Der Slowene hat zu Saisonbeginn lange seine Sprungform gesucht. Die hat er mittlerweile gefunden: 98 Meter bedeuten die Führung. Der weiteste Satz bisher in diesem Wettkampf.

Der Este war 2014 sogar Olympia-Teilnehmer. Im Weltcup in dieser Saison aber nur mit durchwachsenen Leistungen. Heute haut er für seine Verhältnisse einen richtig guten Sprung raus: 92,5 Meter, er setzt sich an die Spitze.

Die zweite WM für den US-Amerikaner, in Falun war er vor zwei Jahren schon mal dabei. Gute 88,5 Meter bringen ihm Platz drei.

Der einzige Kanadier im Feld kratzt an den 90 Metern. 88,5 sind's - und damit ist er neuer Vierter.

14. Nathanies Mah (CAN)

Der Ukrainer ebenfalls nur mit durchwachsenen 86,5 Metern. Das bedeutet derzeit Platz vier. So langsam würden wir uns mal wieder über einen etwas weiteren Sprung freuen.

9. Ben Berend (USA)

Die erste WM für den US-Boy. Hat sich nochmal zu Hause in Utah und dann in Seefeld in Tirol vorbereitet, zeigt hier sehr gute 92 Meter. Das bringt ihm natürlich die Führung.