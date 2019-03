Liveticker

Therese Johaug springt aus dem Starthäusen und macht sich auf. Alles spricht dafür, dass sie heute den nächsten überlegenen Sieg feiern wird. Sie ist in dieser Saison einfach dominant in den Distanzläufen.

Ingvild Flugstad Østberg trägt derzeit das Gelbe Trikot und hat heute die Chance wichtige Punkte gegen Nepryaeva in der Gesamtwertung zu holen, die krankheitsbedingt absagen könnte. Kurz vor ihr ist Anne Winkler als nächste Deutsche auf die Strecke gegangen. Ihre Spezialität ist aber eher der Sprint.

Auch die beiden ersten deutschen Starterinnen sind mit Julia Belger und Sandra Ringwald in die Spur gegangen. Die frühen Startnummern sind heute sicherlich im Nachteil, bei diesen Bedingungen, da wird es nicht leicht ein solides Ergebnis abzuliefern.

Belger und Ringwald in der Spur

Die erste Läuferin ist mit der Slowenin Alenka Cebasek auf die Strecke gegangen. Die letzte Starterin wird sich dann in gut einer halben Stunde auf die zehn Kilometer begeben.

Die Bedingungen haben sich zum Samstag extrem geändert und der Sonnenschein wurde von starkem Schneefall abgelöst. Keine leichten Verhältnisse also für die Athletinnen.

Das Starterfeld besteht heute aus 58 Athletinnen und es verspricht, bis zum Ende spannend zu bleiben, denn viele starke Läuferinnen sind am Ende der Liste zu finden.

58 Läuferinnen am Start

Mit nur zwei Athletinnen im heutigen Distanzrennen an den Start gehen die Schweizerinnen. Nadine Fähndrich wird als 27 Läuferinnen auf die zehn Kilometer gehen, Nathalie von Siebenthal als 56 und damit drittletzte Starterin.

Sechs deutsche Damen

Aus dem deutschen Team gehen die zehn Kilometer heute sechs Damen an. Nach dem enttäuschenden Samstag, an dem im Sprint keine Athletin im Viertelfinale vertreten war, lechzen sie sicherlich nach Wiedergutmachung. Schon sehr früh gehen mit den Startnummern drei und fünf Julia Belger und Sandra Ringwald auf die Strecke. Nadine Herrmann wird als Zehnte beginnen, ihr folgen Pia Fink (19) und Anne Winkler (31). Katharina Hennig, die letzte Woche in Oslo einen guten Eindruck machte, gehört mit Bib 52 zu den letzten Starterinnen.