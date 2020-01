Liveticker

Finale Jetzt wird es ernst bei den Herren! Auf uns wartet ein richtig hartes Finale, denn alle drei Topfavoriten in der Tour de Ski sind hier am Start. Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sergey Ustiugov, Gleb Retivykh, Alexander Bolshunov und Andrey Melnichenko sind am Start.

Letzte Pause Die Herren haben noch einmal Zeit zum Verschnaufen, ehe dann gleich das große Finale angeht. Mit dabei sind dort vier russische und zwei norwegische Langläufer.

2. Halbfinale Sergey Ustiugov macht weiter Druck und reißt am letzten Anstieg die Lücke zu Gleb Retivykh. Der könnte noch einmal unter Druck von Jenssen kommen, der auf der Zielgeraden die Lücke noch einmal schließen kann. Schafft es der Norweger noch, einen der Russen rauszukegeln? Nein. Ustiugov und Retivykh ziehen in das Finale ein.

2. Halbfinale Derzeit scheint es so, als würde Bolshunov hier mit dem blauen Auge davonkommen. Die Geschwindigkeit im zweiten Halbfinale ist alles als groß und Ustiugov gestaltet das Ding souverän von vorne.

2. Halbfinale Das zweite Halbfinale ist weniger hoch besetzt und Sergey Ustiugov geht als der klare Favorit auf das Finale in das Rennen. Seine Konkurrenten heißen Iivo Niskanen (FIN), Sjur Røthe (NOR), Gleb Retivykh (RUS), Jan Thomas Jenssen (NOR) und Miha Simenc (SLO).

1. Halbfinale Auf der Ziellinie nutzen die Norweger ihr Topmaterial und ziehen am russischen Konkurrenten vorbei und dann erleidet Bolshunov auch noch einen Stockbruch! Er landet hinter Klæbo und Golberg auf der dritten Position und muss jetzt zittern. Eisenlauer scheidet auf dem letzten Platz aus.

1. Halbfinale Am Anstieg wird es dann ernst und Johannes Høsflot Klæbo geht außen vorbei an die zweite Position nach vorne. Eisenlauer gerät hier jetzt ein wenig aus dem Tritt und verliert den Anschluss!

1. Halbfinale Bolshunov setzt sich sofort an die Spitze und drückt auf's Gaspedal. Klæbo lässt sich davon nicht verunsichern und hält sich zunächst weiter hinten auf, um sich dann langsam vorzuarbeiten.

1. Halbfinale Es ist angerichtet für das erste von zwei Halbfinalläufen der Herren. Mit dabei ist Sebastian Eisenlauer, der aber eine richtig harte Nuss zu knacken hat. In seinem Heat dabei sind große Damen wie Klæbo, Bolshunov und Golberg.

Kleine Pause Auf die Herren wartet nun eine kleine Pause, während die Damen ihre zwei Halbfinalläufe bestreiten.

5. Viertelfinale Es geht auf die Zielgerade, große Spannung gibt es aber nicht. Gleb Retivykh und Jan Thomas Jenssen holen sich souverän die Positionen im Halbfinale. Dario Cologna scheidet auf dem sechsten Platz aus.

5. Viertelfinale Das Tempo im letzten Heat ist alles andere als hoch und die Gruppe geht in einem gemächlichen Tempo los. Die sechs Läufer bleiben zusammen und so kann auch Krüger nach einem Strauchler schnell den Anschluss wieder herstellen.

5. Viertelfinale Noch einmal stehen sechs Athleten in den Starthäuschen und kämpfen um den Einzug in das Halbfinale. Namentlich sind das Oskar Svensson (SWE), Gleb Retivykh (RUS), Logan Hanneman (USA), Jan Thomas Jenssen (NOR), Simen Hegstad Krüger (NOR) und Dario Cologna aus der Schweiz.

4. Viertelfinale Die Gruppe kommt gemeinsam auf die Zielgerade und auch jetzt wird es richtig spannend! Sergey Ustiugov holt sich den ersten Platz, als Zweiter kommt Sjur Røthe über die Linie. Groß ist der Ärger bei Jay und Zelger, die da zu Sturz kommen. Der Franzose ist richtig sauer und sucht sofort das Gespräch! Bei Larkov kam es in dem Getümmel zum Stockbruch und später wird er auch noch disqualifiziert, da er die Spur gewechselt hatte und somit den Sturz der anderen beiden Athleten herbeiführte.

4. Viertelfinale Bisher wirkt Ustiugov in seinem Heat alles andere als überlegen und immer wieder bekommt der Russe Druck von Halfvarsson und Jay.

4. Viertelfinale Die Geschwindigkeit in diesem Heat ist alles andere als schnell und so ist schon früh klar, dass der Sprung in die nächste Runde nur über die Positionen gelingen wird.

4. Viertelfinale Im vierten Viertelfinale am Start ist Sergey Ustiugov, der zumindest auf dem Papier keine Probleme haben sollte, ins Halbfinale einzuziehen. Neben ihm gilt in dieser Gruppe Calle Halfvarsson als einer der großen Favoriten für den direkten Einzug. Unterschätzen darf man aber auch Jay und Røthe nicht.

3. Viertelfinale Sebastian Eisenlauer ist mittendrin im Kampf um das Halbfinale, als es auf die Zielgerade geht! Mit vier Athleten geht es auf die letzten Meter. Ist der DSV-Läufer weiter? Es kommt zum Foto-Finish und er muss noch warten, wofür es reicht! Was für eine Spannung. Ist Eisenlauer nach langer Durststrecke endlich mal wieder im Halbfinale? Es reicht! Eisenlauer schafft den Cut auf Platz eins. Dahinter Niskanen. Häggström und Maltsev sind draußen.

