Liveticker

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen hat in seinem Sprung viel Schwierigkeiten. Der Norweger hat in seinem Sprung schon früh zu kämpfen, muss immer wieder korrigieren und landet bei enttäuschenden 112 Metern.

Yoshito Watabe (JPN) Kann Yoshito Watabe etwas an der derzeitigen Spitze ändern? Der Japaner ist ja dafür bekannt, im Springen einer der besten Athleten zu sein. Das kann er auch jetzt wieder bestätigen, mit 123 Metern wird es aber für ihn nicht an Yahin vorbeigehen.

Lukas Greiderer (AUT) Auch Lukas Greiderer wird viel zu tun haben, wenn es in den Langlauf geht, mit 119 Metern zieht er sich aber noch ganz gut aus der Affäre. Platz sieben steht derzeit zu Buche.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola tut sich schwer mit viel Rückenwind in seinem Sprung und wird zu denen gehören, die gleich auf den 10 Kilometern viel zu tun haben werden.

Antoine Gerard (FRA) Antoine Gerard kämpft mit seinem Sprung, muss aber mit 107 Metern früh die Segel streichen.

Tomáš Portyk (CZE) Für Tomáš Portyk wird es sogar noch viel weniger und mit 110 Metern geht es weit nach hinten. Führender bleibt Yahin mit seinem Satz auf 127,5 Meter.

Wilhelm Denifl (AUT) Wilhelm Denifl wird ebenfalls nicht zufrieden sein mit seiner Leistung. Der starke Springer aus Österreich kann eigentlich mehr als 117 Meter.

Eero Hirvonen (FIN) Ein weiterer Athlet, der auf seien Laufform vertrauen muss ist Eero Hirvonen. 116,5 Meter bringen ihm nicht die Ausgangsposition, die es für ein gutes Resultat braucht. Mit enttäuschtem Kopfschütteln zieht der Finne davon.

Lukas Klapfer (AUT) Lukas Klapfer kommt ebenfalls langsam wieder in Fahrt und kann sich auf der Schanze steigern. Mit 123,5 Metern kann er die Spitze zwar nicht angreifen, hat aber gute Möglichkeiten.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa kämpft sich nach langer Verletzungspause langsam wieder zurück in die alte Form, muss aber weiterhin kleine Brötchen backen. Mit 118,5 Metern ist er momentan Achter.

Paul Gerstgraser (AUT) Ärgerlich! In der Loipe ist Paul Gerstgraser immer stark unterwegs, leider läuft es auf der Schanze nie passend für ihn. Bei fast Windstille kommt er auf 113 Meter und muss von weit hinten starten.

François Braud (FRA) François Braud nutzt die guten Bedingungen in seinem Sprung deutlich besser aus und bringt 124 Meter in den Schnee. Momentan reicht ihm das für Rang drei in der Zwischenwertung.

Philipp Orter (AUT) Kann Philipp Orter da mehr rausholen? Bei ihm sind die Bedingungen jetzt eigentlich ganz gut und es gibt kaum Rückenwind. Umsetzen kann der Österreicher das aber leider nicht. Mit 116,5 Metern liegt er 1:48 Minuten hinter dem Führenden.

Leevi Mutru (FIN) Aktuell ist es zäh in Val di Fiemme und die großen Weiten bleiben aus. Bei Leevi Mutru geht es ebenfalls bei Weitem nicht an den K-Punkt der Anlage heran.

Adam Cieślar (POL) Adam Cieślar kann seiner Rolle als bester Pole heute nicht ausfüllen. Mit 112 Metern geht es auch für ihn nach dem Sprungdurchgang ins Mittelfeld zurück.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai stört sich an den Rückenwind nicht und schafft es immerhin noch auf 117 Meter. Derzeit bedeutet das Platz vier für den Athleten aus Japan.

Arttu Mäkiaho (FIN) Auch Arttu Mäkiaho kann sich hier nicht mit einem weiten Sprung hervortun. 109,5 Meter schafft er nur und ist entsprechend unzufrieden mit der Leistung.

Taylor Fletcher (USA) Taylor Fletcher muss zunächst wieder runter vom Balken, da der Wind zu stark von hinten kommt. Als er dann los darf, ist es zwar besser, die große Weite ist für Fletcher mit 108,5 Metern aber nicht drin.

Vid Vrhovnik (SLO) Vid Vrhovnik gehörte im Nachwuchsbereich zu den stärksten Athleten, in diesem Jahr tut er sich allerdings schwer, den Anschluss im Weltcup zu finden. Nach 103 Metern ist schon Schluss.

Paweł Słowiok (POL) Kann Paweł Słowiok es dem Teamkollegen nachmachen und einen guten Sprung abliefern? Nein. Es läuft nicht rund und mit einigen Fehlern heißt es schon nach 111 Metern die Landung hinbringen.

Aguri Shimizu (JPN) Aguri Shimizu muss schon früh zur Landung ansetzen und hat ebenfalls null Chance hier noch ein gutes Ergebnis rauszuholen. Mit 103 Metern liegt er derzeit auf einem der hinteren Plätze.

