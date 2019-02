Liveticker

Carl beginnt mutig Victoria Carl legt stark los! Die deutsche Startläuferin hat offenbar perfektes Material unter den Füßen und setzt sich in einer kleinen Abfahrt gleich mal an die Spitze des Feldes! Das sieht sehr selbstbewusst und locker aus.

Alles in der Reihe In den ersten Minuten tut sich wie immer nicht viel. Da die erste Hälfte des Rennens in der klassischen Technik absolviert wird, gleiten die Damen bisher ordentlich aufgereiht hintereinander weg.

Auf gehts! Der Startschuss ist gefallen! Für das deutsche Team beginnt Victoria Carl, die Schweiz hat Laurien van der Graaf in die Spur geschickt. Und die Favoriten? Bei Norwegen beginnt Heidi Weng, bei Schweden Ebba Andersson. Die immer zu beachtende Staffel aus den USA setzt zunächst auf Julia Kern und Russland beginnt mit Yulia Belorukova.

Schweiz will für Furore sorgen Auch die Schweizer Staffel hat den Namen nach einiges zu bieten. Angeführt wird die Auswahl von der in den letzten Wochen und Monaten aufblühenden Nadine Fähndrich, die hier im Einzel mit Rang fünf überzeugen konnte. Nathalie von Siebenthal kam im Skiathlon immerhin auf einen beachtlichen 18. Platz. Außerdem sind Sprint-Expertin Laurien van der Graaf und Lydia Hiernickel für die Eidgenossen am Start. Um in den Medaillenkampf eingreifen zu können, müsste aber wohl schon so ziemlich alles zusammen passen für das Team Schweiz.

DSV-Quartett lauert auf seine Chance Im deutschen Lager kann man mit dem WM-Abschneiden der Damen bis dato sehr zufrieden sein. Im Skiathlon hatte man drei Läuferinnen in den Top 30, im klassischen Einzel sogar drei in den Top 15. Neben den hier in Seefeld bereits überzeugend aufgetretenen Katharina Hennig, Laura Gimmler und Sandra Ringwald startet nun auch Victoria Carl in diese WM und komplettiert das deutsche Aufgebot. Wenn alle vier Damen ihre zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen können, dann darf man vielleicht sogar Richtung Podest schielen.

Der Kampf ums Podium Vermiesen könnten die norwegische Party wohl am ehesten die skandinavischen Nachbarinnen aus Schweden. Mit der erst 19-jährigen Frida Karlsson, die im klassischen Einzel als einzige ganz nah dran war an Therese Johaug und der 21-jährigen Ebba Andersson hat da schwedische Team zwei aufstrebende Youngsters für die Staffel gemeldet. Langlauf-Ikone Charlotte Kalla und Sprint-Expertin Stina Nilsson komplettieren das Team. Um die Medaillen dürfte auch die russische Auswahl mit Bronze-Gewinnerin Natalia Nepryaeva und Yulia Belorukova, die beide in diesem Jahr schon einen Weltcup gewonnen haben, laufen.

Leichtes Spiel für Norwegen? Haushohe Favoritinnen in diesem Staffelrennen sind die vier Damen aus Norwegen. Nach den Erfolgen in Beitostölen und Ulricehamn will das Quartett aus dem hohen Norden auch im dritten Mannschaftswettbewerb dieses Winters ganz oben stehen. Und bei der Besetzung dürfte das auch kaum zu verhindern sein. Neben der in dieser Saison alles überragenden Doppelweltmeisterin Therese Johaug und der ebenfalls bereits mit Silber und Bronze dekorierten Ingvild Flugstad Østberg gehen mit Heidi Weng und Astrid Jacobsen zwei weitere Weltklasseläuferinnen für Norwegen an den Start.