Liveticker

Auch bei Ilkka Herola überwiegt nach der Landung die Zufriedenheit. Der letzte Springer der Finnen erwischt den Absprung perfekt, liegt sehr gut in der Luft und segelt über die 100 Meter. Aber auch hier waren die vorherigen Athleten zu schwach, um nach vorne noch was zu reißen.

Es geht in die letzte Gruppe in diesem Sprungdurchgang. Die Jury hat sich noch einmal entschieden eine Luke nach unten zu gehen. Daraus werden es für Chingiz Rakparov 87,5 Meter.

Die Bedingungen für Arttu Mäkiaho sind gut, der Sprung allerdings nicht. Es fehlt ihm am nötigen Selbstvertrauen, er wartet lange ab und es werden gerade einmal 94,5 Meter für Mäkiaho. Finnland verliert weiter an Boden.

Hideaki Nagai nutzt die guten Bedingungen in seinem Sprung und brennt einen starken Versuch auf 105 Meter in den Schnee. Kommen die Japaner dadurch wieder näher heran? Das wird sich jetzt zeigen.

Kann Raffaele Buzzi nachlegen und die Italiener im Rennen halten? Für ein Angriff in Richtung der besten Nationen wird sein Sprung nicht reichen, 93,5 Meter reichen aber zumindest, um die bisherige Konkurrenz in Schach zu halten.

Es geht in die zweite Gruppe. Vyacheslav Bochkarev kann mit den starken Sprüngen der Athleten vor ihm noch nicht mithalten und muss bereits bei 73,5 Metern die Latten in den Hang setzen.

Da ist jetzt auch Vinzenz Geiger für die deutsche Mannschaft gefordert. Es heißt dran bleiben an den Österreichern und das gelingt. Mit 105 Metern bei etwas weniger Aufwind unterliegt er der Weite von Gruber nur knapp und auch in den Noten unterliegt er nicht. Wo ordnet sich das DSV-Team ein? Auf der Eins mit vier Sekunden Vorsprung zu Österreich.

Österreich

Es gilt für die Österreicher! Oldie Bernhard Gruber begibt sich in die Anlaufspur, kommt gut in den Sprung und hämmert richtig einen raus. Erst nach 105,5 Metern geht es für ihn zur Landung. Die Noten passen ebenfalls zusammen und so schiebt sich das ÖSV-Team knapp an Italien vorbei.