Liveticker

Dann aber kommt Therese Johaug in Fahrt. Die derzeit beste Skilangläuferin der Welt schupft die Amerikanerin auf und fliegt förmlich an die Russin heran.

An der Spitze mischen inzwischen die Russinnen mit. Beim ersten Durchlauf im Skistadion liegt Yulia Belorukova vorn. Schweden und Norwegen klemmt an deren Brettenden.

So läuft das Feld bei der ersten Zeitnahme durch, die Schwedinnen und die US-Girls laufen nach wie vor vorn. Das deutsche Team läuft an Position sieben.

Die Konkurrenz

Überdies sind die Norwegerinnen mit zwei Staffeln am Start – was auch für den WM-Dritten Finnland, Russland und die USA gilt. Diese Mannschaften dürfen also auf eine große Zahl an Athletinnen bauen, sind jedoch personell längst nicht derart ausgeglichen besetzt, um dauerhaft Paroli bieten zu können.