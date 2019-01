Liveticker

Rydzek in Schlagdistanz Auch Johannes Rydzek liegt nach dem Springen in Schlagdistanz. Zu Rehrl sind es 42 Sekunden, die ihm fehlen, zum Podest müsste er gar nur acht Sekunden aufholen. Terence Weber liegt nach dem Sprungdurchgang als Achter ebenfalls in den Top Ten. Manuel Faißt wird den Langlauf als Zwölfter beginnen müssen, Eric Frenzel und Fabian Rießle komplettieren das gute DSV-Ergebnis mit den Plätzen 15 und 22.

Rehrl führt zur Halbzeit Zur Halbzeit hat Franz-Josef Rehrl die souveräne Führung inne. Der Österreicher wird mit 34 Sekunden Vorsprung zu Szczepan Kupczak in den Langlauf gehen, der aber eher keine Rolle spielen dürfte. Dahinter sind die Abstände richtig eng: Watabe ist mit 36 Sekunden Rückstand Vieter, eine weitere Sekunde dahinter liegt Vinzenz Geiger auf Rang vier.

Johannes Rydzek (GER) Johannes Rydzek schließt in Abwesenheit von Riiber den Sprungdurchgang ab. Am Ende dürfte er sich aber mehr als 122 Meter erhofft haben. Durch seine derzeit gute Laufleistung, ist es aber durchaus machbar 42 Sekunden zuzulaufen.

Mario Seidl (AUT) Mario Seidl dürfte mit diesem Sprung nicht zufrieden sein. Der starke Springer aus Österreich bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück und muss schon nach 121,5 Metern die Landung hinbringen.

Akito Watabe (JPN) Akito Watabe schafft es nicht Franz-Josef Rehrl vom Thron zu stoßen, ist aber weit vorne mit dabei. Die Weite von 126 Metern war keinesfalls schlecht und auch die Noten des Japaners sind hoch. Mit Rang drei ordnet er sich knapp vor Geiger ein.

Jørgen Gråbak (NOR) Jørgen Gråbak wird heute wohl nicht um den Sieg kämpfen können, dafür sind 118,5 Meter dann doch zu wenig. Der Norweger sortiert sich auf Rang 13 ein.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Franz-Josef Rehrl packt wieder einen richtig starken Satz aus und überflügelt mit 128,5 Metern alle. Wenig überraschend geht es damit souverän an die Führung!

Vinzenz Geiger (GER) Top! Vinzenz Geiger erwischt seinen Sprung richtig gut und zieht den Versuch bis auf 124,5 Meter hinunter. Nur zwei Sekunden beträgt der Rückstand und damit hat er alle Möglichkeiten auf den zehn Kilometern.

Eric Frenzel (GER) Eric Frenzel dürfte nach seinem Sprung nicht viel glücklicher sein. Mit 120 Metern tut er sich einmal mehr schwer von der Schanze. 51 Sekunden allerdings kann er an guten Tagen durchaus zulaufen.

Fabian Rießle (GER) Fabian Rießle ärgert sich bei der Ausfahrt. Er hätte da gerne mehr rausgeholt als nur 117,5 Meter. Somit wird er wieder einmal darauf hoffen müssen, im Langlauf viel aufzuholen. 1:14 Minuten liegt er schon jetzt hinter dem Führenden zurück.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad zeigt sich gewohnt stark von der Schanze und ballert 125 Meter raus. Momentan reicht ihm da für einen guten dritten Rang.

Martin Fritz (AUT) Die Gruppe der zehn im Weltcup am besten platzieren Athleten eröffnet Martin Fritz aus der österreichischen Mannschaft. Die Chancen, das es auch heute für ihn wieder ein gutes Resultat gibt, stehen gut. Mit 124,5 Metern ordnet auch er sich in einen Bereich ein, in dem es derzeit richtig eng ist.

