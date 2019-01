Liveticker

Mehr als an anderen Tagen könnten heute geographische Faktoren eine Rolle spielen: Das steile Gelände begünstigt leichte Athletinnen wie die Führende Østberg, doch ein unberechenbarer Einfluss geht vom Wind aus: Über die Trentiner Skipiste weht ein unbarmherziger Wind, der sich an manchen Stellen sogar zu kleinen Windhosen sammelt!

Nach zwei Siegen in Folge wird die Norwegerin Heidi Weng angesichts eines Rückstand von vier Minuten das Triple bei der Tour de Ski verpassen. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin schraubte ihr Trainingspensum etwas zurück, richtet ihr Training stattdessen an der Nordischen Ski-WM in Seefeld aus.

Königsetappe wartet zum Schluss

Nur neun Kilometer dauert die Strecke, doch die Alpe Cermis hat es so richtig in sich! Nach knapp sieben Kilometern geht es nur noch aufwärts, und das auf einem alpinen Skihang! Spätestens am Ende wird sich also die Spreu vom Weizen trennen und zeigen, wer einen solchen Hang tatsächlich bewältigen kann.