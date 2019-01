Liveticker

Was für ein toller Tag für die deutschen Sprinter! Nicht genug, dass sich gleich vier Damen für das Weltcup-Renen qualifizierten - nein, mit Sandra Ringwald steht endlich einmal wieder eine Deutsche in der Vorschlussrunde! Geschenkt, dass die 28-Jährige vom Sturz der Konkurrentinnen profitierte - wir freuen uns aufs Halbfinale gegen 13.45!

Pech für Hanna Falk: Die schwedische Topläuferin, die an guten Tagen eine Final-Kandidatin ist, stürzt in einer Kurve und beendet das Rennen abgeschlagen als Letzte. Davon kann Laura Gimmler allerdings nicht profitieren, die beim Sieg der Slowenin Višnar und Stenseth aus Norwegen Vierte wird.

In einem recht ausgeglichen besetzten Heat ist nun Laura Gimmler gefordert. Auch sie läuft für den SC Oberstdorf und muss es mit der Schwedin Hanna Falk und Katja Višnar aus Slowenien aufnehmen.

2. Viertelfinale

Sofie Krehl ist in der Loipe! Für die 23-Jährige vom SC Oberstdorf geht es darum, so lange wie möglich dabei zu bleiben - um am Ende vielleicht doch die Überraschung zu schaffen! Der Youngster kämpft allerdings vom Start weg um den Anschluss.