Liveticker

Ein Blick ins Ziel Die Schweizer haben ihr Rennen ordentlich zu Ende gebracht: Während Jason Rueesch vier Sekunden auf Maeki über die Ziellinie retten kann, reiht sich Bieler knapp hinter dem Finnen ein. Wenig später unterbieten Eisenlauer und Hauke noch die Bestzeiten. Der Österreicher führt mit acht Sekunden Vorsprung vor dem Athleten aus Sonthofen.

Sundby tut sich schwer Martin Johnsrud Sundby verliert weiter auf der Strecke und rutscht bis zur Zeitnahme nach Kilometer sieben auf den siebten Platz ab. Hier hat er jetzt schon knapp 25 Sekunden Rückstand auf Niskanen.

Stenshagen unterbietet Golberg Bei Kilometer 11,1 bietet sich derweil ein norwegisches Duell: U23-Meister Stenshagen unterbietet die Zeit von Teamkollege Golberg um rund 20 Sekunden. Da werden allerdings noch Einige schnelle unterwegs sein...

Ein Blick auf die Strecke Auch nach fünf Kilometern liegt Iivo Niskanen an der Spitze. Der Finne hat bei der Zwischenzeit bereits sieben Sekunden Vorsprung vor den Russen Bolshunov und Belov. Sundbay liegt hier aktuell nur auf dem fünften Rang.

Die ersten Zeiten Die ersten Läufer kommen ins Ziel: Joni Maeki kommt mit einer Zeit von 42:40 Minuten über die Ziellinie. Da werden die Top-Läufer sicher noch einmal eineinhalb Minuten herausholen!

Hauke mit überzeugendem Rennen Auch kurz vor dem Ziel hält Max Hauke seinen Vorsprung auf Sebastian Eisenlauer. Das könnte - gerade nach der Krankheit - ein klasse Resultat für den Österreicher werden!

Niskanen in Front Nach 2,5 Kilometern führt überraschender Weise kein Russe und auch keine Norweger: Iivo Niskanen setzt hier die Bestzeit. Noch liegt die Spitze aber eng zusammen.

Golberg pulverisiert die Bestzeit Eines ist auch klar: Paal Golberg baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Der erste Norweger im Feld liegt nach zehn Kilometern deutliche 35 Sekunden vor der Konkurrenz aus Österreich und Deutschland.

Hauke und Eisenlauer machen Boden gut Bei der Zehn-Kilometer-Marke liegen jetzt Max Hauke und Sebastian Eisenlauer in Front. Die Beiden haben sich das Rennen gut eingeteilt und unterbieten die Zeiten der Schweizer.

Neue Bestzeiten Wie erwartet schieben sich die letzten Starter noch einmal klar vor das Feld. Nach dem ersten Kilometern liegt Bolshunov nach 65 Startern in Führung - dicht gefolgt von seinen Teamkollegen und den Norwegern. Unter den ersten acht Startern kann sich nur Niskanen als Nicht-Russe oder -Norweger behaupten.

Rueesch bleibt vor Maeki Das sieht gut aus: Auch nach zehn Kilometern hält Jason Rueesch die zehn Sekunden Vorsprung auf den Finnen Maeki und übernimmt hier zunächst die Führung.

Alle Starter sind auf der Strecke Mit Startnummer 65 schiebt sich der Herr im roten Trikot in die Loipe: Martin Johnsrud Sundby beginnt das Rennen als letzter Starter im Feld. Er ist einer der Topfavoriten auf den Tagessieg!

Golberg an der Spitze Bei der Zeitnahme nach 7,5 Kilometern pulverisiert Paal Golberg die Zeit der Schweizer. Der Dritte von gestern nimmt den Schweizern jetzt schon 20 Sekunden ab...

Niskanen beginnt stark Iivo Niskanen liegt bei der ersten Zwischenzeit mit einer starken Zeit im Bereich von Tønseth. Derweil beginnen die letzten Starter um Larkov, Bolshunov und Sundby das Rennen. Erst wenn diese Herren im Ziel sind, wissen wir, wer hier den Tagessieg holt!

