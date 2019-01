Liveticker

Im Team der Österreicher liegt vor dem Langlauf auch Martin Fritz in den Top Ten. Er geht als Neunter mit 46 Sekunden Rückstand in die 10 Kilometer. Philipp Orter muss seinen Langlauf von Rang 19 angehen, auch Paul Gerstgraser und Bernhard Gruber liegen auf den Plätzen 27 und 30 schon weit zurück.

Viele sind dabei

Auch viele andere Athleten haben noch die Möglichkeit hier in der Loipe was zu reißen. Mario Seidl geht mit neun Sekunden Rückstand in die zehn Kilometer, der Japaner Watabe hat elf Sekunden aufzuholen. Die Top 15 liegt innerhalb einer Minute.