Tim Hug (SUI) Für Tim Hug droht indes die nächste Enttäuschung. Für den Schweizer werden es gerade einmal 114 Meter, womit er schon jetzt deutlich hinter dem Führenden liegt. Es heißt abwarten, wie dicht das Feld in diesen Plätzen zusammenrückt.

Ernest Yahin (RUS) Mit wenig Rückenwind sollte jetzt für Ernest Yahin viel drin sein. Kann er das auch umsetzen? Er Kann! Der Russe haut sich mit viel Geschwindigkeit vom Tisch weg und übernimmt nach 127,5 Metern deutlich die Führung.

Szczepan Kupczak (POL) Szczepan Kupczak macht da mehr Spaß auf der Schanze. Der Pole zeigt wieder, dass er im Skisprungpart gut dabei ist und zeichnet 120 Meter in den Hang.

Raffaele Buzzi (ITA) Raffaele Buzzi verfügt über eine solche Sprungform nicht und muss schon deutlich früher zur Landung ansetzen. 98,5 Meter werfen den Italiener auf der Heimschanze ins hintere Feld zurück.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Jens Lurås Oftebro gehört zu den besseren Springern im Feld und das zeigt der junge Norweger auch heute wieder. Der Absprung passt und er liegt ruhig in der Luft. Mit 123 Metern setzt er sich knapp eine Minute von der bisherigen Konkurrenz ab.

Kristjan Ilves (EST) An den K-Punkt geht es für Kristjan Ilves mit 114,5 Metern nicht heran, für den Augenblick reicht das aber, um Platz eins im Klassement zu übernehmen. Mit zehn Sekunden Vorsprung reiht sich der Erste vor Denda ein.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval tut sich ebenfalls schwer auf Weite zu kommen und muss sich deutlich hinter dem derzeit Führenden einordnen.

Viktor Pasichnyk (UKR) Viktor Pasichnyk übernimmt die "Rote Laterne" im Feld. Gerade einmal 96,5 Meter stehen für den Außenseiter aus der Ukraine auf den Anzeigetafeln.

Pawel Twardosz (POL) Auch Pawel Twardosz agiert hier am Absprung viel zu vorsichtig und passiv. Mit 105 Metern hat er keinerlei Chance auf einen Platz unter den Top 30.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout steigt gut raus, unten fehlt es dem jungen Tschechen dann aber schnell an Höhe und er muss sich mit nur 107 Metern abspeisen lassen.

Hidefumi Denda (JPN) Für den ersten Japaner im Feld geht es mit 112 Metern ebenfalls nicht wirklich auf eine ansehnliche Weite. Da werden gleich sicherlich noch zehn bis 15 Meter mehr draufgesetzt.

Alexander Pashaev (RUS) Alexander Pashaev ist der erste internationale Starter im Feld, mit 110 Metern wird aber auch er heute keine Punkte mit nach Hause bringen können.

Aaron Kostner (ITA) Als nächster Italiener begibt sich Aaron Koster in die Spur. Mit 107,5 Metern kann er den Teamkollegen zwar überflügeln,viel wird aber damit nicht möglich sein.

Manuel Maierhofer (ITA) Den Auftakt in den Sprungdurchgang gibt vor heimischer Kulisse der Italiener Manuel Maierhofer. Mit einer doch eher unausgereiften Sprungtechnik werden es für ihn 101 Meter.

Hug für die Schweiz Bei den Schweizers ist wie üblich nur Einzelkämpfer Tim Hug am Start. Auch er hatte am vergangenen Wochenende zugunsten eines Trainingsblocks auf die Reise nach Estland verzichtet.

Das österreichische Team Im österreichischen Team hat sich zum letzten Wochenende ebenfalls war getan. Bernhard Gruber ist in Italien nicht am Start, dafür ist Wilhelm Denifl zurück im Team. Auch Fritz Martin fehlt. Angeführt wird die Mannschaft aber von den jüngeren Athleten. Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl blicken auf starke Ergebnisse zurück. Daneben wollen sich auch Philipp Orter und Paul Gerstgraser noch in Richtung Heim-WM empfehlen. Hinzu kommen Lukas Klapfer und Lukas Greiderer.

Frenzel zurück im DSV-Team Wieder zurück im deutschen Team ist Eric Frenzel, der in Estland zugunsten eines Sprungtrainings in Seefeld verzichtete. Die besten Möglichkeiten auf ein starkes Resultat dürften Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger haben. Aber auch für Manuel Faißt, Terence Weber und Fabian Rießle sollte wie üblich eine Platzierung weit vorne möglich sein.

Ist Riiber zu schlagen? Die große Frage wird auch heute wieder lauten, ob jemand in der Lage ist Jarl Magnus Riiber zu schlagen. Der Norweger befindet sich bisher in einer Topverfassung und konnte über den gesamten Winter bereits sechs von acht Weltcups gewonnen. Die Konkurrenten kommen in Val di Fiemme einmal mehr aus dem deutschen und österreichischen Lager. Auch der Japaner Akito Watabe kommt immer besser in Form.