Manuel Faißt (GER) Manuel Faißt springt zwar einen halben Meter weiter als der Konkurrent aus Norwegen, bleibt aber durch weniger Punkte in der Windkompensation gesamt knapp dahinter zurück. Mit 31 Sekunden Rückstand zum Führenden ist aber auch er mit dabei.

Jan Schmid (NOR) Jan Schmid macht es besser und hält sich im Rennen um die vorderen Plätze. Mit 123 Metern sortiert er sich knapp hinter Weber auf der vierten Position ein.

Alessandro Pittin (ITA) Alessandro Pittin wird heute wieder auf seine Laufform vertrauen müssen, denn auch bei ihm ist nach 112 Metern der Rückstand schon da.

Go Yamamoto (JPN) Der Sprung von Go Yamamoto macht da deutlich mehr Spaß und er setzt nach 123,5 Metern den Führenden unter Druck. Nur 1,6 Punkte sind es, die ihm da am Ende zu Rang eins gefehlt hatten.

Magnus Krog (NOR) Magnus Krog kann es nicht viel besser machen und muss nach 110 Metern die Latten in den Schnee knallen. Zwei Minuten Rückstand dürften zu viel sein, um noch was ausrichten zu können.

Einar Lurås Oftebro (NOR) Ganz anders läuft es für Einar Lurås Oftebro! Beim Norweger geht alles schief und nach 95 Metern kann er hier nichts ausrichten.

Terence Weber (GER) Klasse! Terence Weber bekommt den Absprung gut hin, liegt schön in der Luft und kämpft sich bis auf 122,5 Meter hinunter. Für den Rückenwind gibt es noch einmal 8,4 Punkte obendrauf und auch die Noten waren hoch. Mit 21 Sekunden Rückstand ist er der erste Verfolger des Führenden.

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen zieht seinen Sprung ebenfalls in diesen Bereich hinunter und schiebt sich dann auch in der Ergebnisliste knapp hinter den Österreicher.

Lukas Greiderer (AUT) Lukas Greiderer schlägt sich ebenfalls ganz ordentlich und schafft mit 118,5 Metern eine für ihn persönlich solide Weite.

Yoshito Watabe (JPN) Yoshito Watabe hat schon seit dem ersten Sprung hier so seine Probleme mit der Schanze. Die kann er heute allerdings ganz gut kompensieren und kann mit 122,5 Metern zumindest den K-Punkt überspringen. Er ordnet sich knapp hinter Klapfer auf der dritten Position ein.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola kann mit dieser Weite nicht mithalten und schon nach 115,5 Metern ist für ihn Schluss. Da wird er auch mit seiner guten Laufform nichts mehr ausrichten können.

Lukas Klapfer (AUT) Klasse! Lukas Klapfer zeigt, dass trotz Rückenwind mit einem guten Sprung noch viel möglich ist und es geht bis auf 120,5 Meter hinunter. Für den Wind gibt es 9,5 Punkte obendrauf, weshalb er dann auch nur noch 34 Sekunden hinter Kupczak liegt.

Antoine Gerard (FRA) Antoine Gerard ist bei viel Rückenwind verraten und verkauft und kann gerade einmal die 100-Meter-Marke knapp überspringen.

Wilhelm Denifl (AUT) Oh je! In der Probe war es für Wilhelm Denifl eigentlich ganz gut gelaufen, jetzt hat er richtig Schwierigkeiten und kann keinen weiten Sprung runterbringen. Nach 109,5 Metern winkt er enttäuscht ab. Er weiß, damit kann er heute nichts ausrichten.

Tomáš Portyk (CZE) Bei Tomáš Portyk wird es heute auch keinen Angriff nach vorne geben. Nach 110,5 Metern liegt der Tscheche auf der sechsten Position.

Eero Hirvonen (FIN) Große Enttäuschung für Eero Hirvonen. Der Finne kann nicht viel ausrichten und nach 100 Metern ist auch für ihn der Wettkampf schon nach dem Springen vorbei. Denn diesen Rückstand wird er nicht zulaufen können.

