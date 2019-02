Liveticker

Der Zwischenstand Der erste von zwei Blöcken ist unten. Es führt Japan, allerdings würde Deutschland nach derzeitigem Stand zeitgleich in die Loipe gehen. Norwegen ist mit elf Sekunden Rückstand Dritter, Österreich liegt auf Platz vier mit 27 Sekunden Abstand.

Norwegen Auch Jan Schmid lässt nicht aus. Der Norweger steigert sich noch einmal zu seinen bisherigen Sprüngen und stellt die Landung mit 127,5 Metern ebenfalls in einen hohen Weitenbereich hin. Nur elf Sekunden fehlen Norwegen zu Japan.

Deutschland Es gilt für Eric Frenzel. Kann er noch einmal so einen abliefern wie im Einzel? Und wie! Frenzel steht Watabe in Nichts nach und zaubert ebenfalls einen weiten Satz auf 130 Meter in den Hang. Im Klassement liegt man gerade einmal 0,1 Punkte hinter Japan.

Österreich Für Watabe reicht es Bernhard Gruber zwar nicht, mit 123,5 Metern lässt der Routinier und schnelle Langläufer aber nicht aus und hält seine Mannschaft im Rennen. Im zweiten Block folgt ihm ja noch Franz-Josef Rehrl, der vielleicht ein paar Meter rausholen kann.

Japan Sein Team muss man heute auf der Rechnung haben! Akito Watabe holt alles aus seinem Sprung raus, liefert wie gewohnt eine perfekte Technik ab und brennt 130 Meter in den Schnee. Die Noten für die Haltung sind ebenfalls top und so schieben sich die Japaner mit großem Vorsprung auf die Eins. Da werden sich jetzt auch Österreich, Deutschland und Norwegen strecken müssen.

Finnland Im Probedurchgang stürzte Eero Hirvonen völlig ab, jetzt aber kommt er besser durch und kann mit 116,5 Metern einen soliden Versuch abliefern. Mit 25 Sekunden liegt das Team derzeit auf Position drei hinter Frankreich und Italien.

Frankreich Kann Maxime Laheurte mit dem Konkurrenten mitgehen? Er lässt zumindest nicht aus, wenn es auch ein paar Meter mehr hätten werden können, wenn er den Absprung getroffen hätte. Trotzdem mit 122 Metern schiebt sich Frankreich knapp an Italien vorbei.

Italien Aaron Kostner hat sich durch eine gute Einzelleistung seinen Startplatz für den heutigen Wettkampf erarbeitet und auch heute ist er auf der Bergisel-Schanze richtig stark! Kostner macht sofort nach dem Tisch gute Richtung, liegt zwar nicht perfekt in der Luft, kommt aber trotzdem bis auf 120,5 Meter. Klar, Italien geht jetzt souverän an die Spitze.

Polen Paweł Słowiok zeigt den ersten ansehnlicheren Sprung an diesem Tag und segelt mit einer soliden Technik bis auf 114,5 Meter. Damit geht es für den Augenblick in Führung, aber da werden die großen Favoriten natürlich noch ein wenig draufsetzen.

Tschechien Auch Jan Vytrval ist seine Enttäuschung nach der Landung anzusehen. Mit 109,6 Metern zeigt er zwar den bisher weitesten Satz in dieser Konkurrenz, er weiß aber, dass er eigentlich besser springen kann.

USA Taylor Fletcher winkt nach seinem Sprung enttäuscht ab. Der Routinier aus den USA hatte sich hier viel mehr erhofft, als nur 105 Meter. Auch sie bleiben vorerst hinter der Ukraine.

Russland Auch bei Samir Mastiev passt im Sprung nicht viel zusammen. Er muss viel arbeiten, bekommt nie die richtig Haltung und nach gerade einmal 99,5 Metern übernehmen die Russen die "Rote Laterne" im Feld.

Slowenien Jelen Ožbej ist auf der ganz großen Bühne noch ein unbekannter und muss heute Vid Vrhovnik unterstützen. Gelingen tut ihm das aber nicht ganz. Der Sprung ist zu steil angestellt und er nimmt sich dadurch selbst Geschwindigkeit und wichtige Meter. Mit 106,5 Metern reicht es nicht einmal für die Ukraine.

Ukraine Bei den Ukrainern ist Viktor Pasichnyk derjenige, der den Anfang machen muss. Die bisherigen Teams schnappt er mit seinem Sprung auf 105,5 Metern, für mehr als einen Platz hinten wird es am Ende aber auch für diese Nation nicht reichen.

Kasachstan Auch in Kasachstan ist die Nordische Kombination noch nicht wirklich entwickelt und die Sportler haben kaum eine Möglichkeit mit den etablierten Athleten mitzuhalten. Chingiz Rakparov hat in seinem Flug viel zu arbeiten und landet auch nicht viel weiter als 100 Meter.

China Exot China ist es, der im heutigen Wettkampf den Anfang macht. Großes darf man von dem unerfahrenen Duo aber nicht erwarten. Den Anfang in der Zweiermannschaft macht Jiawen Zhao mit 100,5 Metern.

15 Teams am Start Am Start gehen heute insgesamt 15 Teams. Zum erweiterten Favoritenkreis gehören davon neben den bereits erwähnten Nationen noch Italien, Frankreich und Finnland, die den Teamsprint in Lahti gewonnen hatten, hier aber mit Problemen kämpfen.

Das ÖSV-Duo Im österreichischen Team hat man sich für den heutigen Wettkampf nicht für die beiden stärksten Athleten vom Einzel entschieden. Stattdessen setzt der Cheftrainer auf ein ausgeglichenes Duo. Franz-Josef Rehrl wird Bernhard Gruber an die Seite gestellt, der am Freitag zwar auf der Schanze nicht den besten Sprung ablieferte, im Langlauf aber die beste Laufzeit abliefern konnte.

Norweger lauern Größter Konkurrent der deutschen Mannschaft dürfte das Duo aus Norwegen sein. Dort werden Jan Schmid, der hinter Frenzel Silber holte, und Weltcup-Dominator Jarl Magnus Riiber, der am Freitag immerhin die viertbeste Laufzeit erzielte, ein Team bilden. Beiden ist zuzutrauen, dass sie es mit dem deutschen Team auf der Schanze und auch in der Loipe aufnehmen können. Zu achten gilt es auch auf das japanische Duo mit den Watabe-Brüdern. Auf der Schanze dürften sie die besten Karten für die Zwischenführung haben, doch in der Loipe könnte es dann schwer werden, die Konkurrenten auf Abstand zu halten.

Schlägt das deutsche Team wieder zu? Im Einzelwettkampf zeigte Eric Frenzel es allen und gewann nach einem starken Sprung und einem souveränen Lauf den Titel, heute darf er noch einmal ran. Gemeinsam mit Fabian Rießle, der am Freitag der zweitbeste DSV-Starter war, bestreitet er den Teamsprint und zählt zu den Favoriten-Duos.