Liveticker

Van der Graaff scheitert am Halbfinale Ähnlich erging es der Konkurrentin aus der Schweiz und auch Laurien van der Graaff schied knapp schon im Viertelfinale aus.

Hennig scheidet knapp aus Für Katharina Hennig war nach dem Viertelfinale Schluss. Die Deutsche schaffte es ganz knapp nicht in das Halbfinale und schied in ihrem Heat aus. Dennoch war es wieder ein gelungener Tag, mit dem zufrieden sein kann. Antonia Fräbel war ebenfalls im Viertelfinale ausgeschieden, für sie war es aber deutlicher als für Hennig.

Lampic feiert dritten Sieg! Was für eine Tour de Ski von Anamarija Lampic! Die Slowenin greift auf der langen Zielgeraden noch einmal an, geht mit kräftigen Stockschüben an der Konkurrentin vorbei und holt sich ihren zweiten Sprint-Sieg bei der Tour de Ski. Insgesamt ist es der dritte Weltcupsieg der Slowenin. Astrid Jacobsen kommt auf Platz zwei durch, dahinter komplettiert Diggins das Podest.

Finale Hier ist mal richtig Dampf drin und die verbliebenen fünf Athletinnen geben sich nichts. Astrid Jacobsen versucht die Lücke zu reißen und geht als erste Läuferin in die Abfahrt. Kann sie auf der Zielgerade noch jemand abfangen?

Finale Jetzt müsste Astrid Jacobsen eigentlich reagieren, denn jetzt ist sie die Athletin, die hier die Möglichkeit hat in der Gesamtwertung einen großen Sprung nach vorne zu machen. Derzeit gestaltet sie das Rennen von der ersten Position.

Finale Nepryaeva hatte die große Chance hier nach der Tour-Führung zu greifen, dann aber kommt es zum großen Drama! Die Russin kommt zu Sturz und verliert sofort den Anschluss zur Gruppe.

Finale Es ist angerichtet für das große Finale der Damen! Wer kann sich heute den Sieg im klassischen Sprint schnappen? Am Start ist eine bunte Mischung, allerdings wie schon in Toblach keine Schwedin. Astrid Jacobsen, Jessica Diggins, Anamarija Lampic, Natalia Nepryaeva, Lucia Scardoni und Sadie Bjornsen sind am Anlauf.

Letzte Pause Noch einmal wartet auf die Langläuferinnen eine Pause, ehe es dann für die sechs besten Damen in das große Finale gehen wird!

2. Halbfinale Natalia Nepryaeva sucht jetzt die Flucht nach vorne, während Østberg auf die letzte Position zurückfällt. Auf der Zielgerade aber gerät sie noch einmal unter Druck von Lampic und Kyllönen. Wo kommt die Russin raus? Auf der zweiten Position hinter Lampic. Damit ist sie sicher weiter. Østberg hingegen wird heute nicht zufrieden sein. Sie hatte es nicht geschafft, entscheidend zu Johaug aufzuholen und wir im Gesamtergebnis hinter der Teamkollegin landen.

2. Halbfinale Die Gruppe bleibt zusammen und niemand aus der Gruppe versucht, hier schon früh wegzukommen. Die Tempoarbeit macht die finnische Athletin.

2. Halbfinale Das zweite Halbfinale steht an und auch hier gibt es einiges an Spannung. Mit Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng und Natalia Nepryaeva sind drei Athletinnen dabei, die in der Tour de Ski noch eine Chance haben. Sie müssen sich gegen Kyllönen, Dahlqvist und Lampic durchsetzen.

1. Halbfinale Astrid Jacobsen spannt sich vor den Karren und macht richtig hohes Tempo. Sie wird Johaug hier nicht helfen, denn auch für sie geht es noch darum, so viele Sekunden wie möglich für die Tour-Wertung einzusammeln. Und es werden einige werden, denn Jacobsen reißt die Lücke und ist als Erste souverän im Finale. Den zweiten direkten Platz schnappt sich Bjornsen. Für Johaug geht es auf dem letzten Rang über die Linie, womit sie sicher raus ist. Diggins und Scardoni können darauf hoffen, dass ihre Zeiten ausreichen.

1. Halbfinale Johaug gerät auch jetzt wieder sofort ins Hintertreffen und muss darum kämpfen, irgendwie an dieser Gruppe dranzubleiben. Die Tempoarbeit machen Jacobsen und die beiden US-Damen.

1. Halbfinale Es ist angerichtet für das erste Halbfinale der Damen und das hat es in sich! Jessica Diggins (USA), Lucia Scardoni (ITA), Sadie Bjornsen (USA), Astrid Jacobsen (NOR), Jonna Sundling (SWE) und Therese Johaug (NOR), die jetzt wieder alles geben muss, um möglichst viele Sekunden für die Tour de Ski-Wertung abzuholen. Ihre großen Konkurrentinnen starten im zweiten Heat.