François Braud (FRA) François Braud springt seiner Form vergangener Tage in diesem Winter hinterher und auch heute gibt es nach 116,5 Metern nicht viel zu holen.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa gehört zu den stärkeren Springern im Team der Italiener, heute kann er das aber auch nicht überbringen und wird vom Wind bereits bei 114 Metern auf den Hang gedrückt.

Leevi Mutru (FIN) Bei Leevi Mutru geht es nicht viel weiter und mit 106 Metern liegt auch er schon weit hinten.

Taylor Fletcher (USA) Auch Taylor Fletcher kann dem Rückenwind nichts entgegensetzen. Bei 104,5 Metern werden ihm auch die 10,7 Pluspunkte nichts nutzen, die er für den Rückenwind dazubekommt. Zum Vergleich: Der Führende erhielt 2,2 Punkte abgezogen.

Arttu Mäkiaho (FIN) Arttu Mäkiaho blickt enttäuscht in Richtung Schanze. Der Finne kann mit der niedrigen Anlaufgeschwindigkeit nichts anfangen und hat jetzt auch wieder recht viel Rückenwind im Sprung gehabt. 102 Meter werfen ihn weit zurück.

Adam Cieślar (POL) Für Adam Cieślar heißt es bereits gut zehn Meter früher zur Landung ansetzen. Auch er wird damit natürlich keinerlei Chance haben, hier was zu reißen.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai kann das mit seiner Sprungform deutlich besser kompensieren und schafft immerhin noch 119 Meter. Kupczak bleibt aber mit mehr als einer Minute Vorsprung vorne.

Vid Vrhovnik (SLO) Auch Vid Vrhovnik hat keine Chance mit seiner Form unter diesen Umständen eine hohe Weite in den Schnee zu bringen. 109,5 Meter bedeuten bereits jetzt einen Rückstand von mehr als zwei Minuten.

Paweł Słowiok (POL) Das ist jetzt Pech. Der Rückenwind ist jetzt wieder stärker geworden und da haben es die Athleten mit einem Gate weniger noch schwerer. Gerade einmal 103,5 Meter sind mit einem vollkommen verkorksten Sprung nur drin.

Ernest Yahin (RUS) Ernest Yahin schafft es zumindest an den K-Punkt der Anlage heran, kann aber natürlich den Führenden ebenfalls nicht gefährden. Auch er liegt bereits schon eine Minute hinter dem Führenden.

Tim Hug (SUI) Geduldsprobe für Tim Hug! Da der Wind jetzt außerhalb des Korridors liegt, heißt es erst einmal für ihn zweimal wieder runter vom Balken. Dann geht die Jury ein Gate nach unten. Schmeckt dem Schweizer nicht wirklich und er landet früh bei 113,5 Metern.

Szczepan Kupczak (POL) Szczepan Kupczak hat das Glück des Tüchtigen, nutzt das aber auch knallhart für seine Zwecke. Der Pole erwischt den Absprung sauber, legt sich auf den plötzlich aufkommenden Aufwind und segelt bis 136 Meter hinunter! Das ist natürlich die klare Führung im Sprungdurchgang.

Raffaele Buzzi (ITA) Raffaele Buzzi ist zwar einer der stärksten Läufer, doch von der Schanze hapert es bei dem Italiener. So auch heute. Trotz des geringem Rückenwindes, kann er nicht mehr als 107,5 Meter zeigen. Bedeutet, dass er auch heute wieder deutlich hinter den besten Athleten starten wird.

Kristjan Ilves (EST) Kristjan Ilves schraubt die Höchstweite kurz darauf auf 115,5 Meter hoch, aber auch das reicht nicht, um die erste Position zu übernehmen.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval kommt auf die neue Bestweite in diesem Wettkampf. Durch geringe Noten und wenige Pluspunkte für die guten Winde reicht es dann aber doch nicht für die Führung.

