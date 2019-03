Liveticker

Cologna unterwegs Mit Dario Cologna ist nun auch der erste Langläufer unterwegs, den man hier unter normalen Umständen für das Podium auf dem Zettel haben muss. Auch Alex Harvey aus den USA und der Finne IIvo Niskanen sind gestartet. Langsam wird es interessant in Falun!

Pellegrino legt vor Das sieht erstaunlich gut aus. Italiens Sprintexperte Federico Pellegrino versucht sich mal wieder auf einer längeren Strecke und macht einen richtig starken Eindruck. Nach drei Kilometern liegt Pellegrino mit sieben Sekunden Vorsprung in Front.

Katz gut dabei Bei Andreas Katz sieht das um Längen besser aus als bei Sebastian Eisenlauer. Der 31-Jährige liegt nach drei Kilometern nur sechs Sekunden hinter der Spitze und ist gut unterwegs. Derweil sind mit Lucas Bögl, Jonas Dobler und Florian Notz nun auch die übrigen drei DSV-Athleten auf der Strecke.

Furger übernimmt die Spitze Mit Roman Furger und Jason Rüesch sind nun auch die beiden ersten Schweizer im Schnee und vor allem Furger legt ordentlich los. Nach drei Kilometern setzt sich der 29-Jährige drei Sekunden vor Österreichs Bernhard Tritscher an die Spitze.

Eisenlauer weit zurück Sebastian Eisenlauer kommt gar nicht gut zurecht. Bis zur ersten Zwischenzeit verliert der erste DSV-Starter schon satte 16 Sekunden auf den Schweden Ruus. Und der gehört wahrhaft nicht zu den stärksten Läufern.

Tritscher gut dabei Österreichs Einzelkämpfer Bernhard Tritscher ist mit der Nummer vier ins Rennen gegangen und legt ganz ordentlich los. Bei der ersten Zwischenzeit nach 1,7 Kilometern liegt der 30-Jährige an zweiter Position knapp hinter dem Schweden Ruus.

Eisenlauer gestartet Mit Sebastian Eisenlauer ist nun auch der erste deutsche Läufer unterwegs. Drei Minuten später wird mit Andreas Katz auch gleich der zweite folgen. Was geht heute für die DSV-Athleten?

Das Rennen läuft! Marcus Ruus ist unterwegs und die Uhr läuft! Die Favoriten werden allesamt erst mit Startnummern ab 40 aufwärts ins Rennen gehen.

Gleich gehts los! Falun ist bereit für das letzte Rennen vor dem großen Weltcupfinale. Der Schwede Marcus Ruus wird das Rennen in wenigen Augenblicken eröffnen. Auf gehts!

Vier Schweizer gemeldet Für die Schweiz gehen insgesamt vier Athleten an den Start. Die größten Hoffnungen ruhen traditionell auf Dario Cologna, der in dieser Saison allerdings weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Der 33-Jährige, der über die 15 Kilometer Freistil bereits zweimal Olympiagold gewann, ist in diesem Winter noch ohne Podestplatz. Neben Cologna versuchen sich heute Roman Furger, Jason Rüesch und Toni Livers für die Eidgenossen.

Tritscher alleine unterwegs Bernhard Tritscher ist auf österreichischer Seite heute auf sich alleine gestellt. Der 30-Jährige aus Zell am See ist der einzige ÖSV-Läufer in diesem Freistilrennen.

DSV-Quintett am Start Für Deutschland starten in dieses letzte Rennen vor dem Weltcupfinale in Kanada insgesamt fünf Athleten. Davon ist allerdings keiner in den Top 30 der Distanz- oder Gesamtwertung des Weltcups zu finden. Für Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Lucas Bögl, Jonas Dobler und Florian Notz geht es hier in Falun vor allem darum, mal wieder ein positives Signal zu setzen und ggf. ein paar Weltcupzähler einzustreichen.

Spannung im Gesamtweltcup Im Distanzweltcup ist die Entscheidung schon so gut wie gefallen. Der Russe Alexander Bolshunov ist nach drei Siegen von seinen vier Verfolgern aus Norwegen kaum noch einzuholen. Im Gesamtweltcup hingegen geht es noch enger zu. Dort liegt Bolshunov derzeit 102 Punkte hinter Norwegens Superstar Johannes Høsflot Klæbo. Nach dem heutigen Einzel steht nur noch das Weltcupfinale im kanadischen Quebec im Terminkalender der Langläufer. Neben Bolshunov und Klæbo zählen hier in Falun vor allem der Norweger Sjur Røthe und Maurice Manificat aus Frankreich, die beide in diesem Winter bereits über 15 Kilometer Freistil erfolgreich waren, zu den Favoriten.