Kleine Pause Auf die Damen wartet jetzt eine kleine Pause, ehe es dann gleich mit dem Halbfinale weitergeht. Wir melden uns pünktlich zurück.

5. Viertelfinale Anamarija Lampic lässt da keine Fragen offen und schnappt sich ohne Schwierigkeiten den ersten Platz in diesem Heat. Auf der Zielgerade noch knapp an ihrer Teamkollegin Kalvå vorbei geht Heidi Weng. Für die restlichen Starterinnen ist der Wettkampftag beendet, ihr Zeit reicht nicht für die Lucky Loser.

5. Viertelfinale Ebba Andersson ist anzusehen, dass ihr Sprintrennen so gar nicht gefallen. Die Schwedin verliert schon kurz nach dem Start den Anschluss zur Gruppe.

5. Viertelfinale Ein letztes Viertelfinale steht an, ehe die Teilnehmerinnen für das Halbfinale feststehen. in diesem Heat dürfte nach ihrem Sprint-Sieg in Toblach die Slowenin Lampic die Favoritin sein, auch wenn sie im Prolog kein Topergebnis erzielte.

4. Viertelfinale Vier Athletinnen sind es, die gemeinsam auf die lange Zielgerade gehen. Für wen reicht es für das direkte Weiterkommen? Die Zeit ist nicht schnell, es muss Platz eins oder zwei her! Maja Dahlqvist macht das Rennen und ist Erste, hinter ihr kommt Østberg knapp als Zweite durch. Van der Graaff und Hennig unterliegen leider und scheiden auf den Positionen drei und vier hauchdünn aus.

4. Viertelfinale Delphine Claudel verliert schnell den Anschluss und sie fällt hinten raus. Katharina Hennig hält sich hinter Dahlqvist und Østberg auf Platz drei, van der Graaff ist Vierte.

4. Viertelfinale Nun gilt es für Katharina Hennig! Kann die Deutsche noch einmal so einen starken Wettkampf wie am gestrigen Tag abliefern? Zu wünschen wäre es ihr, die Gruppe ist mit vielen Läuferinnen auf einem Leistungsniveau aber nicht ohne. Unter anderem heißt es für die DSV-Läuferin auf Dahlqvist, van der Graaff und die Tour-Zweite Østberg aufpassen.

3. Viertelfinale Jonna Sundling macht den Sack zu und geht locker als Erste über die Ziellinie. Dahinter schnappt sich die Finnin Kyllönen ebenfalls souverän Position zwei. Für Fräbel reicht es leider nicht und sie kommt nach dem Strauchler auf Platz fünf durch. Auch für Weng und Haga auf den Plätzen drei und vier reicht es nicht für die Zeit.

3. Viertelfinale Durkina aus Russland ist die erste Läuferin, die hier rausfällt und nicht mehr mitgehen kann. Fräbel hingegen bleibt an der Gruppe dran und liegt auf einer guten vieren Position. In der Kurve wird es richtig eng für die Deutsche und sie kommt da im Gemenge fast zu Sturz!

3. Viertelfinale Jonna Sundling wird ihrer Favoritenrolle gerecht und setzt sich sofort nach dem Start an die erste Position in ihrem Heat, um das Rennen zu gestalten. Fräbel macht ihre Sache ordentlich und bleibt dran.

3. Viertelfinale Keine leichte Gruppe auch für die Deutsche Antonia Fräbel, die die klare Außenseiterin ist. Als Favoritinnen auf den Startplatz im Halbfinale gegen Jonna Sundling aus Schweden sowie Anne Kyllönen aus Finnland und die Norwegerin Tiril Udnes Weng an den Anlauf.

2. Viertelfinale So ist es dann auch. Astrid Jacobsen kommt vor Bjornsen als Erste über die Ziellinie. Beide Athletinnen sind also sicher weiter. Für die restlichen Damen hat es nicht gereicht und sie müssen zusammenpacken. Die Gesamtzeit war zu langsam, um hier noch was in Richtung der zwei besten Verlierer reißen zu können.

2. Viertelfinale Bjornsen macht jetzt Dampf und sorgt dafür, dass es zur Lücke kommt. Einzig Jacobsen kann mit ihr mitgehen und derzeit scheint es so, als würden die beiden Athletinnen locker die zwei festen Plätze für das Halbfinale holen.

2. Viertelfinale Stadlober kommt direkt einmal ins Hintertreffen und muss am Ende der Gruppe darum kämpfen dranzubleiben. Anders als vorhin bleibt das Feld aber dieses Mal zusammen und es tun sich nicht sofort Lücken auf. Dürften Johaug und Nepryaeva gerne sehen, wenn es hier langsamer zugeht.