Viktor Pasichnyk (UKR) Auch der zweite Starter aus der Ukraine kann den derzeit nur geringen Rückenwind nicht für seine Zwecke ausnutzen. 110,5 Meter leuchten für ihn auf den Anzeigetafeln auf.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Die Bedingungen sind für Dmytro Mazurchuk ganz ordentlich, umsetzen kann er das aber nicht und mit 113 Metern bleibt auch er deutlich vor der K-Punkt-Marke von 120 Metern.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout kann mit 113,5 Metern zwar die neue Bestweite in diesem Durchgang in den Schnee bringen, am Ende wird aber auch das nicht reichen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Viacheslav Barkov (RUS) Der Sprung passt nicht zusammen. Viacheslav Barkov ist am Absprung viel zu passiv und macht keinerlei Geschwindigkeit. Nach 106 Metern übernimmt der Russe die Rote Laterne.

Hidefumi Denda (JPN) Auch bei Hidefumi Denda geht es mit 113 Metern in diesen Weitenbereich hinunter. Durch geringere Pluspunkte in der Windkompensation bleibt er aber dennoch hinter den Teamkollegen zurück.

Go Sonehara (JPN) Go Sonehara kann auf die bisherigen Weiten noch einig Meter drauflegen und bringt seinen Versuch auf 112,5 Meter. Aber auch dort werden die besten Springer noch gut 15 Meter drauflegen.

Nathaniel Mah (CAN) Der junge Kanadier ist im Weltcup nicht häufig zu Besuch und wenn, muss er meist schon in der Quali die Segel streichen. Heute hat es für ihn mal für die Top 50 gereicht, mit 105 Metern wird es aber mit Punkten nichts werden.

Aaron Kostner (ITA) Auch der Teamkollege tut sich schwer und kann nur einen halben Meter mehr zeigen.

Manuel Maierhofer (ITA) Den Anfang in den heutigen Bewerb macht der Italiener Manuel Maierhofer, für den es allerdings nicht auf die ganz große Weite geht. Bereits nach 107 Metern ist für ihn schon Schluss.

Hug und die Weltcup-Punkte Bei Tim Hug sieht es danach aus, als könnte seine womöglich letzte Saison eine Bittere werden. Der Schweizer, der sich alleine durch den Weltcup kämpfen muss, war nur beim Auftakt in Kuusamo überhaupt in die Punkterränge gekommen.

DSV-Kombinierer wollen wieder angreifen Bisher verlief das Wochenende für die deutschen Kombinierer nach Plan. Am Freitag konnte Johannes Rydzek den ersten Einzelsieg der Saison holen, am Samstag stand man im Sprint mit beiden Teams auf dem Podium. Heute peilt man wieder das Podest an. Insbesondere Johannes Rydzek gilt als einer der großen Favoriten für den Tagessieg, aber auch Vinzenz Geiger darf man nicht unterschätzen. Bei Eric Frenzel und Fabian Rießle kommt es darauf an, was sie auf der Schanze abliefern können. Für Ergebnisse in den Top Ten ist Manuel Faißt gut. Bei Terence Weber passt im Skispringen alles, im Langlauf aber lässt er häufig liegen.

Fritz zurück im ÖSV-Team Wieder mit dabei ist indes Martin Fritz, der am Freitag und Samstag wegen einer Erkältung geschont wurde. Er wird neben Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl die Spitze des österreichischen Teams bilden. Auch Lukas Klapfer zeigte sich zuletzt verbessert und die Formkurve geht nach oben. Lukas Greiderer liefert ebenfalls ab. Komplettiert wird das Team durch Wilhelm Denifl. Heute nicht am Start sein wird Paul Gerstgraser, der die Qualifikation nicht schaffte.

Riiber nicht am Start Nicht am Start ist heute der Weltcup-Führende Jarl Magnus Riiber. Der Norweger war bereits am Samstag abgereist und bereitet sich Richtung Weltmeisterschaft in einem eingeschobenen Einzeltraining vor. Somit ist es heute Johannes Rydzek, der als Zweiter im Weltcup, den Sprungdurchgang abschließen wird.