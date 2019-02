Liveticker

Viktor Pasichnyk ist ein Name, den kennen wir bereits aus dem Weltcup. Heute kann aber auch er nicht zaubern. Die Bedingungen in seinem Sprung waren schwer und auch die Technik hat nicht ganz zusammengepasst. 90 Meter waren das Ergebnis.

Dmytro Mazurchuk macht es besser und kann bei leichtem Aufwind einen Sprung zeigen, der an die 100 Meter herangeht. Für ihn ein guter Auftritt am heutigen Tag.

Vitalii Ivanov hat in der Luft viel zu tun und im zweiten Teil seines Fluges passt kaum etwas zusammen. Mit 84,5 Metern geht es auch bei ihm weit zurück in der Wertung.

Viacheslav Barkov stößt sich vom Balken ab und begibt sich in die Spur. In der Anlaufgeschwindigkeit ist er gut dabei und auch die Bedingungen passen. Die Weite aber bleibt aus. Nach 91,5 Metern wird es für ihn heute nur um die hinteren Plätze gehen.

Jarl Magnus Riiber indes dürfte sich von der WM bisher mehr erhofft haben. Der Seriensieger aus dem Weltcup hat bisher nur Silber im Teamsprint in der Tasche und wirkte auf dem Bergisel alles andere als dominant. Die Ergebnisse aus den Trainings zeigen jedoch, dass die Normalschanze in Seefeld dem Norweger besser liegt und man ihn weit oben auf der Favoritenliste haben muss.

Hallo aus Seefeld!

Die Nordischen Kombinierer sind bei den Skiweltmeisterschaften von der Großschanze in Innsbruck auf die Normalschanze in Seefeld umgezogen, auf der es in den nächsten Tagen noch einmal um zwei Medaillensätze geht. Der Einzel wird um 11:00 Uhr starten, ehe es am Nachmittag in die Loipe geht.