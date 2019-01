Liveticker

Es geht nach Oberstdorf Nach dem Sprint in der Schweiz, geht es für die Langläufer nun weiter nach Deutschland. Dort stehen am morgigen Mittwoch die Massenstarts auf dem Plan, dann in der klassischen Technik. Wir sind wieder live für Sie dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Neujahrstag!

Furger im Halbfinale Im Team der Schweiz schaffte es mit Roman Furger ein Athlet bis ins Halbfinale. Dort hatte er allerdings keine Möglichkeit gegen die starke Konkurrenz und schied aus. Für die restlichen Starter aus der Schweiz war schon im Viertelfinale Schluss.

Starker Auftritt von Baldauf Einen starken Auftritt konnte heute Dominik Baldauf zeigen. Der Österreicher lief sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale ein forsches Rennen und wird mit der besten Platzierung seiner Karriere belohnt.

Klæbo holt den Sieg Johannes Høsflot Klæbo macht es Nilsson nach und kann ebenfalls den Sieg aus Toblach wiederholen. Der Norweger fuhr ein cleveres Rennen, stach in der zweiten Runde zu und übernimmt damit auch in der Tour de Ski wieder die Führung, kann sich aber nicht von Sergej Ustjugov absetzen.

Finale Johannes Høsflot Klæbo macht das Ding und hält die Spitze und sammelt 50 Punkte sowie 60 Bonussekunden für den Sieg. Um Platz zwei setzt sich Federico Pellegrino durch und Sergej Ustjugov muss sogar noch um das Podest zittern! Richard Jouve rauscht heran und das Foto wird über die Platzierung entscheiden müssen. Wer hatte den Fuß vorne? Sergej Ustjugov hat Glück und er wird Dritter. Jouve wird knapp Vierter.

Finale Sergej Ustjugov geht als Führender in die letzte Gruppe, knapp dahinter lauert Klæbo auf seine Chance. Am Anstieg packt der Norweger dann zu und reißt die Lücke und auch Federico Pellegrino nutzt hier seine Sprinterqualitäten und zieht am Russen vorbei.

Finale Sergej Ustjugov weiß, dass er auf den letzten Metern nicht unbedingt zu den stärksten Läufern gehört und versucht das Rennen von vorne zu bestimmen. Absetzen kann sich der großgewachsene Russe aber nicht. Die Konkurrenz bleibt in seinem Nacken.

Finale Die Damen haben ihre Siegerin gefunden, nun gilt es für die Herren! Mit dabei sind auch hier mit Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo und Sindre Bjørnestad Skar drei Norweger. Komplettiert wird das Starterfeld durch Sergej Ustjugov (RUS), Federico Pellegrino (ITA) und Richard Jouve (FRA).

Letzte Pause Die letzte Pause für die Herren steht an, während die Damen jetzt ihre Siegerin finden werden.

2. Halbfinale Schade! Dominik Baldauf versucht noch einmal alles, doch am Ende reicht es ihm nur für Platz vier und auch über die Zeit wird er nicht weiterkommen. Trotzdem, hat er ein richtig schönes Rennen zeigen können. Ins Finale ziehen Skar und Jouve ein. Ebenfalls ausgeschieden und damit wichtige Sekunden in der Tourwertung verlieren wird Alexander Bolshunov.

2. Halbfinale Top! Dominik Baldauf macht es wie im Viertelfinale und geht wieder schön forsch nach vorne, weg vom Fenster ist Krogh, der auf die letzte Position zurückfällt.

2. Halbfinale Puh! Durchatmen. Baldauf strauchelt in der Kurve, bleibt aber stehen und hält Platz drei, als es in die zweite Runde geht. Vorne liegen Bolshunov und Krogh.

2. Halbfinale Baldauf beginnt wieder gut, wird dann aber etwas ins Hintertreffen gedrückt, als die Tür zufällt. Noch ist er als Dritter aber in einer sehr guten Ausgangsposition.

2. Halbfinale Daumen drücken für Dominik Baldauf! Der Österreicher hat eine gute Gruppe erwischt, in der zumindest auf dem Papier alles offen ist. Vielleicht reicht es ja sogar zur ersten Teilnahme im Finale?

1. Halbfinale Es wird auf den letzten Metern noch einmal richtig spannend! Johannes Høsflot Klæbo kommt als erster durch, dahinter sichert sich Federico Pellegrino das zweite direkte Ticket für die Finalrunde. Iversen konnte noch einmal zurückschlagen und wird knapp Dritter vor Ustjugov. Beide müssen abwarten, ob es über die Zeit reicht. Roman Furger ist als Fünfter dieser Gruppe bereits ausgeschieden.

