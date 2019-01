Liveticker

Eric Frenzel (GER) Yamamoto kann Frenzel war nicht verdrängen, mit 110 Metern schlägt er sich aber ganz ordentlich und wird unmittelbar hinter Teamkollege Rydzek den Langlauf angehen. Da ist dann sicher noch eine Verbesserung nach vorne möglich!

Lukas Greiderer (AUT) Lukas Greiderer lässt liegen. Der Aufwind ist stark und dafür sind dann 108,5 Meter zu wenig für den Österreicher. Er wird einige Ränge nach hinten gereicht.

Go Yamamoto (JPN) Auf der Schanze muss man die Japaner immer auf der Rechnung haben, dass zeigt auch Go Yamamoto jetzt wieder. Der liefert einen soliden Sprung auf 112 Meter ab und schiebt sich an Oftebro auf die Eins.

Johannes Rydzek (GER) Johannes Rydzek kann mit dem Konkurrenten aus Norwegen nicht mithalten, zeigt mit 110,5 Metern aber ebenfalls einen seiner besseren Sprünge hier in Chaux-Neuve. Er ordnet sich nur knapp auf Position zwei ein.

Einar Lurås Oftebro (NOR) Einar Lurås Oftebro sorgt dafür, dass Gerard seinen Platz an der Sonne zugleich wieder räumen kann. Bei weniger Unterstützung durch den Aufwind geht es dennoch auf 112 Meter und damit souverän auf die Eins.

Antoine Gerard (FRA) Viel Aufwind jetzt für Antoine Gerard und den nutzt der Franzose perfekt aus und zieht seinen Sprung auf 110,5 Meter. Die Noten für die Haltung sind ebenfalls hoch und so kann er sich dann auch vor Gruber halten, obwohl es doch größere Abzüge in der Windkompensation gibt.

Bernhard Gruber (AUT) Es geht doch! In seinem letzten Sprung hier in Chaux-Neuve packt Bernhard Gruber einen seiner besseren Versuche aus und setzt die Landung erst bei 109 Metern hin. Für den Augenblick schiebt er sich damit 14 Sekunden vor Ilves.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa springt zwar auf die gleiche Weite wie der Este, muss aber größere Abzüge für den Aufwind hinnehmen und fällt so dann doch knapp hinter Ilves zurück.

Kristjan Ilves (EST) Kristjan Ilves übernimmt nach 106,5 Metern die Führung von Braud.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola bräuchte einen Sprung auf 101,5 Meter, um an die Führung zu gehen. Das gelingt ihm aber so überhaupt nicht und er muss nach viel Arbeit in der Luft schon bei 99 Metern zur Landung kommen.

François Braud (FRA) François Braud macht es besser und kann zum Abschluss des Sprungteils mit 107 Metern einen seiner bessern Versuche an diesem Wochenende zeigen. Er geht an Pittin vorbei.

Magnus Krog (NOR) Die Winde werden in Chaux-Neuve jetzt unbeständiger und Magnus Krog muss lange warten, ehe er die Freigabe der Jury erhält. Als es dann so weit ist, geht es für ihn nur auf eine kurze Weite von 98,5 Meter.

Alessandro Pittin (ITA) Alessandro Pittin hat viel Aufwind in seinem Sprung und so geht es im zweiten Sprung des Italieners dann auch auf eine schöne Weite über die 100 Meter. Mal sehen, wofür ihm 106,5 Meter am Ende reichen.

Taylor Fletcher (USA) Im zweiten Durchgang muss Taylor Fletcher den Anfang machen. Vorhin geht es für ihn nur auf 99,5 Meter, was ist jetzt drin? Nur 98 Meter. Der US-Amerikaner wird heute nur um die Positionen im hinteren Feld kämpfen können.

Finale um 11:50 Uhr Nach einer kurzen Pause, geht es hier um 11:50 Uhr für die 30 Starter in den zweiten Sprungdurchgang.

Auch Fritz in den Top Ten Im Team der Österreicher liegt nach dem ersten Durchgang auch Martin Fritz als Neunter in den Top Ten. Lukas Klapfer hält sich als zwölfter ebenfalls gut. Lukas Greiderer ist 18., Bernhard Gruber 23.

DSV-Team fällt zurück Auch für den Großteil des restlichen DSV-Teams ging es nach dem ersten Sprung zurück. Weber wird den zweiten Sprungdurchgang von Platz zehn angehen, Geiger und Faißt liegen auf den Rängen 14 und 15. Frenzel und Rydzek komplettieren das Zwischenergebnis auf den Positionen 17 und 20.

Österreichische Doppelspitze Nach dem ersten von zwei Durchgängen führt Mario Seidl das Feld an und damit auch die Triple-Wertung. 5,5 Punkte liegt er vor Rehrl. Auf dem dritten Rang folgt Espen Bjørnstad vor Jarl Magnus Riiber und Fabian Rießle, die sich Platz vier Teilen, aber schon gut eine Minute zurückliegen.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Der große Favorit lässt Federn! Franz-Josef Rehrl kann mit dem Teamkollegen nicht mithalten, kommt nicht so recht ins Fliegen und ist nach 111 Metern mit 22 Sekunden Rückstand Zweiter. Die Laune ist aber dennoch gut und es gibt den Daumen nach oben in die Kameras.

