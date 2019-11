Liveticker

5. Viertelfinale Im letzten Viertelfinale macht sich Laura Gimmler auf den Weg.

4. Viertelfinale Wie in den Heats zuvor trennt sich erst am letzten Berg die Spreu vom Weizen. Rosie Brennan und Katri Lylynperä werden aussortiert. Auf der Zielgerade kämpfen vier Damen. Jonna Sundling siegt vor Anamarija Lampič. Natalia Nepryaeva kommt als Dritte an, ist vorerst die Zeitschnellste. Diggins hingegen ist als Vierte ein paar Zehntel zu langsam und scheidet aus.

4. Viertelfinale Im vierten Heat stehen Jessica Diggins und Natalia Nepryaeva bereit. Beste im Prolog aber war Anamarija Lampič. Und die Slowenin übernimmt sogleich die Führungsarbeit. Am Ende der ersten Steigung setzt sich Diggins an die Spitze.

3. Viertelfinale Scardoni führt das Feld in den letzten Anstieg. Noch aber ist gar nichts entschieden. Doch dann hat die Italienerin Mühe. Jacobsen geht plötzlich auf und davon. Die Norwegerin ist nicht mehr zu stoppen. Dahinter arbeitet sich Olympiasiegerin Nilsson auf Platz zwei ins Halbfinale. Fähndrich wird Dritte, ist allerdings zu langsam, um es über die Zeit zu schaffen. Scardoni wird nur Vierte.

3. Viertelfinale Anschließend treffen die Prologbeste Lucia Scardoni und Stina Nilsson aufeinander. Mit denen bekommt es Nadine Fähndrich zu tun. Der Lauf ist mit Astrid Jacobsen, Mari Eide und Anne Kyllönen namhaft besetzt. Auch in diesem Viertelfinale geht es nicht sonderlich schnell zur Sache.

2. Viertelfinale Stenseth gibt zunächst den Ton an. Dahinter geht es noch recht ruhig zu. So bleibt vorerst alles beisammen. Erst am zweiten Berg zieht sich das Feld auseinander. Die Norwegerin läuft immer noch vorn, Caldwell ist Zweite. So biegt man auf die Zielgerade ein. In der Tat machen das Stenseth und Caldwell unter sich aus. Und schon die drittplatzierte Anna Svendsen ist zu langsam, das reicht nicht über die Zeit. Entsprechend scheiden auch Katharina Hennig als Vierte und Laurien van der Graaff (5.) aus.

2. Viertelfinale Im zweiten Heat steht mit Katharina Hennig die erste der beiden Deutschen bereit. Eine der Gegnerinnen ist Laurien van der Graaff. Die größte Hürde dürfte Sophie Caldwell darstellen. An der US-Amerikanerin gilt es, sich zu orientieren - was auch für Ane Stenseth, Anna Svendsen und Elina Rönnlund gilt.

1. Viertelfinale Therese Johaug bildet früh den Schwanz des Feldes. Erst in der Anfahrt läuft ihr Ski gut, da rutscht sie an Pärmäkoski vorbei. Diese beiden aber haben in diesem Rennen kaum eine Chance. An der Spitze geht die Post mit Falla und Bjornsen ab, die sich souverän fürs Halbfinale qualifizieren. Tiril Weng muss als Dritte auf die Zeit hoffen, Johaug wird noch Vierte.

1. Viertelfinale Im ersten Lauf der Damen erleben wir die überragende Distanzläuferin der vergangenen Saison. Therese Johaug bekommt es unter anderem mit Krista Pärmäkoski und Maiken Caspersen Falls zu tun. Nach einem Fehlstart hetzten die sechs Athletinnen los. Tiril Weng, Evelina Settlin und Sadie Maubet Bjornsen sind mit dabei.

Wetter Perfekte Bedingungen herrschen im Nordosten Finnlands. Es liegen etwa 40 Zentimeter Naturschnee, die Temperaturen bewegen sich zwei Grad unter dem Gefrierpunkt. Es werden weitere Niederschläge erwartet, auch derzeit schneit es ganz leicht.

Favoritinnen Stina Nilson hielt sich als Zehnte der Qualifikation noch bedeckt. Auch Maiken Caspersen Falla (6.) hat sicherlich noch längst nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Zu rechnen ist sicherlich auch mit Sophie Caldwell (4.). Zum erweiterten Kreis gehören zudem Jessica Diggins (12.) und Natalia Nepryaeva (17.). Ferner ist eine Krista Pärmäkoski (8.) immer fürs Finale gut. Gespannt sind wir, was die Prologbeste Lucia Scardoni zu leisten imstande ist.

Zwei Eidgenossinnen Die beiden Österreicherinnen Lisa Unterweger (36.) und Teresa Stadlober (47.) scheiterten ebenfalls in der Qualifikation. Diese meisterten die beiden Schweizerinnen umso erfolgreicher. Nadine Fähnrich (22.) und Laurien van den Graaff (23.) dürfen also zum Viertelfinale antreten.

Zwei deutsche Damen Aus deutscher Sicht schafften am Vormittag zwei Damen in der Qualifikation den Sprung unter die besten 30. Entsprechend werden wir Katharina Hennig (25.) und Laura Gimmler (13.) im Kampf um Weltcuppunkte erleben. Dagegen blieben Sofie Krehl (50.), Pia Fink (57.), Antonia Fräbel (68.) und Victoria Carl (72.) in der Quali hängen.

Titelverteidigerin Als amtierende Gesamtweltcupsiegerin bestreitet Ingvild Flugstad Østberg die Saison. Die 29-jährige Norwegerin jedoch muss aus gesundheitlichen Gründen auf dieses Wochenende in Ruka verzichten. Die kleine Kristallkugel im Sprint ergatterte zuletzt Stina Nilsson. Und die Schwedin ist heute dabei. Dagegen fehlt die Siegerin des letztjährigen Klassiksprints von Ruka, Yuliya Belorukova ist schwanger.

Eine Saison ohne die ganz großen Höhepunkte In einem Jahr ohne Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele stehen die Tour de Ski und der Gesamtweltcup im Mittelpunkt, was letzteren natürlich aufwertet, denn die Stars der Szene müssen sich weniger zurücknehmen, um sich auf einen Saisonhöhepunkt zu konzentrieren. Angelehnt an die Tour de Ski gibt es mittlerweile weitere kleine Serien, die mehrere Rennen umfassen – so auch hier in Finnland, wo alle Wettkämpfe des Wochenendes zum Ruka Triple gehören, dessen Gesamtwertung den Athleten zusätzliches Preisgeld beschert.