2. Viertelfinale Was kann Teresa Stadlober in ihrem Viertelfinale ausrichten? Die Österreicherin gilt nicht unbedingt zu den starken Sprinterinnen und wird es wohl nicht leicht haben, sich in ihrer Gruppe durchzusetzen. Mit ihr laufen Sadie Bjornsen (USA), Astrid Jacobsen (NOR), Rosie Brennan (USA), Elina Rönnlund (SWE) und Vilma Nissinen (FIN).

1. Viertelfinale Nepryaeva weiß, dass ihre einzige Chance Johaug noch den Gesamtsieg in der Tour de Ski zu klauen heute ist. Sie muss so viele Bonussekunden wie möglich rausholen und so setzt sie sich jetzt an die Spitze und versucht das Tempo hoch zu halten. Doch geht sich das aus? Diggins und Scardoni bleiben dicht dran und am Ende kommt die Russin als Dritte ins Ziel, Johaug ist Vierte. Beide müssen warten, ob es vielleicht über die Lucky Loser reicht.

1. Viertelfinale Das Feld reißt schon schnell auseinander und bereits nach ein paar Metern sind zwei Athletinnen raus aus dem Rennen um die Plätze im Halbfinale. Smedås und Zhambalova haben schon deutlichen Rückstand zur Gruppe. Für sie geht hier nichts mehr.

1. Viertelfinale Johaug muss am Start schon einmal kämpfen. Kurzzeitig hatte die Norwegerin den Anschluss zur Gruppe verloren. Die Tempoarbeit machen Diggins und Nepryaeva.

1. Viertelfinale Das erste Viertelfinale steht an! Mit dabei ist dabei gleich die Gesamtführende der Tour de Ski, Therese Johaug! Die Norwegerin ist aber keinesfalls die Favoritin und wird sich strecken müssen, wenn sie in das Halbfinale möchte. Größte Konkurrentinnen dürften Diggins aus den USA sowie Natalia Nepryaeva und die im Prolog starke Italienerin Lucia Scardoni sein.

Die einsame Laurien van der Graaf Bei den Schweizerinnen ist inzwischen in der Tour nur noch Laurien van der Graaf dabei, nachdem Nadine Fähndrich schon früh abreiste, um sich auf die Sprints in Dresden am kommenden Wochenende zu konzentrieren. Heute schaffte sie den Sprung in den eigentlichen Wettkampf auf dem 15. Rang.

Stadlober im Wettkampf Mit dabei ist heute auch Teresa Stadlober aus Österreich, die nicht unbedingt als die starke Sprinterin gilt, aber vom stark verkleinerten Feld profitieren konnte. In der Qualifikation belegte sie Platz 23, gilt also gleich eher als Außenseiterin. Die Bonussekunden aber wird sie dennoch gerne mitnehmen.

Gute Vorstellung von Hennig Eine gute Vorstellung im Prolog lieferte nach ihrem starken Podest am gestrigen Tag Katharina Hennig. Die Deutsche platzierte sich auf dem 21. Rang für das Viertelfinale. Damit landete sie vor einigen bekannten Namen aus der Sprint-Szene. Antonia Fräbel schaffte den Sprung in den Wettkampf ebenfalls. Nach dem gestrigen Rennen ausgestiegen war Victoria Carl. Sie hatte sich bei einem Sturz eine Verletzung am Ellenbogen zugezogen, ließ der Deutsche Skiverband über Twitter mitteilen.

Feld stark ausgedünnt Zwei Rennen liegen bei der diesjährigen Tour de Ski noch vor den Langläuferinnen und inzwischen hat sich das Feld stark ausgedünnt. Bei der Sprint-Qualifikation waren am heutigen morgen nur noch 44 Athletinnen am Start, heißt, nur 15 Läuferinnen schafften den Cut in den eigentlichen Wettkampf nicht.

Der Tour-Stand In der Tour de Ski-Wertung ist es offener, als viele vor dem ersten Jahres-Highlight der Langläuferinnen befürchtet hatten. Anders als erwartet konnte sich Therese Johaug in den Distanzrennen nicht absetzen und musste nach fast einem Jahr Dominanz sogar zwei Niederlagen in Folge einstecken. In der Tour-Wertung liegt die Norwegerin vor dem Sprint mit 19 Sekunden Vorsprung an der Spitze, heute läuft sie aber Gefahr, diese zu verlieren. Denn Sprintrennen sind nicht gerade die Stärke von Johaug. Hinter ihr lauert Ingvild Flugstad Østberg (+0:19) auf ihre Chance. Auch Nepryaeva und Jacobsen sind noch im Rennen.