Liveticker

Jørgen Gråbak übergibt den imaginären Staffelstab wieder an Jan Schmid und es zeigt sich, der Norweger hat alles gegeben: Die deutschen Teams haben wieder ein wenig verloren und wechseln mit zehn Sekunden Rückstand. Stark war auch Alessando Pittin auf seiner Runde unterwegs. Er konnte den Rückstand auf nur noch 18 Sekunden verkleinern. Österreich I wechselt als fünftes Team.

Es geht Schlag auf Schlag und schon steht wieder der Wechsel an. Norwegen I hat weiter verloren und Gråbak nimmt nur noch 5,4 Sekunden Vorsprung zu den Teams aus Deutschland mit auf seine nächste Runde. Italien I und Österreich I folgen gut 30 Sekunden dahinter und dürften kaum noch Möglichkeiten auf das Podest haben.

Jan Schmid kommt in die Wechselzone und einmal mehr können wir vermelden, dass sich der Vorsprung verkleinert hat. Rießle und Geiger werden mit elf Sekunden Rückstand auf ihre zweite Runde geschickt.

In der zweiten Gruppe macht derzeit Lukas Greiderer das Tempo und zieht Costa und Krog mit sich.

Es geht Schlag auf Schlag und Norwegen I ist bereits wieder in der Wechselzone. Nun geht wieder Schmid auf die 1,5 Kilometer-Schleife. Deutschland I und Deutschland II sind zusammengeblieben und haben durch die Taktik wieder aufholen können. 20,5 Sekunden sind es noch, die ihnen zu dem besten Duo aus Norwegen fehlen.

Fabian Rießle weiß, dass man schnell zu Norwegen aufholen muss, wenn man heute eine Chance haben möchte. Er macht richtig Tempo am Anstieg und zieht Geiger mit.

Nicht am Start sind zwei Mannschaften. Finnland II und Polen I sind das Rennen nicht angegangen.

Zwei Teams nicht am Start

Jan Schmid ist bereits wieder im Stadion und übergibt zum ersten Mal an Teamkollege Jørgen Gråbak. Die deutschen Teams haben etwas gut machen können und wechseln zeitgleich mit knapp 27 Sekunden Rückstand zu Norwegen I. Dort laufen nun Geiger und Rießle.

Das Rennen ist gestartet und für Norwegen I begibt sich Jan Schmid auf seine ersten 1,5 Kilometer. Für Deutschland I wird ihm dann in 31 Sekunden Johannes Rydzek folgen. Deutschland II schickt zunächst Eric Frenzel ins Rennen, bei Österreich I läuft Lukas Greiderer. Die weiteren Startläufer, die es zu beachten gilt, sind Samuel Costa (Italien I) und Magnus Krog (Norwegen II). Für Österreich II beginnt Wilhelm Denifl das Rennen.

Nicht außer Acht lassen darf man Italien I, bei denen insbesondere Alessandro Pittin dafür bekannt ist, dass er sich in der Loipe durchbeißen kann. Sie starten fast zeitgleich mit Österreich I und Norwegen II in den Langlauf.

Zur Halbzeit führt das Duo Norwegen I mit Jan Schmid und Jørgen Gråbak das Feld an und hat damit die besten Chancen auf den Sieg. Deutschland I (Vinzenz Geiger/Johannes Rydzek) liegt mit 31 Sekunden auf der zweiten Position, weitere sieben Sekunden dahinter lauert Deutschland II mit Fabian Rießle und Eric Frenzel auf seine Chance. Vierte Mannschaft ist Österreich I mit Lukas Greiderer und Lukas Klapfer.

Im Rennen ist auch Österreich I. Lukas Greiderer und Lukas Klapfer ersprangen sich Platz vier und gehen mit 49 Sekunden Rückstand zu Norwegen I in den Langlaufpart. Österreich II (Gerstgraser/Denifl) liegt auf Rang 13 mit 1:40 Minuten weiter zurück und dürfte sich angesichts der starken Konkurrenz weiter vorne schwertun, um das Podest mitzulaufen.

Zur Halbzeit führt beim Teamsprint in Val di Fiemme das Duo Norwegen I mit Jan Schmid und Jørgen Gråbak das Feld an. 31 Sekunden dahinter folgt dann Deutschland I mit Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek. Deutschland II mit Rießle und Frenzel liegt mit 38 Sekunden Rückstand auf der dritten Position.

