) im Super-G-Weltcup auf Rang zwei, weitere drei Punkte dahinter folgt der Italiener Dominik Paris (Startnummer 3).

Mitfavorit Josef Ferstl bleibt cool Josef Ferstl (Hammer, Startnummer 15) nahm die Reiseprobleme gelassen: "Wir machen das Beste draus", so der 30-Jährige. Seit seinem überraschenden Super-G-Sieg vor eineinhalb Wochen in Kitzbühel gehört er zum Kreis der Medaillen-Anwärter.

Anreise-Chaos ausgerechnet vor WM-Rennen Wegen heftigen Schneefalls in Bayern und weiterer Probleme in Stockholm hatte sich die Anreise des deutschen Speed-Männerteams nach Are um insgesamt mehr als 24 Stunden verzögert. Aber auch internationale Spitzenfahrer wie der Südtiroler Christof Innerhofer, Adrien Theaux aus Frankreich oder der Schweizer Beat Feuz waren von dem Anreise-Chaos betroffen.