Akito Watabe (JPN) Auch für Akito Watabe geht es nach seinem ersten Sprung nach hinten. Mit 109 Metern kann der Japaner nicht liefern und ist aktuell Fünfter.

Fabian Rießle (GER) Rießle verliert an Boden! In seinem ersten Sprung passt es nicht wirklich zusammen und nach 111 Metern packt sich Rießle enttäuscht an den Kopf. Nach dem Tisch kam er viel zu verdreht raus und nahm sich dadurch viele Meter. Er rangiert sich gemeinsam mit Riiber auf Rang drei ein.

Espen Bjørnstad (NOR) Die Bedingungen für weite Sprünge sind weiterhin da und auch Espen Bjørnstad geht weit hinunter. Allerdings nicht in einen Bereich, in dem er Seidl gefährlich werden könnte.

Mario Seidl (AUT) Und schon ist Riiber überflügelt! Mario Seidl lässt sich ebenfalls nicht lumpen und brettert einen Sprung auf 118,5 Meter raus. 58 Sekunden läge er damit aktuell vor Riiber.

Jarl Magnus Riiber (NOR) Jarl Magnus Riiber kann das mit seiner derzeitigen Sprungform natürlich schon lange. Der Weltcupführende bringt seinen Versuch super auf die Kante, muss dann etwas eingreifen, schafft es aber dennoch auf 113,5 Meter. Jetzt muss er abwarten, was die übrige Konkurrenz abliefert, für den Moment ist es aber die Führung.

Jørgen Gråbak (NOR) Jørgen Gråbak kann mit seinem abgelieferten Sprung zufrieden sein. Der starke Läufer aus Norwegen zieht den Sprung weit hinunter und freut sich am Ende über 108 Meter und die derzeitige Führung im Zwischenergebnis.

Terence Weber (GER) Terence Weber macht seine Sache besser, wenn auch er nicht seinen besten Sprung abliefern kann. Nach 107 Metern liegt er nur 1,5 Punkte hinter Nagai.

Eric Frenzel (GER) Das ist eine Klatsche für Frenzel! Wie so oft in dieser Saison passt es bei ihm auf der Schanze einfach nicht zusammen und er kann den guten Aufwind in seinem Sprung nicht nutzen. Bei 102,5 Metern ist der Sprung vorbei und es geht auf Rang zehn nach hinten.

Lukas Klapfer (AUT) Für Lukas Klapfer geht es noch einen halben Meter kürzer und somit verliert auch er ein paar Plätze. Ist aber zu verkraften, die Abstände sind gering.

Martin Fritz (AUT) Auch Martin Fritz kann Nagai seine Position an der Spitze nicht streitig machen. Mit 106 Metern fällt er aber nur knapp hinter den Konkurrenten aus Japan zurück.

Manuel Faißt (GER) Daumen drücken für Manuel Faißt. Kann er sich in seinem ersten Sprung vorarbeiten? Auch nicht. Mit 104,5 Metern ist er der nächste Athlet, für den es einige Plätze nach hinten gehen wird.

Espen Andersen (NOR) Auch für Espen Andersen geht es zurück. Mit 102,5 Metern ist der Norweger nun Dritter im Zwischenergebnis.

Yoshito Watabe (JPN) Im Probedurchgang hatte Yoshito Watabe den weitesten Sprung hinsetzen können, was ist jetzt für den Japaner möglich? Watabe muss lange warten, da der Wind sich außerhalb des Startkorridors bewegt. Als er dann losgelassen wird, hat er es aber weiterhin richtig gut und die Bedingungen für einen weiten Sprung sind da. Auspacken kann Watabe den aber dann nicht. Bei 109,5 Metern heißt es die Landung setzen.

Vinzenz Geiger (GER) Vinzenz Geiger kann zwar auch nicht an die Spitze gehen, schlägt sich mit seinem Sprung auf 109 Metern aber gut und setzt sich hinter Nagai auf die zweite Position.

Johannes Rydzek (GER) Nein, auch heute kann Johannes Rydzek mit dieser Schanze noch keinen Frieden schließen! Er muss in der Luft viel arbeiten und winkt bei der Ausfahrt nach 105 Metern enttäuscht ab. Der Rückstand wird größer, anstatt kleiner.

Lukas Greiderer (AUT) Aufwind jetzt für Lukas Greiderer. Kann er das ausnutzen, um sich an die Führung zu setzen? Nein! Mit 107 Metern geht es auch für ihn nach hinten.

Jan Schmid (NOR) Jan Schmid hat es wieder etwas besser, die ganz große Weite bleibt mit 107 Metern aber auch bei ihm aus. Da haben wir ihn im letzten Winter auf der Schanze deutlich stärker gesehen.

