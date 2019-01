Liveticker

7,5 Kilometer sind bereits absolviert, und große Überraschungen stehen noch aus. Nach dem Zwischensprint ist das Feld wieder eng zusammengerückt, dennoch geben Russen und Norweger den Ton an: Beide Nationen sind jeweils sechs Mal unter den Top 20 vertreten!

Absolut souverän sichert sich der junge Norweger - seines Zeichens immerhin bester Sprinter der Welt - die ersten Bonussekunden, direkt vor seinem russischen Konkurrenten. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung wächst damit auch acht Sekunden an.

Kurz vor dem ersten Zwischensprint hat sich das Feld ein wenig sortiert. Sergei Ustiugov und Johannes Klæbo finden sich wie erwartet in der Spitzengruppe wieder, doch auch Dario Cologna und Jonas Dobler gehen das Tempo von Beginn an mit!

Rein ins Rennen, das vor Kurzem gestartet ist: Die beiden großen Favoriten belauern sich gegenseitig, während der Schwede Viktor Thorn etwas überraschend das Rennen an sich gerissen hat. Als Gesamt-20. droht den beiden Überläufern allerdings keine Gefahr durch den Skandinavier, der hier seine Chance für zusätzliche Weltcuppunkte gewittert hat!

Bonussprints als Zünglein an der Waage?

Dieses Polster könnte allerdings schon nach dem ersten Zwischensprint wieder futsch sein: Neben dem Endstand nach 15 Kilometern gibt es zwischendrin immer wieder Bonussekunden für die ersten Drei, was am Ende den Ausschlag geben könnte! Der Russe gewann bereits vor zwei Jahren hier auf der Alpe Cermis und baut auf seine Erfahrung, während der Norweger seine erste Tour überhaupt läuft - wir freuen uns auf ein packendes Rennen in der klassischen Technik!