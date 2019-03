Liveticker

Riiber gewinnt Probe Dem Probedurchgang seinen Stempel aufgedrückt hatte Lokalmatador Jarl Magnus Riiber mit einem weiten Satz auf 133 Meter. Damit setzte er sich 13,3 Punkte von Fabian Rießle ab. Dritter war Yoshito Watabe vor Manuel Faißt. Gezeigt hat sich auch, dass auch das Glück mit den Bedingungen eine Rolle spielen wird. Der Wind wechselte schnell die Stärke und auch Rückenwind war bei einigen Athleten mit dabei.

Hug für die Schweiz In der Schweiz schaut das Aufgebot wie üblich aus und in der kleinen Kombinierer-Nation geht einzig Tim Hug an den Start. Die Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis stehen gut, zumindest in den Training war Hug immer vorne mit dabei.

Gruber angeschlagen Sich heute durchkämpfen muss Bernhard Gruber. Der Routinier im ÖSV-Team trat am gestrigen Tag im Training und im Provisorischen Durchgang wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht an. Der Start heute stand lange in den Sternen, in der Probe war Gruber dann aber dabei. Angeführt wird das Team von Franz-Josef Rehrl, der wieder gute Möglichkeiten auf ein Topergebnis hat. Daneben werden Martin Fritz, Lukas Klapfer, Lukas Greiderer, Wilhelm Denifl, Johannes Lamparter und Paul Gerstgraser den Wettkampf angehen.

Seidl muss Saison beenden Noch dicker kam es für Mario Seidl. Der 26-Jährige hatte sich, wie spätere Untersuchungen herausstellten, bei der Heim-WM in Seefeld eine Kreuzband-Verletzung zugezogen. Passiert war das Ganze beim Teambewerb, als Seidl auf 111,5 Meter flog. Der Salzburger verspürte nach diesem Sprung Schmerzen im Knie, kämpfte sich aber in der Loipe durch und gewann mit dem Team Bronze. In der Woche folgte eine Untersuchung, die die traurige Gewissheit brachte.

Rydzek und Frenzel fehlen Das deutsche Team muss beim Bewerb in Oslo auf zwei ihrer Vorzeigeathleten verzichten. Eric Frenzel und Johannes Rydzek fallen krankheitsbedingt aus. Mitgenommen wurden fünf Athleten. Neben den WM-Teilnehmern Manuel Faißt, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Terence Weber gehört Julian Schmid zum Kader. Der 19-Jährige hatte im Januar im estnischen Otepää sein Weltcup-Debüt gefeiert.

Entscheidung um Kristallkugel bereits gefallen Die Entscheidung um die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup war bereits vor den Weltmeisterschaften in Seefeld zugunsten des Norwegers Jarl Magnus Riiber gefallen. Der 21-Jährige führt uneinholbar vor dem Japaner Akito Watabe und Johannes Rydzek aus der deutschen Mannschaft. Auch in Oslo gehört Riiber wieder zum engsten Favoritenkreis.