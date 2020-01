Liveticker

Leevi Mutru (FIN) Leevi Mutru hat jetzt wieder mit leichtem Rückenwind zu kämpfen. Der drückt ihn schnell auf den Hang: Nach 97.5 Metern lässt er im Auslauf den Kopf hängen.

Raffaele Buzzi (ITA) Der Weite von Watabe kann Raffaele Buzzi natürlich nicht standhalten. Der Italiener kann den einsetzenden Aufwind kaum nutzen: 101 Meter sind zu wenig.

Akito Watabe (JPN) Welche Ausgangsporition können sich die Japaner noch erarbeiten? Akito Watabe arbeitet hart an einer Verbesserung, bietet 130.5 Meter an. Das bringt ihm viel Applaus vom Publikum ein.

Petr Sablatura (CZE) Der jüngste Starter im Feld sitzt auf dem Balken. Petr Sablatura steht gut in der Luft, es fehlt allerdings noch an Absprungkraft beim 18-Jährigen: 96.5 Meter bedeuten immerhin Rang eins für Tschechien.

Jasper Good (USA) Jasper Good kommt mit dem verkürzten Anlauf bei bleibendem Rückenwind ebenso wenig zurecht. Er zieht seinen Sprung immerhin auf 96.5 Meter.

Samir Mastiev (RUS) Wir gehen in die zweite Runde und zwei Startgates nach unten, denn gleich kommt Jarl Magnus Riiber. Samir Mastiev passt das gar nicht: 85 Meter sind das Ergebnis.

Jens Luraas Oftebro (NOR) Die Favoriten beginnen mit Jens Luraas Oftebro und der zeigt, wie es geht: 136 Meter - wow! Damit setzen sich die Skandinavier klar an die Spitze. Das ist mal eine Ansage!

Vinzenz Geiger (GER) Jetzt wird es ernst für Vinzenz Geiger. Der DSV-Athlet muss im Vergleich zum Probedurchgang ordentlich etwas draufpacken, doch das gleingt nicht. Im Auslauf ärgert er sich gewaltig, denn mit nur 113.5 Metern liegt Deutschland nach dem ersten Springer schon deutlich zurück...

Bernhard Gruber (AUT) Der erfahrenste Österreicher beginnt: Bernhard Gruber muss auf der Schanze einen raushauen: Das gelingt bedingt. 123.5 Meter sind die klare Bestweite, doch im Probedurchgang ist ihm das noch besser gelungen. Schade!

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen kommt mit dem beständigen Rückenwind gar nicht zurecht. Trotz kräftigen Absprungs fällt er nach nur 98 Metern auf den Hang. Da muss er seine guten Langlauffähigkeiten auspacken!

Alessandro Pittin (ITA) Der beste Langläufer im Feld sitzt auf dem Balken. Auf der Schanze allerdings kann der kleine Italiener nicht ganz mithalten. Das zeigt sich auch hier. 102 Meter - da muss er auf der Strecke wieder einmal den Turbo zünden...

Ryota Yamamoto (JPN) Die Japaner schielen heute auf das Podest. Dafür muss jetzt ein ordentlicher Sprung her. Der 22-Jährige kommt ebenfalls hoch hinaus, hat dann allerdings Probleme, sein Flugsystem kompakt zu halten, wackelt hin und her und fällt nach 109 Metern in den Schnee. Da war mehr drin!

Ondrej Pazout (CZE) Die Tschechen starten mit Ondrej Pazout. Im schneeweißen Anzug gewinnt er viel Höhe und sorgt für ein "ohh" im Zuschauerraum: 113 Meter sind klar die Bestweite bisher.

Taylor Fletcher (USA) Der Altmeister sitzt auf dem Balken. Mit all seiner Weltcuperfahrung zieht Fletcher seinen Sprung immerhin auf 96 Metern, lässt im Auslauf aber auch enttäuscht den Kopf hängen.

Artem Galunin (RUS) Galunin Artem eröffnet die Runde der ersten Springer. Neun Teams sind heute Start. Die Russen werden mit dem Podest sicherlich nichts zu tun haben. Das zeigt auch der erste Sprung: Galunin landet bei Rückenwind schon nach 90.5 Metern. Der K-Punkt der Schanze liegt bei 120 Metern.

Gute Stimmung in Oberstdorf Auch am frühen Morgen haben sich schon Zuschauer am Auslauf der Schattenbergschanze versammelt. Selbst der wolkenverhangene Himmel scheint ihnen nichts auszumachen. Wir freuen uns also auf ein stimmungsvolles Teamevent!

Deutsches Team mit Luft nach oben Für den DSV gehen Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Fabian Riessle und Manuel Faisst in den Wettbewerb - im Probedurchgang konnte allerdings nur Manuel Faisst mit Rang vier so richtig überzeugen. Fabian Riessle zeigte einen soliden Sprung, der ihm Rang zwölf einbrachte, bei Johannes Rydzek geht es langsam aufwärts: mehr als Rang 25 war nicht möglich. Ganz hart erwischte es Vinzenz Geiger. Der eigentlich beste Deutsche sprang nur 113 Meter - Rang 35. Da muss eine deutliche Steigerung im Wettkampf her, wenn man heute Nachmittag nicht ein Wahnsinns-Aufholjagd starten möchte...

Weinbuch erwartet deutliche Abstände Was den Österreichern aktuell so leicht von der Hand zu gehen scheint, läuft beim DSV-Team noch nicht rund. Gerade auf der Schanze gibt es noch viel Potenzial. Bundestrainer Hermann Weinbuch warnt dabei von der großen Oberstdorfer Schanze - hier würden die Abstände noch deutlicher ausfallen.

Sprungstarke Österreicher In aufsteigender Form präsentieren sich die Österreicher: Im Probedurchgang belegten Bernhard Gruber, Martin Fritz, Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl die Plätze sechs, sieben, 14 und zwei - kein Team konnte sich mannschaftlich so geschlossen präsentieren. Für die ÖSV-Athleten gilt es, das jetzt auch in den Wettkampf zu übertragen!

Die großen Favoriten Wer sich in dieser Saison ein bisschen mit der Nordischen Kombination beschäftigt hat, weiß, dass der Sieg auch heute wohl nur über die Norweger gehen wird. In der Besetzung Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak und Espen Bjørnstad haben die Norweger eine starke Kombi aus Sprungkraft und Schnelligkeit im Team. Riiber setzt ich Probedurchgang einmal mehr den weitesten Satz in den Schnee. Mannschaftlich gab es auf der Schanze allerdings noch ein besseres Team...

Der Modus Wie sie das von der Nordischen Kombination kennen, gehen die Teams morgens von der Schanze: Jeder der vier Athleten absolviert einen Sprung auf der Schattenbergschanze. Am Nachmittag folgt der Langlauf-Wettbewerb, bei dem die Athleten nacheinander jeweils fünf Kilometer absolvieren. Gestartet wird nacheinander. Dazu werden die Meter, die die Teams auf der Schanze auf das Siegerteam verloren haben, in Zeitabstände umgerechnet.

WM-Generalprobe Das Wochenende in Oberstdorf hat für die Athleten eine besondere Bedeutung, denn es ist die Generalprobe für die Nordische Ski-WM, die im nächsten Jahr hier ausgetragen wird. Dafür hat es vor allem an der Strecke noch einige Veränderungen gegeben - die lernen die Athleten heute kennen.