Ruesch und Bieler stark! Die Schweizer kommen immer besser in Schwung. Nach 7,5 Kilometern unterbieten sowohl Bieler als auch Rueesch die Bestzeit des Finnen und sorgen hier zwischenzeitlich für eine Schweizer Doppelführung.

Deutsches Trio Nach fünf Kilometern liegen Eisenlauer, Wick und Katz etwa 20 Sekunden hinter der aktuellen Bestzeit auf den Plätzen sieben bis neun. Da ist noch Luft nach oben!

Maeki setzt die Spitzenzeit Auch zur Hälfte des Rennens ist Joni Maeki noch gut unterwegs. Der Finne wird am langen Anstieg von den Zuschauern nach oben getragen. Nach dem ersten Kilometer liegt derweil der Norweger Tønseth vor dem Russen Belov.

Hauke auf Rang fünf Auch Max Hauke macht ein gutes Rennen: Der Österreicher reiht sich an der Fünf-Kilometer-Marke auf Platz fünf ein, wird aber kurze Zeit später von Thomas Bing verdrängt - rund fünf Sekunden beträgt dessen Rückstand.

Eisenlauer stark nach fünf Kilometer Knapp zwei Sekunden beträgt der Rückstand von Sebastian Eisenlauer nach fünf Kilometern auf den Führenden, den Finnen Maeki. Derweil gehen am Start so langsam die Favoriten in die Loipe.

Bieler mit ordentlicher Vorstellung! Jetzt gilt's für Luis Stadlober! Wir sind gespannt, was der Österreicher nach der Krankheit zeigen kann. Livio Bieler ist zur Hälfte des Rennens derweil stark unterwegs. Liegt hier knapp hinter dem Finnen Maeki auf Rang zwei. Auch Rueesch hält sich, knapp dahinter liegend, klasse im Rennen!

Sjur Røthe startet Mit Sjur Røthe startet bereits einer der Top-Favoriten auf's Podium. Der Norweger zeigt eine ganz starke Saison. Derweil sorgt Teamkollegen Stenshagen für eine neue Bestzeit nach 1,1 Kilometern. Auch Spitsov ist jetzt auf der Strecke. Es wird ernst!

Mattis Stenshagen am Start Mit Startnummer 33 geht ein Norweger in die Loipe, der gute Erinnerungen an Otepää hat: Vor einem Jahr führ Mattis Stenshagen hier den U23-Weltmeistertitel ein. Wir sind gespannt, was er heute bei den "Großen" zeigen kann.

Pellegrino ist auf der Strecke Federico Pellegrino sorgt für viel Beifall: Der Sprint-Olympiamedaillengewinner startet mit der Trikot-Nummer 30.

Golberg reiht sich ein Die erste kleine Überraschung nach 1,1 Kilometern: Sprint-Ass Paal Golberg reiht sich hinter den beiden Schweizern auf Rang vier ein. Wir sind gespannt, wie sich das weiter entwickelt.

Alle DSV-Starter sind auf der Strecke Mit Startnummer 27 nimmt Andreas Katz das Rennen auf. Mit gelber Mütze strahlt er im Sonnenlicht und schiebt sich kraftvoll durch's Stadion.

Livio Bieler ist mit dabei Auch der nächste Schweizer ist zu Beginn gut unterwegs: Livio Bieler schiebt sich nach 1,1 Kilometern auf den dritten Platz.

Der erste Norweger Das starke norwegische Team beginnt gleich mit einem Podest-Kandidaten: Paal Golberg geht als Dritter des Sprints von gestern in die Loipe.

Starker Angang von Rueesch Das sieht gut aus: Nach 1,1 Kilometern liegt Jason Rueesch nur 0.1 Sekunden hinter dem noch immer in Führung liegenden Finne Maeki. Währenddessen nimmt auch Thomas Bing das Rennen auf.

Eisenlauer und Hauke folgen Bieler Und schon ist der erste Deutsche gestartet: Mit Startnummer 17 schiebt sich der Sonthofener aus dem Starthaus. Direkt im Anschluss folgt Max Hauke.

Livio Bieler ist auf der Strecke Mit Startnummer 16 nimmt der nächste Schweizer das Rennen auf. Livio Bieler ist vielleicht der am Stärksten einzuschätzende Eidgenosse.

