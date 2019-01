Liveticker

Jetzt macht man tatsächlich den Versuch und mit Jasper Good ist der erste Athlet in der Luft. Mit 119,5 Metern zeigt er auch gleich, wie viel Aufwind herrscht. So weit geht es im seltenen Fall für den eher schwächeren Athleten aus den USA hinunter.

Es heißt weiter zuwarten in Trondheim. Der Wind ist momentan unberechenbar und wechselt schnell zwischen 2 m/s und bis zu 7 m/s. Derzeit sieht es eher nicht so aus, als würde hier bald was passieren. Schwere Situation auch für Jasper Good, der am Anlauf bereits auf Abruf bereit steht.

Für Tim Hug war sein wohl letztes Jahr im Weltcup bislang eine große Enttäuschung und für den Schweizer ging es im gesamten Winter erst zweimal überhaupt in die Punkteränge. Das kleine Starterfeld könnte heute dafür sorgen, dass er zumindest an dieser Statistik etwas ändern kann.

Kleines Starterfeld

Am Start sind heute nur 40 Athleten und damit zehn weniger als sonst üblich. Grund dafür ist zum einen die derzeit stattfindende Junioren-WM in Lahti, bei der auch einige Athleten aus dem Weltcup am Start sind , sowie die anstehenden Weltmeisterschaften in Seefeld. In Vorbereitung auf das Jahreshighlight verzichteten einige Sportler auf Trondheim und bereiteten sich stattdessen nach zwei anstrengenden Wochenenden mit jeweils drei Bewerben intensiv im Einzeltraining vor.