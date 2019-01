Liveticker

Østberg bleibt dahinter Østberg hat auf den letzten Kilometern ihres Rennens deutlich Körner gelassen und büßte gute zehn Sekunden auf Pärmäkoski ein, die sich so vor der Norwegerin halten kann. Hennig ist auf Rang vier zurückgefallen.

Pärmäkoski verdrängt Hennig Katharina Hennig muss im Ziel ihre Spitzenposition an die Finnin Pärmäkoski räumen. Aber auch sie wird am Ende des Tages keinen Platz auf dem Podest erklimmen dürfen. Es kommen noch einige stärkere Läuferinnen.

Johaug deklassiert alle! Da war aber Therese Johaug noch nicht bei 6,1 Kilometern durchgekommen! Die Norwegerin brennt wieder ein Feuerwerk ab und deklassiert die Konkurrenz um eine halbe Minute!

Andersson baut wieder aus Bei 6,1 Kilometern rückt Ebba Andersson das Bild wieder zu ihren Gunsten zurecht und schiebt sich 11,6 Sekunden vor Natalia Nepryaeva.

Hennig schiebt sich auf die Eins Klasse! Katharina Hennig kommt gerade über die Ziellinie und schließt ihr tolles Rennen mit der Zwischenführung ab. Wenn alles nach Plan läuft, könnte es für sie heute auf ein Top-Ten-Ergebnis rauslaufen. Auch Ringwald ist im Zielklassement noch gut dabei: Sie liegt auf Rang fünf.

Nepryaeva kommt etwas näher Noch hat die Russin Nepryaeva ihre Chance auf den zweiten Rang nicht aufgegeben. Sie kommt Andersson bei fünf Kilometern ein paar Sekunden näher. Alles überstrahlt aber Therese Johaug. Schon 22,6 Sekunden führt sie nun vor der restlichen Konkurrenz.

Fähndrich ist durch Auch Nadine Fähndrich hat es inzwischen geschafft und ihre zehn Kilometer zu Ende gebracht. Momentan steht für sie Platz sechs zu Buche.

Hennig gut dabei Aus dem deutschen Team macht Katharina Hennig richtig Spaß! Sie zeigt bisher ein tolles Rennen und liegt bei 6,1 Kilometern weiterhin auf einen schönen fünften Rang. Bei 2,6 Kilometern, wo alle schon durch sind, ist sie Zehnte.

Enger Fight um Rang drei Während sich Johaug und Andersson jeweils von der Läuferin dahinter absetzen konnten, ist es im Kampf um Rang drei derzeit deutlich spannender. Nepryaeva, Kalla und Østberg sind bei den ersten Zeitnahmen ganz dicht beisammen.

Johaug vergrößert zu Andersson Therese Johaug springt den Anstieg hoch und kann ihren Vorsprung auf Andersson bei 2,5 Kilometern auf 10,5 Sekunden vergrößern.

Erste Läuferinnen im Ziel Die ersten Läuferinnen sind inzwischen mit Sandra Ringwald und Evelina Settlin im Ziel angekommen.

Ebba Andersson macht Druck Ebba Andersson macht ebenfalls einen richtig starken Eindruck. Die Schwedin hat sich bei 2,5 Kilometern mit einem großen Vorsprung auf die Eins gesetzt. Johaug ist hier aber noch nicht durch.

Johaug pulverisiert die Zwischenzeit Therese Johaug kennt kein Erbarmen! Die Norwegerin kam gerade bei 1,1 Kilometern durch und pulverisiert die bisherige Zwischenzeit um sieben Sekunden. Für den Rest scheint es einmal mehr nur um die anderen Podesträng gehen, sollte Johaug das angeschlagene Tempo durchziehen können.

Hennig führt bei fünf Kilometer Eine schöne Momentaufnahme für die deutschen Damen. Katharina Hennig hat sich bei der Zwischenzeitnahme bei fünf Kilometern knapp an die Spitze schieben können. 28 Athletinnen sind hier schon durch.

Johaug ist im Rennen Nun wird sich zeigen, was die Zwischenzeiten wirklich wert sind! Die große Favoritin begibt sich mit Theresa Johaug auf die zehn Kilometer. Direkt vor ihr hatte Laura Gimmler begonnen.

Settlin geht die Luft aus Evelina Settlin ist nah einem starken Antritt inzwischen die Luft ausgegangen und sie verliert immer mehr auf ihre Verfolgerinnen. Bei 6,1 Kilometern hatte Ringwald noch zehn Sekunden hinter der Schwedin gelegen, nun sind es nur noch 6,7 Sekunden.

Østberg führt auch bei 2,5 Kilometern Ingvild Flugstad Østberg kommt bei 2,5 Kilometern durch und übernimmt auch dort mit einem soliden Vorsprung von 6,2 Sekunden die Spitze. Die große Favoritin ist mit Johaug aber noch nicht auf der Strecke.

Hennig gut dabei Bisher kann sich Katharina Hennig hier ganz ordentlich präsentieren. Gerade kam sie bei 2,5 Kilometern durch und ordnet sich mit 7,5 Sekunden auf dem vierten Rang der Zwischenwertung ein.

