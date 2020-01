Liveticker

Es wird ernst Ein Kilometer noch bis zum Zwischensprint und den wichtigen Bonussekunden. Für den Ersten gibt es 15 Sekunden obendrauf. Das ist natürlich ein Anreiz, weshalb die Athleten die Schlagzahl entsprechend erhöhen. Hollund (NOR) geht vor Melnichenko (RUS) und Halfvarsson (SWE) über die Marke von 7,5 Kilometern. Richtig absetzen kann sich noch keine Gruppe. So liegen die ersten 40 Läufer innerhalb von 9,1 Sekunden!!!

Martin Løwstrøm Nyenget (NOR) Der Sechste der Gesamtwertung, Martin Løwstrøm Nyenget (NOR), ist hier schon nicht mehr mit dabei. Er kann den Wettbewerb leider nicht beenden.

Eisenlauer mit dabei Eine gute Leistung zeigt bis dato auch DSV-Athlet Sebastian Eisenlauer. Nach nunmehr sechs Kilometern beträgt sein Rückstand zur Spitze lediglich 3,2 Sekunden. Von Rang 18 hat er natürlich noch alle Optionen, wird aber sicherlich nicht ganz vorne reinlaufen können.

Bonussekunden entscheidend Vor diesem Rennen lag Alexander Bolshunov (RUS) fast 14 Sekunden vor Sergey Ustiugov (RUS). Überhaupt spielen die durch den Sprint eingefahrenen Bonuspunkte natürlich eine wichtige Rolle in Sachen Gesamtwertung. Bei Kilometer 8,5 gibt es diese.

Hohe Fluktuation Jetzt wird hier kräftig durchgemischt. Klæbo und Retivykh müssen abreißen lassen. Maicol Rastelli (ITA) zieht unerwartet an und profitiert von einer guten Technik. Er führt die Truppe auch nach 3,9 Kilometern vor Calle Halfvarsson (SWE) an. Derweil ist Bögl mit +4,1 Sekunden an 17. Stelle zu finden. Alexander Bolshunov (RUS) ist mit knapp zweieinhalb Sekunden Rückstand "nur" Achter.

Duo setzt sich ab In dieser Phase kann sich das Duo Johannes Høsflot Klæbo (NOR) und Gleb Retivykh (RUS) ein wenig absetzen. Vier Sekunden beträgt das Polster auf Alexander Bolshunov (RUS). Insgesamt ist das Feld hingegen recht eng zusammen. So liegen die Top 17 alle innerhalb von zehn Sekunden.

Retivykh mit 15 Punkten Der Russe Retivykh kassiert 15, der Norweger Klæbo 12 Bonuspunkte. Gesamtführender Bolshunov (RUS) sammelt 10 Bonuspunkte. Lucas Bögl haben als Zwölfter nur 1,1 Sekunden für einen Punkt gefehlt. Schade!

Bewegung an der Spitze Jetzt kommt Bewegung rein. Jens Burman (SWE) sowie Paal Goldberg (NOR) durchbrechen die anfängliche Dominanz der Russen. In 900 Metern gibt es schon Bonuspunkte. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) muss von siebter Stelle Gas geben. Ab geht es!

Russisches Quartett vorne Die Plätze eins bis vier belegt ein starkes russisches Quartett. Gleb Retivykh führt nach einem Kilometer vor Sergey Ustiugov, Alexander Bolshunov und Ivan Yakimushkin. Lucas Bögl aus Deutschland mit zwei Sekunden Rückstand Zwölfter.

Massenstart läuft Und damit rein in das Geschehen! 63 Athleten starten auf fünf parallelen Loipen dicht gedrängt hintereinander. Anders als bei der freien Technik (Skating), wo vorzugsweise der Schlittschuhschritt und der Doppelstockschub eingesetzt werden, sind die Ski beim klassischen Stil parallel zu führen.

Gleich geht es los In wenigen Minuten beginnt der Massenstart über die 15 Kilometer. Es könnte einige Veränderungen im Gesamtklassement geben. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) hält als Zweiter der Gesamtwertung aktuell auch (noch) das Rote Trikot.

Bögl bester Deutscher Auf der vierten von sieben Etappen im italienischen Toblach wurde der 29-jährige Lucas Bögl (Gaißach) über die Verfolgung 15km klassisch Achter. Sieger wurde überlegen der Russe Alexander Bolshunov, der seinen Teamkollegen und bisherigen Tourleader Sergey Ustiugov um 13,7 Sekunden auf Rang zwei verdrängte. Bolshunov übernahm dadurch auch die Gesamtführung, 16 Sekunden vor Ustiugov. Bester Deutscher ist Bögl mit 1:48 Minuten Rückstand auf Rang 13.

Das Teilnehmerfeld 63 Athleten gehen in den fünften von insgesamt sieben Wettbewerben der laufenden Tour. Mit Lucas Bögl, Janosch Brugger und Sebastian Eisenlauer hat der DSV allerdings nur noch drei Eisen im Feuer. Die Eidgenossen aus der Schweiz sind gleich sechsfach vertreten. Dario Cologna, Beda Klee, Jonas Baumann, Ueli Schnider, Jason Rüesch und Roman Furger sind am Start.

Dobler bricht ab Jonas Dobler (Traunstein) ist krankheitsbedingt aus der Tour de Ski ausgestiegen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Dobler hatte die erste Etappe in Lenzerheide auf dem 13. Platz als bester Deutscher beendet, war auf den drei folgenden Etappen aber weit zurückgefallen. Nach vier von sieben Wettbewerben lag er als 33. in der Tourwertung 4:15 Minuten hinter Spitzenreiter Alexander Bolshunov aus Russland.

Der Modus Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhält der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden. Der Zweitplatzierte erhält zehn Sekunden, der Dritte noch fünf. Nach 2,3 Kilometern gibt es Bonuspunkte für die Sonderwertung (Rotes Trikot). Bei Kilometer 8,5 wird ein Zwischensprint ausgetragen. Für diesen werden 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Tour de Ski In diesem Jahr findet die insgesamt 14. Tour de Ski statt. Hierbei handelt es sich um ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2019/20 veranstaltetes Etappenrennen. Bis einschließlich zum 5. Januar werden an drei verschiedenen Orten (Lenzerheide, Toblach und Val di Fiemme) in zwei Ländern (Schweiz und Italien) verschiedene Wettbewerbe ausgetragen. Letzter Halt ist Val di Fiemme. Nach dem heutigen Massenstart über 15km stehen noch der Sprint sowie der Massenstart über 9km auf dem Programm. Alles in klassischem Stil.