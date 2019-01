Liveticker

Nächster Bonussprint steht an Der nächste Bonussprint steht kurz bevor und so wir des nach dem Stadiondurchlauf wieder etwas schneller. Krüger geht vor und macht jetzt das Tempo.

Rennen völlig offen Das Rennen ist weiterhin völlig offen und mehr als 50 Athleten sind hier noch in der ganz großen Gruppe dabei. Dennoch heißt es natürlich sich nicht zu weit zurückfallen zu lassen, sonst droht man im entscheidenden Moment den Anschluss zu verlieren.

Brugger zeigt sich Janosch Brugger traut sich und zeigt sich nun auch mal in der vorderen Gruppe. Bei 8,3 Kilometern blinkt für ihn der zehnte Platz zu Buche.

Gab es da einen Sturz? Ist Thomas Bing gestürzt? Wäre zumindest eine denkbare Möglichkeit, denn der Deutsche hat über den letzten Kilometer über 40 Sekunden verloren und liegt abgeschlagen auf der vorletzten Position.

Cologna auf Rang 13 Dario Cologna zeigt bisher ein eher unauffälliges Rennen und liegt auf der 13. Position im Feld. Gestartet war der Schweizer auf dem 14. Platz. Zweitbester Schweizer ist Klee auf Platz 19.

Norweger führen Feld an Die Norweger sind es, die das Rennen hier aktuell gestalten. Sieben norwegische Läufer führen momentan die Spitze an und machen die Tempoarbeit in diesem Rennen.

Røthe holt sich den vollen Bonus Sjur Røthe ist es, der sich im ersten Bonussprint durchsetzt und die 15 Sekunden mitnimmt. Didrik Tønseth holt sich zwölf, Holund kommt hier als Dritter durch, dahinter dann Klæbo, der immerhin noch acht Sekunden mitnimmt. Ustiugov und Iversen haben sich durch ihren Antritt in der vorherigen Runde schon ausgepowert und der Fehler straft sich jetzt. Beide holen jetzt keine Bonussekunden ab.

Norweger bringen sich in Position Nun geht es dann auch tatsächlich um die Bonussprints. Die Norweger um Klæbo bringen sich in Position und wollen hier groß Abstauben. Punkte gibt es für die zehn Besten.

Eisenlauer bester Deutscher Nach fünf Kilometern ist Sebastian Eisenlauer der beste Deutsche, allerdings auf einem 31. Rang. Bei den geringen Abständen, ist eine Verbesserung aber leicht möglich.

Kurzer Ausritt von Belov Evgeniy Belov läuft dem Feld kurzzeitig mal davon und testet mal aus, wird von der Konkurrenz aber schnell wieder geschnappt. Weiterhin liegt die Gruppe dicht zusammen und niemand geht das große Risiko.

Gab es da ein Missverständnis? Sergey Ustiugov und Emil Iversen kämpfen kurioserweise schon jetzt um die Bonussekunden. Angekündigt sind die aber erst für die dritte Runde.

Erste Runde ist gelaufen Die ersten 2,5 Kilometer haben die Läufer schon hinter sich gebracht. Großartig passiert es aber noch nichts und der Großteil des Feldes bildet noch eine geschlossene Gruppe. Nach seinem Sturz große Probleme hat Florian Notz, der am Ende des Feldes auf Rang 68 liegt. Auch Valentin Mättig kann in der klassischen Technik nichts ausrichten. Er hat den Anschluss zur Gruppe sogar schon verloren und ist abgeschlagen Letzter.

Viel Bewegung Zu Beginn des Rennens gibt es noch viel Bewegung im Feld. Am Anstieg versuchen die Leute mit den hohen Nummer, sich nach vorne zu arbeiten. Die Spitze wird von norwegischen, russischen und auch französischen Flaggen dominiert.

Notz legt es hin Wie ärgerlich! Florian Notz kommt zu Sturz und verliert dadurch schon früh viele Platzierung. Mal sehen, ob er sich noch einmal vorkämpfen kann. Leicht wird es aber nicht.

Rennen ist gestartet Das Rennen ist gestartet und die Meute setzt sich in Bewegung. Auf den ersten Metern heißt es sich in eine gute Position zu bringen und einen Sturz im Getümmel zu vermeiden.

Kein Österreicher dabei Aus der Mannschaft der Österreicher hat kein Athlet die Weiterreise von der Schweiz nach Oberstdorf angetreten und wird den Rest der Tour de Ski bestreiten.

Sechs Schweizer Das Team der Schweiz führt Dario Cologna an, der hoffen muss, dass es ihm heute gelingt, etwas an Boden in der Tour-Wertung gutzumachen. Momentan steht Platz 14 zu Buche. Beda Klee, Jason Rüesch, Toni Livers, Jonas Baumann und Livio Bieler vervollständigen die Mannschaft.

Großes DSV-Team Für das deutsche Team dürfte es mit einem Sieg heute schwer werden und man wird sich vornehmlich darauf konzentrieren, die WM-Normen zu schaffen. Bislang hat die nur Janosch Brugger in der Tasche. Florian Notz hat zumindest schon einmal eine Teilnorm. Neben diesen beiden besteht das Team aus Thomas Bing, Lucas Bögl, Andreas Katz, Sebastian Eisenlauer, Valentin Mättig, Jonas Dobler und Thomas Wick.

Klæbo führt Tour-Wertung an Mit seinem Sprintsieg am gestrigen Tag, hat sich Johannes Høsflot Klæbo die Führung in der Tour de Ski zurückerobert. Der Norweger führt vor der heutigen Etappe zwölf Sekunden vor dem Russen Sergey Ustiugov. Dessen Landsmann Alexander Bolshunov ist mit 25,1 Sekunden Dritter. Das Klæbo den Vorsprung ausbaut, ist aber dennoch recht unwahrscheinlich. In dieser Saison ist der Sprinter auf den Langdistanzen noch nicht stark genug gewesen.

Feld hat sich verkleinert Da die Sprintwettkämpfe der Tour de Ski nun Geschichte sind, ist das Teilnehmerfeld deutlich zusammengeschrumpft. Viele Sprinter verzichten nun darauf, den Rest der anspruchsvollen Tour zu bestreiten. In der Startliste stehen inzwischen noch 70 Athleten.