Zherebyateva zündet den Turbo Bei 2,5 Kilometern lag Anna Zherebyateva noch zurück, jetzt aber hat die Athletin aus Russland den Turbo gezündet und schiebt sich zur Halbzeit ihres Rennens gut 8,6 Sekunden vor Settlin. Am Start hat sich derweil mit Anne Winkler die nächste Athletin aus Deutschland auf den Weg gemacht.

Østberg übernimmt Führung Ingvild Flugstad Østberg ist bei 1,1 Kilometern durch und übernimmt dort wenig überraschend die erste Position. 3,1 Sekunden hatte sie Pärmäkoski abnehmen können.

Svendsen verliert jetzt deutlich Die Norwegerin Anna Svendsen verliert je weiter das Rennen vorschreitet auch immer mehr auf die Bestzeiten. Nach fünf Kilometern ist die Sprinthoffnung 23,2 Sekunden zurück.

Finninnen gehen an die Spitze Die Finninnen knacken die Zeiten von Settlin. Bei 1,1 Kilometern hat sich Krista Pärmäkoski auf die Eins gesetzt, bei 2,5 Kilometern ist es Johanna Matintalo, die die Spitze inne hat.

Settlin bestimmt auch zur Halbzeit Auch bei der Hälfte der Distanz steht der Name Settlin derzeit ganz oben. Sandra Ringwald liegt neun Sekunden dahinter, Krehl ist mit über einer Minute bereits abgeschlagen, ihre stärken liegen aber auch auf der kurzen Distanz.

Auch Fähndrich zurück Auch Nadine Fähndrich liegt nach 2,5 Kilometern schon deutlich hinter der Konkurrentin aus Schweden zurück. Aktuell ist sie Fünfte. Am Start macht sich derweil Ingvild Flugstad Østberg auf den Weg.

Settlin auf der Eins Evelina Settlin aus Schweden startet schnell und setzt sich bei den ersten Zwischenzeiten souverän vor die Konkurrenz. Bei 2,5 Kilometern liegt die Schwedin 7,7 Sekunden vor Svendsen aus Norwegen, die gestern im Sprint überzeugen konnte. Beste Deutsche ist Sandra Ringwald als Vierte, allerdings bereits mit 11,6 Sekunden Rückstand.

Krehl hat 2,5 Kilometer geschafft Sofie Krehl hat inzwischen bereits die ersten 2,5 Kilometer ihres Rennens geschafft. Nach gut acht Minuten kam sie bei der zweiten Zeitmarke durch. Lange bleibt sie allerdings nicht an der Spitze und die Schwedin Dahlqvist schnappt sich Rang eins.

Fähndrich ist gestartet Mit Startnummer 17 macht sich jetzt auch Nadine Fähndrich auf die Reise und beginnt ihr Rennen über die zehn Kilometer. Wir sind gespannt, wofür es heute reicht.

Ringwald und Belger in der Spur Auch die nächsten beiden deutschen Läuferinnen sind mit Sandra Ringwald und Julia Belger schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Spur.

Krehl in der Loipe Es ist angerichtet und mit Sofie Krehl begibt sich unter Schneefall und ungemütlichem Wind die erste Läuferin auf die Strecke. Im 30-Sekunden-Takt wird ihr nun das restliche Feld folgen, ehe dann schließlich um 9:58 Uhr Therese Johaug als letzte Starterin das Rennen beginnt.

Nur Fähndrich für die Schweiz Für die Schweiz ist heute einzig Nadine Fähndrich am Start. Die klassische Technik ist über diese Distanz allerdings nicht gerade die Spezialität der 23-Jährigen und das Resultat in den Top Ten blieb bisher aus. Ihre beste Platzierung in der klassischen Technik über 10 Kilometer ist ein 13. Rang.

Sechs deutsche Starterinnen Für das deutsche Team gehen heute sechs Starterinnen an den Anlauf. Neben der bereits genannten Krehl, haben auch Sandra Ringwald (4) und Julia Belger (7) frühe Startnummern. Katharina Hennig geht als 21. Läuferin in das heutige Rennen. Anne Winkler und Laura Gimmler sind mit den Nummern 47 und 55 relativ spät am Anlauf.

Johaug die große Favoritin Johaug ist es auch, die heute als die große Favoritin an den Anlauf geht. In den Distanzrennen stand die Norwegerin in allen Wettkämpfen, in denen sie an den Start ging, am Ende auch ganz oben auf dem Podest. Neben ihr müssen wir auch die Schwedin Charlotte Kalla im Blick haben sowie Johaugs Teamkolleginnen Flugstad Østberg und Falla.

Überschaubares Starterfeld Das Starterfeld für den heutigen Wettkampf in Otepää ist überschaubar und gerade einmal 56 Damen gehen die zehn Kilometer in der klassischen Technik an. Den Anfang wird gleich die Deutsche Sofie Krehl geben, den Abschluss macht Therese Johaug.