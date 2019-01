Liveticker

Einar Lurås Oftebro (NOR)

Ernest Yahin kommt mit dieser Schanze richtig gut zurecht und ballert einen weiten Sprung aus 116,5 Meter raus. Für die Haltung bekommt er ebenfalls gute Noten im hohen 18er-Bereich. Es geht für ihn locker an die erste Position. Sein Problembereich wartet mit dem Langlauf aber noch auf ihn, dort wird er für gewöhnlich weit zurückgereicht.

Ryota Yamamoto (JPN)

Ryota Yamamoto kann Herola die Spitzenposition nicht abnehmen. Mit 108,5 Metern kommt er zwar an den Finnen heran, bekommt aber in der Windkompensation weniger Pluspunkte und bleibt so knapp dahinter.