3. Viertelfinale Eisenlauer muss direkt arbeiten, nachdem in seiner Gruppe auf die letzte Position rutscht. Dann arbeitet er sich aber auf den vierten Platz vor. Geht da noch was für den DSV-Läufer?

3. Viertelfinale Deutlich ausgeglichener als in den vorherigen Heats geht es jetzt zu. Einen klaren Favoriten auf die beiden Plätze im Halbfinale gibt es nicht. Am Start sind Johan Häggström (SWE), Maicol Rastelli (ITA), Artem Maltsev (RUS), Lauri Lepisto (FIN), Iivo Niskanen (FIN) sowie der einzige Deutsche im Wettkampf, Sebastian Eisenlauer.

2. Viertelfinale Das Material der Norweger scheint richtig gut zu sein und nach der Abfahrt kann Golberg die Lücke zum russischen Konkurrent mehr als souverän schließen. Auf der Zielgerade macht Bolshunov noch mal Druck und zieht als erster Läufer über die Zielgerade. Golberg ist als Zweiter ebenfalls direkt weiter. Simenc und Melnichenko können hoffen, dass ihre Zeit reicht und damit ist jetzt auch klar: Pellegrino ist ausgeschieden. Was für ein Knaller!

2. Viertelfinale Alexander Bolshunov macht es anders als vorhin Klæbo und gestaltet das Rennen von vorne weg. Am Anstieg kommt dann auch Golberg langsam in Fahrt und setzt sich auf die zweite Position der Gruppe.

2. Viertelfinale Alexander Bolshunov ist einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg der Tour de Ski und gilt auch in seiner Gruppe als der Topfavorit auf den direkten Einzug in das Halbfinale. Auch der Norweger Pål Golberg sollte in einer eher schwächeren besetzen Gruppe keine Schwierigkeiten haben eine Runde weiterzukommen.

1. Viertelfinale Johannes Høsflot Klæbo zeigt, dass er den Kampf um die Gesamtwertung noch nicht aufgegeben hat und schnappt sich mit einem souveränen Finish locker das Halbfinale. Dahinter gibt es eine dicke Überraschung: Nicht Pellegrino sondern Spitsov sichert sich den zweiten sicheren Platz. Pellegrino muss hoffen, dass es über die Zeit reicht. Zweiter Mann in der Lucky-Loser-Liste ist Westberg. Schnider scheidet als Fünfter dieses Heats aus.

1. Viertelfinale Jetzt macht Klæbo am Anstieg ernst! Der Norweger prescht nach vorne und sorgt dafür, dass die erste Lücke reißt. Der Finne Hyvärinen und Schnider aus der Schweiz sind weg vom Fenster.

1. Viertelfinale Klæbo lässt erst einmal die anderen Läufer die Arbeit machen und schaut sich das Ding von hinten an. Er ist ja dafür bekannt, erst in der zweiten Hälfte des Rennens richtig aufzudrehen. Im Prolog nahm er seiner Konkurrenz satte sechs Sekunden ab.

1. Viertelfinale Die Damen sind mit ihren Viertelfinalläufen durch, nun gilt es für die Herren. Sich für das erste Heat entschieden hat wie so häufig der Prolog-Sieger Johannes Høsflot Klæbo. Auch Federico Pellegrino werden wir jetzt schon sehen. Mit dabei ist in dieser Gruppe auch der Schweizer Ueli Schnider, dessen Weiterkommen aber eher unwahrscheinlich ist.

Damen machen den Anfang Wie üblich machen die Damen den Anfang in den Sprintrennen. Wir melden uns hier zurück, sobald das erste Viertelfinale der Herren startet.

Zwei Schweizer vertreten Bei den Eidgenossen werden wir im Viertelfinale gleich zwei Läufer wiedersehen. Zu den großen Favoriten zählt davon aber niemand. Dario Cologna schaffte den Sprung in den eigentlichen Wettkampf als 29., Ueli Schnider war als 27 ebenso nur knapp dabei.

Eisenlauer dabei Aus dem deutschen Team waren heute nur noch zwei Athleten am Anlauf. In den Wettkampf der besten 30 Athleten schaffte es davon einzig Sebastian Eisenlauer, der die Qualifikation auf dem 19. Platz beendet hatte. Ausgeschieden war Lucas Bögl.

Kann Klæbo das Blatt noch wenden? Das heutige Sprint-Rennen ist für Johannes Høsflot Klæbo die größte Chance das Blatt in der Tour de Ski-Gesamtwertung noch irgendwie zu wenden. Dafür aber braucht der Norweger unbedingt den Sieg und die heute zu vergebenen 60 Bonussekunden, denn zum Abschluss wartet der finale Anstieg auf die Alpe Cermis und dort dürften die Russen stärker sein. Allerdings sind auch seine russischen Konkurrenten im Sprint stark einzuschätzen und könnten bei Finaleinug minimal 42 Sekunden abräumen. Im Fall von Bolshunov würde das dann einen Gleichstand in der Gesamtwertung bedeuten.

Der Gesamtstand Vor dem heutigen Rennen hat in der Gesamtwertung der Tour de Ski der Russe Alexander Bolshunov mit einer Gesamtzeit von 2:24:39 Stunden die Nase vorne. Hinter ihm folgt mit 18 Sekunden Rückstand Johannes Høsflot Klæbo aus Norwegen. Daneben hat nur noch Sergey Ustiugov mit 21 Sekunden Rückstand noch Möglichkeiten auf den Gesamtsieg. Der Rest liegt knapp 1:30 Minuten zurück.