Bernhard Gruber (AUT) Kann Bernhard Gruber es besser machen? Der Österreicher erwischt schwierige Bedingungen und einen leichten Rückenwind. Damit kann er dann so gar nichts anfangen und bei 102 Metern ist für ihn schon Schluss.

Antoine Gerard (FRA) Mit Antoine Gerard ist bereits der zweite Franzose im heutigen Starterfeld an der Reihe. Die Bedingungen sind gut, der Sprung dafür weniger. Mit 106 Metern bleibt Gerard zehn Meter unter der Weite, die er für die Führung gebraucht hätte.

Samuel Costa (ITA) Was kann Samuel Costa in seinem ersten Sprung am heutigen Tag anbieten. Leider nicht viel. Es geht nur auf 102 Meter und auch in der Haltung gibt es für Costa viele Abzüge.

Go Yamamoto (JPN) Der nächste Japaner ist mit Go Yamamoto bereits in der Spur, muss sich aber mit einer deutlich kürzeren Weite zufrieden geben. Nach 106 Metern geht es für ihn hinter Nagai zurück.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai bringt seine Technik besser auf den Schanzentisch und es geht für den Japaner die Schanze weit hinunter. Mit 113,5 Metern und hohen Noten für die saubere Haltung übernimmt er mit gut einer Minute Vorsprung die Führung im Zwischenergebnis.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola müsste 111 Meter springen, um Oftebro von der ersten Position zu verdrängen. Eine Marke, an der der Finne deutlich scheitert. Bei 105,5 Metern heißt es für ihn landen.

Einar Lurås Oftebro (NOR) Einar Lurås Oftebro macht seine Sache deutlich besser und kann den ersten richtig guten Sprung in dieser Konkurrenz in den Hang malen. Nach 110 Metern und dreimal der 17.5 übernimmt er vorerst die Führung.

Magnus Krog (NOR) Auch Magnus Krog blickt enttäuscht in Richtung Schanze. So hatte er sich das sicherlich nicht vorgestellt. Mit 99 Metern geht es auch für ihn nach seinem ersten Sprung zunächst zurück.

Alessandro Pittin (ITA) Alessandro Pittin hat einen schönen Aufwind in Hang, kann er den auch für einen weiten Sprung nutzen? Nein! In der Spur und am Absprung passt bei dem so laufstarken Italiener so überhaupt nichts zusammen und er fällt bereits jetzt wieder deutlich hinter den derzeit Führenden zurück.

Kristjan Ilves (EST) Kristjan Ilves kann sich mit 106 Metern zwar jetzt an die erste Position setzen, doch normalweise kann man vom Einzelkämpfer aus Estland etwas mehr auf der Schanze erwarten.

Taylor Fletcher (USA) Auch bei Taylor Fletcher passt in dieser Saison auf der Schanze nicht viel zusammen, was sich auch heute wieder durch seinen Wettkampf ziehen wird. Die Verhältnisse sind eigentlich ganz gut, der Sprung auf 99,5 Meter aber weniger.

François Braud (FRA) Dass François Braud einer von nur zwei Franzosen ist, die sich überhaupt für den heutigen Tag qualifizieren konnten, zeigt, wie es derzeit um die Nordische Kombination im Gastgeberland steht. Bei leichtem Rückenwind eröffnet Braud mit einem Sprung auf 104,5 Meter.

Gerstgraser nicht mehr dabei Im Team der Österreicher mussten wir uns nach Tag zwei von Paul Gerstgraser verabschieden. Der 23-Jährige konnte seine schwache Sprungform nicht durch den Langlauf ausbalancieren und verfehlte am Samstag ein Ergebnis unter den Top 30. Am zweitbesten platziert ist hinter Rehrl Mario Seidl auf dem fünften Rang. Lukas Klapfer arbeitete sich am Samstag auf den zehnten Platz vor, Martin Fritz ist Elfter. Lukas Greiderer und Bernhard Gruber gehen den Finaltag von den Positionen 17 und 19 an.

Das deutsche Team Das deutsche Team hat sich auch hinter Rießle in der diesjährigen Tour gut geschlagen, wenn auch bisher nur ein Athlet ganz vorne reinstechen konnte. Terence Weber liegt auf Rang acht der Gesamtwertung, Eric Frenzel ist Neunter. Manuel Faißt findet sich vor dem letzten Wettkampf auf Position zwölf wieder. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen auf den Plätzen 15 und 16.

Sieg Nummer drei für Rehrl? Franz-Josef Rehrl aus Österreich hat dem diesjährigen Triple bisher seinen Stempel aufgedrückt und konnte sowohl am Freitag als auch am Samstag den souveränen Sieg einlaufen. Heute geht der 25-Jährige vom WSV Ramsau mit sechs Punkten Vorsprung zu Akito Watabe in den ersten Sprungdurchgang. Dritter ist Fabian Rießle mit 6,2 Punkten Rückstand.