Fehler in der Steilpassage - das hat ihn zunächst die Führung gekostet. Trotzdem ist er unten schneller als der Norweger und geht jetzt mit einem Vorsprung von 22 Hundertstel in Führung.

Für ihn scheint plötzlich die Sonnen - zumindest am Start.

4. Henrik Kristoffersen (NOR)

Er hat schon Gold in St. Moritz - im Team-Event mit Frankreich.

Muffat-Jeandet setzt die erste Zeit: 1:07,88 Minuten. Das ist also kein überlanger Riesenslalom.

An seiner Fahrt sieht man, das es die Fahrer heute mit wesentlich schlechteren Sichtverhältnissen zu tun haben als in den vergangenen Tagen. Sehr diffus!

Neben Neureuther und Luitz geht für den DSV noch Linus Straßer (München, Startnummer 43) in Rennen.

Aber auch Mathieu Faivre (FRA, Startnummer 3), Philipp Schörghofer (AUT, 5) oder Henrik Kristoffersen (NOR, 4) könnten heute weit nach vorn fahren.

Auch Alexis Pinturault (Startnummer 7) gehört heute wieder zu den Gold-Anwärtern. In dieser Saison ist der Franzose Hirschers härtester Konkurrent im Riesenslalom. Beide lieferten sich schon einige spannende Duelle.

Topfavorit ist sicherlich Marcel Hirscher. Der Österreicher mit Startnummer 6 führt aktuell die Riesenslalom-Wertung an. Der 27-Jährige dürfte heute noch mehr motiviert sein als sonst (wenn das bei seinem Ehrgeiz überhaupt möglich ist), fehlt ihm doch noch ein WM-Titel im Riesenslalom.

Aus deutscher Sicht haben wir auch Stefan Luitz (Startnummer 12) auf der Rechnung. Dem Bolsterlanger gelang Ende Januar beim Riesenslalom in Garmisch ein dritter Platz.

"Gesundheitlich geht es ganz gut, optimal ist aber was anderes", sagte Neureuther vor einigen Minuten im ORF zu seiner Rückenverletzung.

Noch dazu hat Neureuther eine Riesenslalom-Rechnung offen - landete er doch bei der WM vor zwei Jahren in den USA auf dem undankbaren vierten Platz. Heute geht der Partenkirchner mit Startnummer 2 ins Rennen.

Vor dem Rennen

Kennen Sie Matej Falat? Das war der slowakische Fahrer, der im Team-Event Felix Neureuther geschlagen hat, Deutschland war damit schon in der ersten Runde draußen. Neureuther will dieses Missgeschick heute vergessen machen und nach einer Medaille im Riesenslalom greifen. Es wäre die erste für den Deutschen Ski-Verband in St. Moritz.