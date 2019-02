Liveticker

Viktor Pasichnyk (UKR) Auch Viktor Pasichnyk hat keinerlei Chance bei diesen Bedingungen. Nach 100 Metern bringen ihm auch die 13,3 Punkte Zusatz für den Rückenwind nicht mehr viel.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Auch Dmytro Mazurchuk wird vom Rückenwind schnell wieder auf die Schanze gedrückt. Auch für ihn heißt es damit, sich weit hinten im Feld einordnen.

Pawel Twardosz (POL) Pawel Twardosz hat mit viel Rückenwind zu kämpfen und kann die ganz große Weite jetzt ebenfalls nicht bringen. 99,5 Metern zeigen die Ergebnistafeln nur für ihn an.

Danil Glukhov (KAZ) Noch einmal deutlich kürzer geht es für Danil Glukhov, dem nächsten Kasachen im Feld. Mit 79 Metern hat er schon jetzt einen großen Rückstand von vier Metern.

Nathaniel Mah (CAN) Nathaniel Mah zuckt mit den Schultern. Der Kanadier hätte sich da mehr erhofft, als 107,5 Meter. In Führung bleibt der Tscheche Ondřej Pažout.

Chingiz Rakparov (KAZ) Chingiz Rakparov erhält die Freigabe und wird vom Trainer abgewunken. Doch auch bei ihm passt es technisch nicht wirklich zusammen. Am Absprung ist der Kasache zu spät und auch in der Luft steht er ein wenig zu steil und wird gebremst. Die 100 Meter bleiben auch bei ihm heute aus.

Eldar Orussayev (KAZ) Wilde Luftfahrt von Orussayev. Der Kasache schaukelt in der Luft hin und her und muss schon nach 86 Metern zur Landung ansetzen.

Vitalii Ivanov (RUS) Vitalii Ivanov kann die Zuschauer ebenfalls nicht in Verzückung versetzen. Mit 108 Metern bleibt auch er weit vor der K-Punkt-Marke.

Zihe Zhao (CHN) Der nächste Athlet aus der chinesischen Mannschaft ist der Spur und stößt sich in die Luft ab. Doch schon nach dem Tisch passt da nicht viel zusammen und mit 86 Metern landet auch er früh wieder auf dem Hang.

Grant Andrews (USA) Auch bei Grant Andrews fehlt es an der ganz großen Weite. Der US-Boy überspringt geradeso die 100-Meter-Marke.

Jiawen Zhao (CHN) Jiawen Zhao kann die Weite seines Teamkollegen um gut zehn Meter überfliegen, aber auch bei ihm heißt es heute nur "Dabei sein ist alles".

Jianping Sun (CHN) Der erste Chinese im heutigen Wettkampf ist Jianping Sun. Von der Technik passt bei ihm aber nicht wirklich zusammen und nach 84 Metern ist für ihn der Hüpfer schon beenden.

Viacheslav Barkov (RUS) Viacheslav Barkov ballt die Faust bei der Ausfahrt und zeigt sich mit seinem Sprung zufrieden. Für einen Topplatz werden seine 107 Metern aber sicherlich bei Weitem nicht reichen.

Lukáš Daněk (CZE) Zufriedenheit sieht anders aus. Lukáš Daněk muss bereits nach 105 Metern seine Landung setzen und hat somit schon jetzt keinerlei Chance mehr auf ein gutes Ergebnis am heutigen Tag.

Alexander Pashaev (RUS) Alexander Pashaev hat es mit leichtem Rückenwind nicht leicht, aber auch von der Technik passt es beim Russen nicht ganz zusammen. Er verpasst den Absprung und es fehlt an nötiger Geschwindigkeit im Flug. Mit 111 Metern ordnet er sich hinter Pažout ein.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout kann auch nicht viel weiter den Hang hinunter segeln. Der Tscheche liegt ein wenig steil in der Luft und muss bereits nach 112 Metern landen.

Jelen Ožbej (SLO) Jelen Ožbej wird nach langer Wartezeit endlich auf die Reise geschickt, der ganz große Sprung bleibt aber auch beim jungen Slowenen aus. 110,5 Meter werden es für ihn.

Jelen Ožbej (SLO) Jelen Ožbej muss zunächst warten, denn die Winde spielen jetzt verrückt und eine Freigabe kann nicht gegeben werden.

Vyacheslav Bochkarev (KAZ) Den Auftakt in die Entscheidung von der Großschanze gibt der Kasache Vyacheslav Bochkarev mit einem Sprung auf 77 Meter. Bis wird die ganz großen Sätze sehen, wird es sicherlich auch noch etwas dauern, denn zunächst sind die Athleten an der Reihe, die keine Punkte im Weltcup auf dem Konto haben.

59 Athleten aus 18 Nationen Zu den Weltmeisterschaften haben sich auch in diesem Jahr wieder die Exoten angemeldet und insgesamt gehen gleich 59 Athleten aus 18 Nationen an den Start. Mit dabei ist unter anderem auch China, wo man versucht, in Richtung Olympische Spiele ein Team aufzubauen.

Die letzten Titelkämpfe von Tim Hug? Beim Einzelkämpfer aus der Schweiz steht derzeit alles auf Abschied. Offiziell hat Hug das Ende seiner Karriere nach der aktuellen Saison zwar noch nicht verkündet, vieles spricht aber dafür, dass für den Solothurner endgültig Schluss sein wird. Umso schöner wäre es, wenn es in Seefeld noch ein kleines Erfolgserlebnis geben würde, wenn es auch nicht für Medaillenränge reichen dürfte.

Schlagen die sprungstarken Österreicher zu? Riiber die Tour vermasseln wollen sicherlich auch die Gastgeber. Insbesondere Mario Seidl und Franz-Josef Rehrl haben durch ihre starke Form von der Schanze gute Möglichkeiten den Norweger heute zu ärgern. Daneben wurden die Routiniers Bernhard Gruber und Lukas Klapfer für den Bewerb nominiert.

Das deutsche Team Zu den größten Konkurrenten von Jarl Magnus Riiber zählt auch die deutsche Mannschaft. Riiber gefährlich werden kann aus der fünfköpfigen Mannschaft vor allem Rydzek. Der Rekordweltmeister hatte die Weltmeisterschaften 2017 dominiert und befindet sich auch aktuell in guter Verfassung. Auch Fabian Rießle ist einiges zuzutrauen. Gespannt sein darf man sicherlich auch auf Youngster Vinzenz Geiger, der zuletzt allerdings mit einer Erkältung kämpfte. Komplettiert wird die Mannschaft durch Manuel Faißt und Eric Frenzel, für die eine Medaille wohl eine große Überraschung wäre.

Alle gegen Riiber Der große Favorit auf die Goldmedaille ist nach den Leistungen im Weltcup natürlich niemand anders als Jarl Magnus Riiber. Der Norweger wurde in diesem Winter zum Seriensieger und hat den Gesamtweltcup bereits in der Tasche. Riiber ist derzeit der kompletteste Athlet und kommt sowohl auf der Schanze als auch in der Loipe bestens zurecht. Würde er heute gewinnen, wäre es das erste norwegische Gold von der Großschanze seit Bjarte Engen Vik im Jahr 1999.

Unbekanntes Terrain Während die Spezialspringer in Innsbruck Dauergast sind, ist es für die Nordischen Kombinierer neues Terrain, wenn sich auch viele die Anlage im Sommer angeschaut haben dürften. Die Anlage in Innsbruck hat einen Hillsize von 130 Metern, der K-Punkt liegt bei 120 Metern. Die Schanze gilt als streuend und für den hohen Weitenbereich muss der perfekte Sprung her.