Die ersten Zwischenzeiten Die Zuschauer applaudieren an der Strecke, denn nach 1,1 Kilometern liegt der Este Raido Rankel auf dem dritten Platz nur vier Sekunden hinter dem führenden Finnen Joni Maeki.

Schweizer Doppelpack Mit den Startnummern zwölf und 13 machen sich Cedric Steiner und Jason Rueesch im Starthaus bereit. Die beiden jungen Eidgenossen wollen ihre Chance in dem nach der Tour de Ski leicht ausgedünnten Feld nutzen.

30-Sekunden-Start-Abstände Vor der traumhaften Winterkulisse schieben sich die Läufer im Abstand von jeweils einer halben Minute mit Doppelstockschüben durch die eingefräste Klassik-Loipe. Mit Startnummer sieben geht der erste Este auf die Strecke. Für Radio Rankel wird es laut im Stadion.

Das Rennen ist eröffnet! Bei traumhaften Bedingungen schiebt sich Nail Bashmakov bei strahlendem Sonnenschein kraftvoll auf die Strecke. Seine Zeit wird hier allerdings noch keine echte Richtzeit für die Top-Athleten sein.

Gleich geht's los! Die ersten Herren machen sich im Startbereich bereits bereit. Um 13.00 Uhr deutsche Zeit (14.00 Uhr Ortszeit) wird der Kasache Nail Bashmakov das Rennen eröffnen. Anschließend starten 64 weitere Athleten im Abstand von jeweils einer halben Minute auf die anspruchsvolle Strecke von Otepää.

Drei DSV-Athleten am Start Für den deutschen Skiverband gehen Sebastian Eisenlauer (17), Thomas Wick (20) und Andreas Katz (27) ins Rennen. Nach den soliden Leistungen von Eisenlauer in Dresden will der Mann aus Sonthofen den nächsten Schritt in Richtung WM-Form machen. Die Top 30 sind für alle deutschen Starter zu erreichen.

Stadlober und Hauke sind zurück In Otepää sind mit Max Hauke (18) und Luis Stadlober (40) auch zwei Österreicher am Start. Hauke und Stadlober sollten sich eigentlich eine längere Weltcup-Pause gönnen. Durch das krankheitsbedingte vorzeitige Ende bei der Tour de Ski sei aber ein zwischenzeitlicher Wettkampf-Einsatz für den Formaufbau sinnvoll. Wie viel Prozent ihres Leistungsvermögens die ÖSV-Starter schon wieder zeigen können, bleibt abzuwarten.

Vier Schweizer Starter In den Kampf um die Podestplätze wird das junge Schweizer Ski-Langlauf-Team wohl nicht eingreifen können. Heute wollen allerdings alle vier Eidgenossen in die Punkte laufen. Cedric Steiner und Jason Rueesch gehen mit den Startnummern zwölf und 13 als Erstes in die Loipe. Es folgen Livio Bieler (16) und Ueli Schnieder (24).

Norwegisch-Russische Angelegenheit? Nach der langen Tour de Ski hat sich eins gezeigt: Der Weltcup bleibt fest in den Händen des norwegischen und russischen Langlauf-Teams. Auch heute haben die Skandinavier beste Erfolgsaussichten - allen voran der Mann im roten Trikot: Martin Johnsrud Sundby. Der Tour-de-Ski-Sieger und Gesamtweltcupführende Klaebo ist heute allerdings nicht am Start. Das eröffnet Chancen für die starken Russen um Alexander Bolshunov und Andrey Larkov, die wir mit hohen Startnummern sehen werden. Oder gibt es heute eine Überraschung?

Traditioneller Weltcuport Das Tehvandi Sport Center in Otepää (Estland) zählt seit 1999 zum Weltcup-Kalender der Skilangläufer. Otepää ist das Wintersport-Zentrum von Estland und gilt in der kalten Jahreszeit als die heimliche Hauptstadt des Landes. Nach den Sprints geht es heute in 30 Sekunden Abständen über die 15 Kilometer im klassischen Stil um die Podestplätze.