Liveticker

Das Trio ist noch zusammen und es wird sich vorsichtig beschnuppert. Vermutlich wird die Entscheidung dann am letzten Anstieg fallen. Die besten Chancen hat dort sicherlich Klæbo, der der beste Sprinter der Gruppe ist.

Auf den 26. Platz geht Lucas Bögl in seine letzte Runde und ist damit momentan der bestplatzierteste DSV-Starter. Jonas Baumann ist derzeit 25. Eisenlauer ist auf Platz 28 zu finden.

Das Spitzentrio biegt in die letzte Runde in diesem Rennen ab. Noch ist alles beisammen, aber es ist damit zu rechnen, dass hier dann bald die Post abgeht. Von hinten droht ihnen keine Gefahr und Niskanen, Iversen und Klæbo können die Podestplätze unter sich ausmachen. 54 Sekunden liegt die nächste Gruppe zurück.

Es geht in die letzte Runde

Hans Christer Holund hat hier noch nicht aufgegeben und macht weiterhin richtig Dampf! Er ist inzwischen in der zweiten Verfolgergruppe angekommen, die bei zehn Kilometern 50 Sekunden hinter der Spitzengruppe liegt.

Holund in zweiter Gruppe

Johannes Høsflot Klæbo schaut sich um, weiß, was ihm blüht und lässt sich von Emil Iversen und Iivo Niskanen schnappen. Von jetzt an wird er sich wohl im Hintergrund halten und auf seine Sprintstärke vertrauen.

Jetzt könnte es noch einmal spannend werden! Iversen und Niskanen haben sich am steilen Anstieg auf bis zu zehn Sekunden herangekämpft.

Die Hälfte der Distanz ist gelaufen. Ganz vorne hat sich nicht viel getan und aktuell spricht alles dafür, als könnte Johannes Høsflot Klæbo das Rennen tatsächlich für sich entscheiden. Auch die übrigen Podestplätze scheinen derzeit mit Iversen und Niskanen besetzt zu sein. Richtig Druck macht aktuell nur Hans Christer Holund, der sich gerade an Larkov vorbeigeschoben hat und jetzt Jagd auf die Gruppe vor ihm mache. Zu den Popdestplätzen fehlt aber auch ihm noch gut eine Minute.

Klæbo hat zwar ein paar Sekunden verloren, derzeit hat der Norweger das Rennen aber im Griff und bestimmt die Sache von der ersten Position. Es scheint aber so, als würden Iversen und Niskanen jetzt langsam ernst machen.

Baumann in Russen-Gruppe

Jonas Baumann liegt weiterhin in dem Bereich, in dem er auch gestartet war. Bei seinem zweiten Stadiondurchlauf läuft der Schweizer in einer Gruppe mit drei Russen. Sebastian Eisenlauer läuft auf Platz 28 mit Sandström aus Schweden und dem Finnen Mikkonen zusammen.