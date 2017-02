Und das bekommt auch Samuel Costa zu spüren. Nur 88 Meter für ihn. Das hat er in dieser Saison schon deutlich besser gemacht.

Wir befürchten große Langeweile beim Langlauf nachher. Deutschland liegt schon jetzt meilenweit vorn und in der Schlussgruppe kommt Johannes Rydzek. Der Weltmeister glänzte mit 99 Metern in der Probe...

In der Probe ging es nicht ganz so gut. Der Wind bläst intensiver, deshalb muss der Sachse warten ...

Moan haut alles rein in diesen Sprung und landet bei 94 Metern. Norwegen bleibt damit auf Kurs.

Bester Italiener am Freitag im Einzel und auch jetzt ist da: 92,0 Meter. Da ballt er die Fäuste. Seine Stärke ist eigentlich das Laufen. Das hat er intensiv trainiert. Italien momentan Vierter.

Der Este war 2014 sogar Olympia-Teilnehmer. Im Weltcup in dieser Saison aber nur mit durchwachsenen Leistungen. Erst ein Pünktchen steht zu Buche. 88,0 Meter für ihn.

Deutschland vor Frankreich, Japan, USA, Österreich, Russland und den überraschend schwachen Norwegern. 19 Sekunden hat Deutschland auf den ersten Verfolger schon herausgeholt. Steigt das Polster noch an? Die beiden besten DSV-Springer sitzen noch oben ...

Wow! Herrlicher Sprung von Fabian Rießle. 97 Meter. Damit katapultiert er sein Team an die Spitze.

Bringt er die Norweger weiter nach vorn? Weinbuch lobte im Gespräch mit uns seine gute Sprungform, diesmal ging es aber in die Hose. Nur 89,5 m - Norwegen als Fünfter schon etwas zurück.

Der Altmeister ist zurück, aber leider verpatzt er seinen Sprung völlig: Nur 83 Meter. Da lässt er die "Flügel" hängen. Er hat in dieser Saison sein Comeback gefeiert. Allerdings nur nebenberuflich. Sein Geld verliert er als Pilot bei Finair!

2013 waren die Franzosen Team-Weltmeister und jetzt gehen sie in Führung: Gerard bringt Frankreich mit 90 Metern auf Platz eins.

Mit 91 Meter kann er zufrieden sein. Er lächelt und winkt in die Kamera.

Übrigens haben wir drei Brüderpaare am Start. Neben den Pihos sehen wir später noch die Watabes aus Japan und die Fletcher-Brüder aus den USA.

In der Probe waren die Asiaten die Zweitbesten. Mit 90 Metern sorgt Nagai für einen soliden Auftakt. Japan momentan Dritter hinter den USA und Frankreich.

Die Finnen setzen ihren Trumpf an die 1. DSV-Noko-Trainer Weinbuch rechnet fest damit, dass sie ein Wörtchen um die Medaillen mitreden werden. Mit 87,0 Meter ist das jetzt aber eine Enttäuschung. Der Druck vor den Heim-Fans ist offenbar zu groß gewesen.

Die Italiener hoffen, irgendwie das Springen zu überstehen, dann ist in der Loipe einiges drin. Mit 83,5 Metern liegen die Italiener erst einmal weit zurück.

Der jüngste Starter im gesamten Feld ist dran. Pazout feiert am 1. Juli seinen 19. Geburtstag. Im Einzel nicht dabei, jetzt fliegt er auf 88,5 Meter.

... und landet bei 84,5 Metern. Estland wird heute natürlich keine Rolle in der Vergabe der Medaille spielen.

Estland hat den jüngeren Piho-Bruder als Startspringer auserkoren. Im Einzel kam er auf 80,5 m. Was macht er jetzt? Er sitzt bereit.

DSV-Startspringer ist Björn Kircheisen, in der zweiten Gruppe startet Fabian Rießle, Eric Frenzel kommt als dritter Deutscher und Einzel-Weltmeister Johannes Rydzek beendet den Sprung-Wettbewerb.

Das DSV-Quartett

Die deutschen Kombinierer sind mit einem Vierfachsieg in die Titelkämpfe in Lahti gestartet. Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle – so las sich das Endergebnis nach dem ersten Wettkampf. Heute laufen die vier nicht gegeneinander, sondern gemeinsam …