Die Windbedingungen werden jetzt schlechter. Er ist am Schanzentisch am stärksten und bremst die Athleten regelrecht.

19. Springer: Marjan Jelenko (SLO)

War in der Probe beim Springen von der Normalschanze Zweiter. Aber kein so guter Läufer. Geht er in Führung? Fast! Jelenko kommt auf die gleiche Weite wie Berend, 116,5 Meter. Am Ende fehlen 0,4 Punkte. Das sind zwei Sekunden.