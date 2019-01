Liveticker

Auch auf den hinteren Plätzen der Top Ten wird hart um jeden Rang gefightet. Die knallharte Herausforderung Alpe Cermis gehen Sjur Røthe, Didrik Tønseth und Martin Sundby gemeinsam an und kassieren als Ersten ihren Landsmann Simen Krüger - gerade bei diesem Wind kann es ein großer Vorteil sein, sich bei der Führungsarbeit abwechseln zu können!

Bittere Kunde für die Schweizer Fans: Titelverteidiger Dario Cologna hat die Tour wegen Hustens kurzfristig abgesagt! "Wir sind negativ überrascht worden, dass der Husten seit dem zweiten Sprint-Rennen so stark ist", so der Teamarzt der Eidgenossen. Folgerichtig rückt der Rest des Feldes um einen Rang nach vorne - Gute Besserung, Dario!

Mit viel Schwung werfen sich die besten Langläufer der Welt in die italienische Loipe! Auf den flachen ersten zwei Kilometern zieht der Norweger direkt das Tempo an, doch Ustiugov geht das Tempo mit und verhindert ein Anwachsen des Rückstands!

An der Alpe Cermis herrscht angenehmes Wetter: Die Luft ist klar und die Sonne scheint, auch wenn die umfunktionierte Skipiste selbst im Schatten liegt. Kopfzerbrechen könnte den Athleten einzig der Wind bereiten, der teils recht unvorhersehbar durch die Winterlandschaft des Trentino fegt.

Gute Bedingungen in Val di Fiemme

Kein Deutscher unter den Top 20 - in 13 Jahren Tour de Ski gab es das im Gesamtklassement noch nie! Entsprechend hoch ist der Druck auf Florian Notz, als aktuell 20. bloß keinen Platz mehr zu verlieren und im Gegenteil sich möglichst noch nach vorne zu arbeiten. Auch seine Landsmänner Lucas Bögl, Jonas Dobler und Andreas Katz, die sich zwischen den Rängen 25 und 31 befinden, dürfen gerne für einen Ausreißer nach oben sorgen!

Auf seiner ersten Tour geht Johannes Høsflot Klæbo mit einem Vorsprung von 1:20 Minuten auf die Alpe Cermis. Wird die Schlussetappe also Kinderspiel für den Norweger? Mitnichten! Nach seinem gestrigen Einbruch will Verfolger Sergey Ustiugov es heute allen beweisen, möglicherweise im Verbund mit seinem 23 Sekunden später startenden und formstarken Teamkollegen Alexander Bolshunov.

Herzlich willkommen im Trentino!

Hallo und herzlich willkommen auf der steilsten Langlauf-Strecke der Welt! Am umfunktionierten Skihang der Alpe Cermis dürfen sich nach den Damen nun auch die Herren an gleich drei Steigungen von wahnsinnigen 20% und mehr beweisen. Wer diese Tortur am besten übersteht, erfahren wir ab 14.45 Uhr!