Norwegen I springt sich in die Favoritenrolle! Jørgen Gråbak packt einen richtig starken Sprung aus und brettert zum Ende des Durchgangs noch einmal 125 Meter hin. Es geht auf die erste Position nach vorne.

Auch Johannes Rydzek lässt jetzt doch liegen und kann keinen Sprung über den K-Punkt anbieten. Wie bei Klapfer geht es auch für ihn nicht weiter als 118 Meter. Durch den herausgesprungenen Vorsprung von Geiger kann Deutschland I aber dennoch in Führung gehen. Sieben Sekunden beträgt der Vorsprung.

Große Enttäuschung bei Japan I! Yoshito Watabe kann seine üblichen Sprünge heute nicht abrufen und stürzt bei 108,5 Metern ab. Sein Duo verliert deutlich an Boden.

Wie stark der Sprung von Pittin war, zeigt sich auch jetzt noch einmal. Francois Braud ist auf der Schanze normalerweise stärker als der italienische Konkurrent, muss nun aber schon nach 116,5 Metern die Latten in den Hang setzen. Frankreich fällt zurück.

Die Unzufriedenheit ist Adam Cieslar ins Gesicht geschrieben. Der Pole kann bei Weitem nicht das abliefern, was er eigentlich leisten kann. Nach nur 104,5 Metern ist Schluss.

Nein, Eric Frenzel und diese Schanze schließen auch heute keine Freundschaft mehr. Mit 114 Metern bleibt sein Team vorerst zwar in Führung, doch die Konkurrenten kommen ja erst noch.

Auch Wilhelm Denifl kann auf der Schanze nicht überzeugen und der große Angriff von Österreich II bleibt aus. 117,5 Meter bringen sie nicht an Polen II vorbei.

Auch bei Go Sonehara dürfte die Enttäuschung überwiegen. Mit 115 Metern zeigt er nicht das, was er eigentlich im Stande ist zu leisten. Japan II fällt zurück.

Da Eero Hirvonen auf den Start verzichtet und damit auch Finnland II eigentlich raus ist aus dem Rennen, ist nun schon Jan Vytrval für Tschechien II an der Reihe. Mit 113 Metern kann aber auch er Polen II bei Weitem nicht gefährden.

Aaron Kostner hat diese Qualität von der Schanze nicht. Er agiert am Absprung viel zu vorsichtig und nimmt sich dadurch selbst Weite. 117 Meter bedeuten schon jetzt einen Rückstand von 1:19 Minuten.

Den Abschluss in der ersten Gruppe macht Jan Schmid für Norwegen I und das macht er mit Ansage. Mit 127,5 Metern setzt er einen der besten Versuche der ersten Gruppe hin. Nur vier Sekunden liegt Norwegen I hinter Japan auf Rang drei. Dazwischen liegt Deutschland II.

Go Yamamoto gehört zu den starken Springern und das zeigt er auch jetzt wieder! Der Japaner kommt gut ins Fliegen und stellt mit 129 Metern exakt die gleiche Weite hin wie Rießle. Die Noten sind etwas höher und so schiebt sich Japan I auf die Eins.

Arttu Mäkiaho kann sein Duo nicht in eine gute Ausgangsposition bringen. Sein Sprung war viel zu kurz und schon jetzt stehen 1:25 Minuten Rückstand zu Buche.

Italien I gehört hier durchaus zu den großen Favoriten am heutigen Tag, wenn es denn auf der Schanze einigermaßen zusammenpasst. Bei Samuel Costa tut es das und mit 120 Metern hält er sein Duo im Rennen. 38 Sekunden sind es, die derzeit zu Deutschland II fehlen.

Paweł Słowiok macht für Polen I den Anfang, allerdings läuft auch bei ihm der Sprung überhaupt nicht zusammen. Bei 104,5 Metern setzt er die Ski schon in den Schnee.

Dmytro Masurtschuk setzt für seine Mannschaft aus der Ukraine verhaltene 110,5 Meter in den Schnee.

Norwegen II

Magnus Krog war im gestrigen Einzel nicht am Start, beginnt also erholt ins Wochenende. An Rießle kommt er zwar nicht heran, 119 Meter sind aber dennoch eine ordentlich Weite für den eher stärkeren Läufer.