Liveticker

Die Bedingungen um die Schanze sind heute nicht einfach und der Wind wehte im Probedurchgang aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlicher Stärke. Zum Ende des Testsprungs wurden die Bedingungen dann aber stabiler. Hoffen wir, dass es so bleiben wird.

Schwerer Winter für Hug

Tim Hugs wohl letztes Weltcupjahr ist ein Schweres. Nicht nur kämpft Hug sich alleine durch, seit Sommer wurden ihm auch die Mittel gekürzt, weshalb ihm am Ende nichts anderes übrig blieb, als gemeinsam mit den Norwegern zu trainieren. Optimal ist das neben seinem Studium in der Schweiz natürlich nicht und so kam der Solothurner noch nicht wirklich auf touren. Statt dem geplanten Angriff geht es plötzlich nur um wenige Weltcup-Punkte.