1. Halbfinale Emil Iversen und Johannes Høsflot Klæbo versuchen, das Rennen von vorne zu gestalten, können sich aber noch nicht von der übrigen Gruppe absetzen. Ustjugov liegt zunächst an letzter Stelle, kann sich dann aber vorarbeiten und schiebt sich an die zweite Stelle.

1. Halbfinale Das erste Halbfinale steht an. Darin gilt es für den Schweizer Roman Furger, der allerdings eine richtig harte Nummer vor sich hat. Klæbo, Iversen, Ustjugov, Pellegrino und Chanavat sind hier dabei und damit die Top 5 im Prolog.

Damen sind dran Auf die Herren wartet nun eine kleine Pause, während die Damen ihre Halbfinalläufe absolvieren. Wir melden uns hier gleich zurück!

5. Viertelfinale Stark! Dominik Baldauf zieht das Ding zu und beendet seinen Lauf tatsächlich auf der ersten Position. Egal, was jetzt passiert, das persönliche Bestergebnis hat er sicher. Alexander Bolshunov zieht als Zweiter in die nächste Runde ein, Roman Schaad wird zwar Dritter, schafft es aber nicht über die Zeit ins Halbfinale. Auch Rüesch ist ausgeschieden.

5. Viertelfinale Klasse, was Baldauf hier zeigt! Der Österreicher macht richtig Druck und schafft es sogar die Konkurrenz etwas abzuhängen. Nur Bolshunov kann dranbleiben, der Rest fällt deutlich zurück.

5. Viertelfinale Dominik Baldauf ist gut dabei und liegt beim Einfahren in die zweite Runde auf einer guten zweiten Position, dann zeigt er sogar Mut und übernimmt Platz eins.

5. Viertelfinale Das letzte Viertelfinale steht an und noch einmal messen sich sechs Athleten um die verbliebenen Plätze im Halbfinale. Vertreten sind in der letzten Gruppe auch der Österreicher Dominik Baldauf sowie Roman Schaad und Jason Rüesch aus dem Team der Schweiz.

4. Viertelfinale Ganz vorne sichern sich am Ende Finn-Hågen Krogh und Richard Jouve die sichere Teilnahme im Halbfinale. Für den Rest dieser Gruppe wird es auch über die Zeit nicht reichen.

4. Viertelfinale Es wird sich wohl nicht ausgehen für Cologna. Der Schweizer findet einfach keine Position im vorderen Feld und hängt auf Rang fünf fest.

4. Viertelfinale Die Karten für Cologna stehen nicht gut und er liegt zu Beginn der zweiten Runde weit hinten im Feld. Da wird es nicht leicht werden, sich noch irgendwie vorbeizukämpfen.

4. Viertelfinale Auch im vierten Viertelfinale gilt es für einen Schweizer. Dario Cologna überstand als guter Achter den Prolog und wir sing gespannt, wie er sich jetzt schlagen wird. Zumindest auf dem Papier hat er eine machbare Aufgabe vor sich. Leichter wird es auf jeden Fall nicht, denn an einigen Stellen ist die kurze Sprintstrecke schon ganz schön tief geworden.

3. Viertelfinale Emil Iversen fährt das Rennen so zu Ende wie er es begonnen hat und sichert sich vor dem Teamkollegen Skar die erste Position. Oskar Svensson wird Dritter und auch Roman Furger ist aktuell noch im Rennen. Wenn er Glück hat, dann reicht es für die Lucky Loser.

3. Viertelfinale Emil Iversen versucht das Ding schon früh zu entscheiden und geht sein Rennen forsch an. Bisher ein Rechnung, die aufgeht, denn nur Landsmann Skar kann ihm folgen.

3. Viertelfinale Im dritten Viertelfinale sehen wir mit Roman Furger den ersten Schweizer im Viertelfinale. Die Messlatte ist hoch, denn mit Emil Iversen aus Norwegen, seinem Landsmann Skar sowie Oskar Svensson aus Schweden ist die Konkurrent um die direkten Plätze für das Halbfinale groß.

2. Viertelfinale Federico Pellegrino zieht das Ding locker durch und fährt vor Lucas Chanavat über die Linie. Durch die Tempoverschärfung zum Ende, kann Simeon Hamilton noch hoffen, dass es ihm vielleicht doch reicht. Derzeit liegt er auf der Lucky-Loser-Liste.

