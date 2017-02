Oben gut unterwegs, unten verliert er zu viel an Tempo - im Ziel 9. mit einem Rückstand von 1,38 Sekunden. Vermutlich zu viel, um im Slalom noch nach vorn zu fahren.

3. in der Kombination von Santa Caterina, 8. in der von Wengen.

15. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Der Slalom-Spezialist geht am Ende doch mit einem Rückstand von 2,83 Sekunden in den Slalom. Das wird dann eher nicht reichen für einen vorderen Platz.

Der untere Teil der "Corviglia" ist besser für Techniker geeignet - aber Hirscher verliert weiter an Zeit. Im Ziel fehlen ihm 2,30 Sekunden auf Baumann und vor allem 84 Hundertstel auf Pinturault. Das wird eine Herausforderung für Hirscher am Nachmittag im Slalom.

Oben ist die Kunst des Gleitens gefragt - eigentlich nicht Hirschers Stärke, dementsprechend häuft er einen Rückstand von mehr 8 Zehntel an.

Der erste Ausfall: Fill fährt an einem Tor vorbei, nachdem er zu stark auf dem Innenski stand.

Kurz vor dem Ziel verschlägt es ihm die Ski, am Ende ein Rückstand von 1,46 Sekunden auf Baumann und 28 Hundertstel auf Murisier.

Das gelingt ihm bis in den Mittelteil auch.

Auch Murisier ist mehr in der technischen Disziplin zu Hause - und dafür hat er in der Abfahrt ordentlich vorgelegt: nur 1,18 Sekunden Rückstand auf Baumann. Dementsprechend freut sich der Schweizer im Ziel.

Achtung auf Murisier: War 4. in der Kombination von Santa Caterina und 7. in der von Wengen.

Aerni ist Slalom-Spezialist, nimmt vorläufig einen Rückstand von 2,61 Sekunden für "seine" Disziplin am Nachmittag mit.

Hat aber im unteren Teil einige kleine Probleme und kommt an Baumann nicht heran: im Ziel 88 Hundertstel langsamer als der Österreicher, Rang 2.

War bei der WM 2015 Sechster in der Kombination. Man darf den "Iceman" also nicht unterschätzen.

Baumann geht im Ziel mit einem Vorsprung von mehr als 1 Sekunde in Führung.

Er dürfte also mit ziemlich Wut im Bauch fahren und fährt schon oben einen ordentlichen Vorsprung heraus.

Das bleibt bis ins Ziel so, der US-Boy ist nur um 21 Hundertstel langsamer als der Schweizer.

Bennett ist auf der perfekt präparierten Piste etwa so schnell unterwegs wie Caviezel.

Caviezel setzt die erste Richtzeit: 1:40,30 Minuten. Das Rennen dürfte damit heute etwa so schnell sein wie gestern.

Und wie sieht's mit den DSV-Läufern aus? Drei sind am Start: Thomas Dreßen (Mittenwald, Startnummer 21), Andreas Sander (Ennepetal, 33) und Josef Ferstl (Hammer, 37).

Hirscher war in Santa Caterina Zweiter hinter Pinturault. Der 27-jährige Titelverteidiger, heute mit Startnummer 11 unterwegs, geht aber nach einer Virus-Erkrankung etwas angeschlagen ins Rennen.

Vor dem Rennen

Pinturault startet mit der Nummer 9. Der 25-Jährige gewann die Kombination in Santa Caterina, eines von nur zwei Kombi-Rennen der Saison. Damit hat er die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin schon in der Tasche.