2. Viertelfinale Im zweiten Lauf wird sehr taktisch gelaufen, die Chance über die Zeit weiterzukommen, sollte entsprechend gering sein. Dann gibt Pellegrino Gas und sorgt für die erste kleine Vorentscheidung. Nur Chanavat und Hamilton können mitgehen.

2. Viertelfinale Auch das zweite Viertelfinale hat es in sich. Federico Pellegrino aus Italien, Lucas Chanavat aus Frankreich und der US-Amerikaner Simeon Hamilton gehören zu den großen Favoriten.

1. Viertelfinale Dann kommt die Lücke! Johannes Høsflot Klæbo spielt seine Stärke voll aus und kann sich locker absetzen, ehe es zum zweiten Mal in die Wellen geht. Ustjugov ist an zweiter Stelle und hat ebenfalls einen kleinen Vorsprung zum restlichen Feld. Genauso laufen sie dann schließlich auch ins Ziel ein. Brandsdal und Gros müssen auf die Zeit hoffen.

1. Viertelfinale Simen Hegstad Krüger ist es, dir hier zunächst den Speed macht und die Gruppe anführt. Anders als bei den Damen oft zusehen war, ist das Feld aber noch eng zusammen.

1. Viertelfinale Johannes Høsflot Klæbo bleibt seiner Linie treu und wählte auch heute wieder im Viertelfinale das erste Heat für sich aus. Sergej Ustjugov scheut die Gruppe des Norwegers nicht und hat sich als einer der Besten im Prolog ebenfalls hier hineingewählt. Durch Simen Hegstad Krüger und Eirik Brandsdal sind zwei weitere Norweger dabei. Ustjugov erhält Gesellschaft durch Landsmann Evgenij Belov. Komplettiert wird die Gruppe durch Baptiste Gros aus Frankreich.

Damen machen den Anfang Den Anfang machen wie üblich die Damen. Nach ihren Viertelfinals folgen dann die Herren mit ihren ersten Läufen.

Kein deutscher Athlet Bei den deutschen Athleten geht im Sprint hingegen das Grübeln wieder. Zum wiederholten Mal steht das DSV-Team ohne einen Teilnehmer in den Finalläufen da. Knapp war es für Max Olex, der 32. wurde, das restliche Team verfehlte die Top-30-Marke deutlich.

Baldauf für Österreich Im Team der Österreicher kann sich Dominik Baldauf einmal mehr über die Teilnahme im eigentlichen Wettkampf freuen. Er schaffte den Cut unter die Top 30 mit einem guten zwölften Rang.

Guter Prolog von Cologna Einen starken Prolog konnte Dario Cologna laufen. Der Schweizer holte auf heimischen Boden alles aus sich heraus und wurde Achter. Neben ihm vertrten heute auch Roman Furger, Roman Schaad und Jason Rüesch die Gastgeber-Mannschaft.

Krogh der Favorit Favorit auf den heutigen Sieg ist natürlich niemand anders als Johannes Høsflot Klæbo aus dem norwegischen Team, der damit wichtige Bonussekunden für die Gesamtwertung einsacken könnte, denn auf der Distanz hat Klæbo in dieser Saison größere Schwächen. Auch Federico Pellegrino sollte man auf der Rechnung haben. Seine Chance nutzen möchte auch Sergej Ustjugov, der den Prolog auf Rang fünf überstand.

Der Kampf um die Bonussekunden Heute gibt es für die Langläufer wieder dicke Bonussekunden abzuholen. Der Sieger im Sprint erhält immerhin satte 60 Bonussekunden, für Rang 30 gibt es vier Sekunden. Es lohnt sich also, so weit wie möglich zu kommen, um möglichst viel abzusahnen. Weltcup-Punkte gibt es wie üblich bei Etappen-Rennen die Hälfte. Heißt, der Sieger erhält 50 Zähler und nicht 100. Dafür gibt es für den Gesamtsieger der Tour de Ski am Ende dicke 400 Punkte obendrauf.

Russland gegen Norwegen Bei den Herren heißt es auch in der Tour de Ski weiterhin Russland gegen Norwegen. Alexander Bolshunov führt die Gesamtwertung nach zwei Etappen mit 32:29.2 Minuten an. Nur sechs Sekunden hinter ihm folgt dessen Landsmann Ustiugov. Dahinter lauert die Armada der Norweger: Klæbo fehlen 10,3 Sekunden, Krüger ist mit 30,5 Sekunden Vierter. Iversen, Skar und Krogh haben ebenfalls noch alle Chancen.